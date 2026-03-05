España

Juanma Lorente, abogado: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”

El experto resuelve las dudas que genera el cambio en el salario mínimo a la hora de su aplicación real

El abogado laboralista, Juanma Lorente,
El abogado laboralista, Juanma Lorente, habla sobre los afectados por la subida del SMI (Composición Infobae)

El salario mínimo interprofesional (SMI) en España ha experimentado un nuevo incremento en 2026, aprobado por el Consejo de Ministros y resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios.

Esta medida afecta a alrededor de 2,5 millones de trabajadores y forma parte de una política sostenida de crecimiento del SMI desde 2018. El Gobierno ha subrayado que esta subida busca garantizar unas condiciones laborales dignas y reducir la desigualdad.

La reciente aprobación en el Consejo de Ministros de la subida del salario mínimo interprofesional para este año mantiene expectante a miles de trabajadores, pero hay una precisión crucial: “No te va a afectar la subida del salario mínimo si cobras por encima de esta cifra”, aclaró Juanma Lorente, abogado especializado en derecho laboral, en un vídeo de TikTok (@juanmalorentelaboralista).

Ajuste dirigido a salarios más bajos

Su mensaje apunta a mitigar la confusión generalizada sobre el alcance de la medida: “Lamentablemente, hay gente que se cree que la subida del salario mínimo le afecta a todo el mundo. No es así. Solo le afecta a quien cobra menos de cierta cantidad”. El incremento fijado para 2026 eleva el SMI hasta los 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, lo que supone una subida del 3,1% respecto al año anterior y un umbral anual de 17.094 euros.

Esta actualización ha sido destacada por representantes del Gobierno como un “paso relevante” para mejorar el bienestar de los trabajadores con menores ingresos y reforzar la cohesión social. Según datos oficiales, el salario mínimo ha crecido más de un 66% en los últimos ocho años, partiendo de 735 euros mensuales en 2018.

El BOE publica la subida
El BOE publica la subida del SMI hasta los 1.221 euros mensuales con efectos desde el 1 de enero (Europa Press)

Según Lorente, los efectos de este ajuste impactan de manera selectiva: “Esta subida del salario mínimo te va a afectar si a fecha de hoy cobras menos de 1221 euros en catorce pagas, si no tienes las pagas estas prorrateadas, o menos de 1424,50 euros si tienes las pagas estas prorrateadas. Es decir, si todos los meses cobras lo mismo y no hay ningún mes que cobres el doble”.

Efectos retroactivos y límites de aplicación

En su explicación, destaca que el nuevo salario mínimo posee un carácter retroactivo, lo que implica que “tu empresa te tendrá que pagar ahora en febrero lo que no te pagó en enero de la subida del salario mínimo interprofesional” en caso de cumplir los requisitos mencionados por el abogado.

Además, la norma establece que el salario mínimo no puede verse reducido por compensaciones en especie y que únicamente se aplica a quienes tengan retribuciones en efectivo por debajo del nuevo umbral. La estructura salarial de quienes ya superan ese importe no se verá modificada. El Gobierno ha remarcado que esta actualización se aplica con efectos desde el 1 de enero de 2026, tal como recoge el Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Durante el acto de la firma de la subida del SMI, Pedro Sánchez lamentó la decisión de la patronal de no estar presente.

En torno a la interpretación de las cifras, el abogado enfatizó que “todas estas cantidades que os estoy diciendo son en bruto, no en líquido”. Matizó: “Es decir, sin descontar Seguridad Social y sin descontar Hacienda. No te equivoques”.

Por último, Lorente se encargó de resumir el umbral anual para delimitar quiénes quedan incluidos en la medida: “Si tú en bruto cobras más de 17.094 euros al año, no te va a afectar. Solo si cobras menos te afectará esta subida”.

