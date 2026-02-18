España

El Ayuntamiento de Barcelona dará ayudas al alquiler de 400 euros al mes a familias monoparentales y mayores de 55 años

Las solicitudes para obtener las subvenciones se podrán presentar a partir del viernes 20 de febrero y cubrirán la parte que exceda del 30% de los ingresos que la familia destina a pagar la renta, que no podrá superar los 1.100 euros mensuales

Vista panorámica de Barcelona. REUTERS/Jon
Vista panorámica de Barcelona. REUTERS/Jon Nazca

El Ayuntamiento de Barcelona pondrá en marcha este viernes 20 de febrero una nueva convocatoria de ayudas al alquiler dirigida a familias monoparentales y a personas mayores de 55 años que vivan solas y se encuentren en riesgo de exclusión residencial. La medida contará con una dotación de 6 millones de euros y permitirá recibir hasta 400 euros mensuales durante un máximo de 12 meses.

La iniciativa busca aliviar la carga económica de aquellos hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler. Para poder acceder a la prestación, la vivienda deberá estar ubicada en Barcelona y el precio total del arrendamiento no podrá superar los 1.100 euros mensuales.

¿Quién puede pedir la ayuda?

La nueva línea de subvenciones está pensada específicamente para dos colectivos: familias monoparentales y personas de 55 años o más que vivan solas y tengan ingresos bajos. En ambos casos, será imprescindible acreditar una situación de vulnerabilidad económica.

La prestación cubrirá la parte del alquiler que exceda el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia, con el límite máximo fijado en 400 euros al mes. Para determinar si existe riesgo de exclusión residencial, la convocatoria establece topes de ingresos vinculados al Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC). En concreto, las personas que vivan solas no podrán superar dos veces el IRSC; las unidades de convivencia no podrán superar 2,5 veces el IRSC, ponderado según el número de miembros y en casos de discapacidad o alta dependencia, el límite se eleva a 3,5 veces el IRSC.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

Según un comunicado del Ayuntamiento de Barcelona, quedan excluidos del cómputo del alquiler conceptos como atrasos, gastos individuales, plazas de aparcamiento o trasteros.

Estas ayudas son fruto de un acuerdo político con Junts per Barcelona, tras la aprobación de una proposición en la comisión de Economía y Hacienda con amplio respaldo. El gobierno municipal enmarca la medida en su estrategia para frenar la pérdida de vivienda habitual en un contexto de fuerte presión sobre el mercado del alquiler.

Pla Viure

La convocatoria se suma a las líneas de apoyo que impulsa el Consorcio de la Vivienda de Barcelona, organismo que en 2025 destinó 6,89 millones de euros a ayudas al pago del alquiler.

Entre las principales prestaciones que gestiona el Consorcio destacan la prestación económica de urgencia social derivada de la mediación, dirigida a personas que necesitan apoyo inmediato para mantener su vivienda, y la prestación por el pago del alquiler de la ciudad de Barcelona, que permite renovar la ayuda durante un máximo de cuatro años —de forma permanente en determinados casos de personas mayores— para consolidar la permanencia en la vivienda.

Además, el Consorcio también tramita las ayudas que dependen de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, como: subvenciones para el pago del alquiler por tramos de edad; el Bo Alquiler Joven para menores de 35 años; las prestaciones de especial urgencia para afrontar deudas o situaciones de desahucio y ayudas para viviendas destinadas a emergencias sociales.

Evitar la expulsión de vecinos vulnerables

El objetivo central de la nueva convocatoria es favorecer la permanencia en la vivienda habitual de personas que, aun teniendo ingresos, no pueden asumir el incremento de los precios del alquiler sin comprometer su estabilidad económica.

Desde el consistorio señalan que el incremento del coste de la vivienda en la ciudad ha elevado el esfuerzo financiero de muchos hogares por encima del umbral recomendado del 30% de ingresos destinados al alquiler, considerado el límite razonable para evitar sobreendeudamiento.

La nueva línea de ayudas se enmarca dentro del Pla Viure, la estrategia municipal para ampliar el parque público de vivienda, incrementar el alquiler asequible, rehabilitar inmuebles y reforzar el apoyo a las personas con menos recursos.

La medida abre ahora el plazo para que potenciales beneficiarios puedan solicitar una ayuda que puede suponer hasta 4.800 euros anuales y que pretende convertirse en un salvavidas para cientos de hogares barceloneses en situación límite.

