Bruselas retira a Georgia la exención de visados para pasaportes diplomáticos como “consecuencia directa de la represión violenta” contra manifestantes y periodistas

“Si un gobierno ataca a su propio pueblo, silencia a los periodistas y recorta las libertades, hay consecuencias”, ha expresado Kaja Kallas, Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: " No hay lugar para quienes representan la represión"

Bruselas retira a Georgia la exención de visados para pasaportes diplomáticos como “consecuencia directa de la represión violenta” contra manifestantes y periodistas (REUTERS/Yves Herman)

La Comisión Europea ha activado este viernes una medida sin precedentes en su política migratoria. Desde hoy, los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales de Georgia deberán solicitar visado para entrar en el espacio Schengen, incluso en viajes oficiales. Esta decisión, que marca la primera aplicación del nuevo mecanismo reforzado de suspensión de visados, llega después del visto bueno de los Estados miembros y tras una evaluación de la evolución política en el país caucásico.

El detonante de la suspensión reside en lo que Bruselas considera un incumplimiento continuado y deliberado de los compromisos adquiridos por Georgia en materia de democracia y derechos fundamentales, condiciones esenciales para mantener el acceso sin visado a la Unión Europea. Desde el otoño de 2024, se han registrado episodios de represión hacia manifestantes, medidas contra la oposición política y restricciones al trabajo de medios independientes, hechos que la Comisión Europea interpreta como un deterioro del marco democrático. A este contexto se suma la negativa de las autoridades georgianas a adaptar su política de visados a los estándares europeos, un requisito que figura en los acuerdos de liberalización.

La vicepresidenta ejecutiva para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, explicó el alcance de la medida: “La decisión de hoy bajo el mecanismo revisado de suspensión de visados restablece la obligación de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales a nivel de la UE (para estancias de hasta 90 días en cualquier periodo de 180 días), y garantiza que ya no sean posibles exenciones bilaterales para estos grupos. La suspensión es consecuencia directa de la represión violenta contra manifestantes pacíficos, opositores políticos y medios independientes tras el anuncio de las autoridades georgianas de no abrir negociaciones con la UE hasta 2028. La liberalización de visados es clave para facilitar la movilidad entre la UE y los países socios, pero quienes no respetan los derechos fundamentales no deben beneficiarse de esta libertad. La UE apoya al pueblo georgiano”.

Un control más estricto en las fronteras europeas

Junto a la suspensión, la Comisión Europea ha publicado nuevas directrices dirigidas a consulados y agentes fronterizos de los Estados miembros. El objetivo es asegurar una aplicación rigurosa de la medida y aumentar el control sobre los movimientos de ciudadanos georgianos en el exterior. Los representantes de las autoridades georgianas en viajes oficiales deberán acreditar siempre su estatus mediante el pasaporte correspondiente; de lo contrario, pueden enfrentarse a una prohibición de entrada.

Las directrices insisten en que toda persona procedente de Georgia sea verificada en las principales bases de datos nacionales y europeas, como el Sistema de Información de Visados y el Sistema de Información de Schengen, además del nuevo Sistema de Entrada/Salida, que proporciona información adicional sobre los movimientos en las fronteras exteriores. Para quienes soliciten un visado Schengen con pasaportes diplomáticos, de servicio u oficiales, se exigirá no solo documentación de respaldo, sino también entrevistas personales. Cualquier duda sobre la veracidad de la información aportada podrá derivar en la denegación del visado.

La policía utiliza cañones de agua para dispersar a los partidarios de la oposición georgiana que protestan frente al edificio del Parlamento en Tiflis, el 3 de diciembre de 2024. EFE/EPA/DAVID MDZINARISHVILI

Proceso abierto y posible ampliación de la suspensión

La suspensión de la exención de visados para estos pasaportes georgianos entra en vigor de inmediato y tendrá una duración inicial de 12 meses, hasta el 6 de marzo de 2027. Si durante este periodo las autoridades georgianas no abordan las preocupaciones de la Unión en materia de gobernanza y Estado de derecho, la Comisión podrá prorrogar la medida hasta dos años y, llegado el caso, ampliarla a todos los ciudadanos georgianos. La presentación formal de las directrices a los socios europeos tendrá lugar el 27 de marzo en el Consejo de la UE, donde se debatirá el seguimiento y aplicación.

Esta medida se enmarca en una serie de pasos previos adoptados por Bruselas desde finales de 2024, como la suspensión del Acuerdo de Facilitación de Visados UE-Georgia, ya aplicada por 19 Estados miembros. El nuevo mecanismo de suspensión, vigente desde diciembre de 2025, permite a la Unión Europea responder con rapidez y contundencia ante abusos en la exención de visados o riesgos para la seguridad y los derechos fundamentales.

La postura comunitaria quedó reflejada en palabras de Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad: “Si un gobierno ataca a su propio pueblo, silencia a los periodistas y recorta las libertades, hay consecuencias. La UE ya ha retirado fondos a Georgia por el retroceso democrático. Hoy, Europa impide que quienes están vinculados a las autoridades represivas georgianas, incluidos los diplomáticos de Georgia, viajen libremente por la Unión Europea. El pueblo de Georgia cuenta con todo nuestro apoyo, pero no hay lugar para quienes representan la represión en nuestra Unión”.

Un estudio afirma que los

Super Once: jugada ganadora y

Lourdes Ornelas afirma que su

Ayuso viaja a Nueva York

El “Manhattan Medieval”, el pueblo
Ayuso viaja a Nueva York

La guerra en Irán podría

La UEFA impone 15.000 euros

