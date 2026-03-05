La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 5 de marzo

Antes de llenar el depósito de tu vehículo, mira cuáles son el precio de los principales combustibles en distitnas ciudades de España este 5 de marzo publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El precio de las gasolinas en Madrid
Gasóleo A
Precio máximo: 1,829 euros el litro
Precio mínimo: 1,419 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,899 euros el litro
Precio mínimo: 1,429 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,799 euros el litro
Precio mínimo: 1,369 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,899 euros el litro
Precio mínimo: 1,536 euros el litro
El precio de las gasolinas en Barcelona
Gasóleo A
Precio máximo: 1,759 euros el litro
Precio mínimo: 1,379 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,799 euros el litro
Precio mínimo: 1,479 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,719 euros el litro
Precio mínimo: 1,329 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,859 euros el litro
Precio mínimo: 1,489 euros el litro
El precio de las gasolinas en Málaga
Gasóleo A
Precio máximo: 1,79 euros el litro
Precio mínimo: 1,485 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,795 euros el litro
Precio mínimo: 1,519 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,689 euros el litro
Precio mínimo: 1,519 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,829 euros el litro
Precio mínimo: 1,679 euros el litro
El precio de las gasolinas en Sevilla
Gasóleo A
Precio máximo: 1,749 euros el litro
Precio mínimo: 1,459 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,799 euros el litro
Precio mínimo: 1,511 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,679 euros el litro
Precio mínimo: 1,449 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,819 euros el litro
Precio mínimo: 1,639 euros el litro
El precio de las gasolinas en Valencia
Gasóleo A
Precio máximo: 1,926 euros el litro
Precio mínimo: 1,454 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,839 euros el litro
Precio mínimo: 1,514 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,749 euros el litro
Precio mínimo: 1,389 euros el litro
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,835 euros el litro
Precio mínimo: 1,555 euros el litro
El precio de las gasolinas en Zaragoza
Gasóleo A
Precio máximo: 1,837 euros el litro
Precio mínimo: 1,45 euros el litro
Gasóleo A Premium
Precio máximo: 1,755 euros el litro
Precio mínimo: 1,609 euros el litro
Gasolina 95 E5
Precio máximo: 1,679 euros el litro
Precio mínimo
Gasolina 98 E5
Precio máximo: 1,829 euros el litro
Precio mínimo: 1,729 euros el litro
Factores clave que afectan el precio de la gasolina
El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.
Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.
España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.
El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.
Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.
Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.