España

Italia también enviará medios de defensa aérea para ayudar a las “naciones amistosas” del Golfo, pero Meloni aclara: “No estamos en guerra ni vamos a estarlo”

La primera ministra Giorgia Meloni ha explicado que esto se debe también a que hay “decenas de miles” de civiles y alrededor de “2.000 soldados” italianos “a los que debemos proteger”

Italian Prime Minister Giorgia Meloni
Italian Prime Minister Giorgia Meloni looks on as she waits for the arrival of President of Cyprus Nikos Christodoulides, at Chigi Palace, in Rome, Italy, February 26, 2026. REUTERS/Remo Casilli

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado su preocupación por la “crisis cada vez más evidente del derecho internacional” en relación a la “situación actual en Oriente Medio”. “El mundo está cada vez más sumido en el caos”, ha dicho la mandataria este jueves en declaraciones en directo en RTL 102.5. Para Meloni, lo más preocupante es “la reacción indisciplinada de Irán” que, considera, “consiste en bombardear a todos los países vecinos, incluidos aquellos que apoyaron un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, lo que supone un riesgo de escalada con consecuencias impredecibles”, además de “las repercusiones para Italia”.

Italia autoriza el uso de sus bases para “operaciones sin bombardeo”

Sobre la posibilidad de que el ejército estadounidense utilice sus bases en suelo italiano para la campaña contra Irán, Meloni ha asegurado que “no hay peticiones al respecto” y que Italia no está “en guerra” ni va “a entrar en ella”. Precisó, en este sentido, que la presencia de bases estadounidenses en Italia se rige por los acuerdos bilaterales establecidos en 1954: “Todos se adhieren a los acuerdos bilaterales. La propia portavoz española declaró ayer que existe un acuerdo bilateral y que, fuera de él, no se utilizarán las bases. Esto también se aplica a nosotros: en Italia tenemos tres bases militares concedidas a los estadounidenses en virtud de acuerdos de 1954 que se han actualizado constantemente” y que, por tanto, todo uso de estas instalaciones está limitado y debe atenerse a lo contemplado en los compromisos firmados.

Quiso recalcar que la política de Italia en este sentido es coincidente con la de otros aliados europeos como España y ha resaltado la importancia de la transparencia, asegurando que, con el fin de evitar cualquier malentendido, cualquier actuación se producirá tras consulta y acuerdo. Por el momento, ha explicado, ya han autorizado el uso de estas bases para “operaciones sin bombardeo”, si bien “hasta la fecha no tenemos solicitudes en relación a esto”. Cabe recordar que Irán ya había advertido, antes de la escalada provocada por los ataques de EEUU e Irán, que en caso de ser atacados cualquier base o capacidad militar americana se convertiría en un objetivo legítimo. Asimismo, el Ministro de Defensa italiano ha dicho que enviarán “activos navales” a Chipre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fija la postura de España ante la escalada de tensión en Oriente Medio con un claro mensaje: 'No a la guerra'. En su comparecencia, expresó la solidaridad del pueblo español con los países atacados por Irán y advirtió sobre la incertidumbre y las graves consecuencias que podría tener un conflicto prolongado.

Italia enviará medios de “defensa aérea”

Al mismo tiempo, Meloni ha confirmado que Italia - al igual que Francia, Reino Unido y Alemania - tiene previsto enviar ayuda en capacidades de “defensa aérea”: “Estamos hablando de defensa, de defensa aérea, no solo porque hay naciones amistosas (en la región) sino porque hay decenas de miles de italianos en ese área y alrededor de 2.000 soldados italianos que debemos proteger”. Además, ha destacado la mandataria, “el Golfo es vital para el suministro energético de Italia y Europa”.

El impacto económico de esta crisis - la única duda al respecto siendo la escala que tendrá - es otra de las grandes preocupaciones del gobierno italiano. Meloni ha advertido sobre los peligros de la especulación, que podría desencadenar subidas abruptas en los precios de la energía y los alimentos. En el programa Noticias Sin Interrupciones, la mandataria explicó que el ejecutivo ya ha contactado con el presidente de Arera, la autoridad reguladora del sector energético, para poner en marcha mecanismos de supervisión y evitar la especulación. “Cuenta con un grupo de trabajo dedicado, especialmente a supervisar los precios del gas. Haremos todo lo posible para prevenir la especulación”, aseguró Meloni, añadiendo que está dispuesta “a aumentar los impuestos a las empresas que especulan con las facturas”.

