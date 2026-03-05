España

Marcos, estudiante de veterinaria, para que tu perro no ladre cuando va con correa: “El perro percibe la diferencia entre una mano rígida y una mano tranquila”

El especialista da consejos útiles para que el paseo sea un momento relajado tanto para el dueño como para el animal

Guardar
Los perros y el control.
Los perros y el control. (Montaje Infobae)

La escena se repite en calles y parques: una persona pasea con su perro, correa en mano, cuando en la distancia aparece otro animal. Antes de que su mascota ladre, ya se nota la tensión en el cuerpo del dueño. Los dedos aprietan la correa y la mirada se clava en el posible desencadenante. El desenlace parece inevitable: el perro reacciona, ladra o tira de la correa, confirmando un patrón que ambos conocen de memoria.

Según Marcos, estudiante de veterinaria, este proceso no es cuestión de intuición ni de casualidad. El experto lo explica así, a través de su cuenta de TikTok (@marcosconecta.oficial): “El cuerpo humano responde ante la expectativa de un problema con una reacción fisiológica: las glándulas suprarrenales liberan cortisol, una hormona relacionada con el estrés. Ese cambio convierte a la persona en un sensor de alerta, y el perro, atento a los mínimos gestos y posturas, interpreta esa rigidez como una señal inequívoca de peligro”.

Esta anticipación, que parece un mecanismo de protección, en realidad puede convertirse en el origen del problema. Cada vez que el dueño repite ese ciclo de tensión, el perro refuerza la idea de que el mundo exterior es un lugar hostil. El animal aprende que, ante ciertos estímulos, su humano se pone nervioso, y eso reduce el umbral de reacción de su propio sistema nervioso. Así, la reactividad no comienza con el ladrido, sino mucho antes, en los músculos y gestos del dueño. El resultado es un círculo que se retroalimenta: cuanto más tenso está el humano, más propenso es el perro a responder con miedo o agresividad.

Cómo cortar el ciclo y enseñar calma a tu perro

Romper esta dinámica exige un cambio de perspectiva y algunas prácticas sencillas. Expertos como Marcos recomiendan, en primer lugar, “tomar conciencia de la propia postura y respiración antes de cualquier interacción potencialmente conflictiva”. Cuando se aproxima otro perro o persona, en lugar de anticipar el problema, es útil aflojar ligeramente la correa y adoptar una actitud relajada. “El perro percibe la diferencia entre una mano rígida y una mano tranquila”, asegura Marcos.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Otra recomendación es trabajar la calma con ejercicios en casa y en la calle: premiar la tranquilidad del animal en situaciones neutras y exponerlo gradualmente a estímulos, sin forzar ni castigar. El estudiante explica que “la clave está en enseñar al perro que, aunque su dueño vea venir a otro perro, nada cambia en el ambiente. El tono de voz bajo, los movimientos suaves y la atención a la respiración ayudan a transmitir seguridad y confianza, modificando la percepción del animal sobre el mundo”.

Este proceso lleva tiempo y requiere constancia, pero la recompensa es un perro menos reactivo y una relación más armónica. Como recuerda Marcos, lo que el perro aprende cada día depende, en gran parte, de lo que siente y transmite su dueño antes de cualquier ladrido. Si el dueño arrastra temores propios o inseguridades de mascotas anteriores, el perro los absorbe y actúa en consecuencia. Por eso, trabajar en la autoconfianza y en gestionar los propios miedos resulta tan relevante como enseñar obediencia básica.

Temas Relacionados

AnimalesRedes Sociales EspañaTikTok EspañaMascotasVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

El expríncipe Andrés, obligado a abandonar otra propiedad de la Corona que alquilaba muy por debajo del precio de mercado

La salida del exduque de York de la vivienda gestionada por la Corona coincide con una investigación sobre los precios y condiciones de los arrendamientos reales

El expríncipe Andrés, obligado a

España enviará a Chipre la fragata ‘Cristóbal Colón’ de la Armada por el conflicto en Oriente Medio junto a buques franceses y griegos

Margarita Robles había adelantado que podría participar en una operación europea de paz

España enviará a Chipre la

‘Financial Times’ presenta a Pedro Sánchez como la “némesis” de Trump: “La pregunta es si no ha ido demasiado lejos”

El medio analiza el enfrentamiento del presidente español con el de Estados Unidos y pregunta a distintos analistas qué puede pasar ahora

‘Financial Times’ presenta a Pedro

El amigo de Juan Carlos I, Pedro Campos, reforma su casa en Sanxenxo para adaptarla a los problemas de movilidad del emérito

El padre de Felipe VI acostumbra a quedarse en casa de Campos siempre que viene a España para participar en las regatas de la localidad pontevedresa

El amigo de Juan Carlos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enviará a Chipre la

España enviará a Chipre la fragata ‘Cristóbal Colón’ de la Armada por el conflicto en Oriente Medio junto a buques franceses y griegos

‘Financial Times’ presenta a Pedro Sánchez como la “némesis” de Trump: “La pregunta es si no ha ido demasiado lejos”

Alcazarseguir, la base militar de Marruecos que plantearon como alternativa a Rota para EEUU

Una ama de casa de 64 años consigue la casa familiar y una pensión de 200 euros después de que su exmarido le pidiera el divorcio por problemas de convivencia

Un pescadero deberá pagar más de 30.000 euros por realizar pedidos y no pagar la mercancía: afirmó que otra persona usaba su nombre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si

Juanma Lorente, abogado: “Incluso si te pillan robando en tu trabajo, el despido puede ser improcedente”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si estás de baja, la empresa no puede quitarte el complemento de productividad”

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”