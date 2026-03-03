El cierre del estrecho de Ormuz puso a China en alerta: es el principal comprador de petróleo de Irán

Vista aérea del estrecho de Ormuz, vía por la que transita el 20% del petróleo mundial. (REUTERS/Stringer/archivo)

China declaró este martes que adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar su seguridad energética, en medio de una escalada bélica en Oriente Medio que amenaza con interrumpir el tránsito de crudo y gas natural a través del estrecho de Ormuz, una vía estratégica de la que depende una quinta parte del suministro global de petróleo.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa rutinaria, al ser preguntada sobre el posible impacto en el abastecimiento de petróleo de las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela e Irán. “La seguridad energética reviste gran importancia para la economía mundial, y todas las partes deben garantizar un suministro de energía estable y fluido”, afirmó Mao.

La portavoz también aprovechó la ocasión para reiterar la postura oficial de Beijing frente al conflicto: “China se opone firmemente al uso de la fuerza para violar la soberanía y la seguridad de otros países en las relaciones internacionales”.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian y su par chino Xi Jinping, en Pekín. China es el mayor importador de petróleo del mundo y depende del crudo que transita por Ormuz. (Iran's Presidential website/WANA/REUTERS)

Las declaraciones chinas llegan en un momento en que los mercados energéticos atraviesan una de sus jornadas más convulsas en meses.

El petróleo Brent, de referencia en Europa, avanzaba este martes más de un 5%, rondando los 82 dólares por barril en el mercado de futuros de Londres. A primera hora de la madrugada del lunes, la primera reacción bursátil al inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán había llegado a disparar el Brent más de un 13%, antes de moderar el alza.

En el centro de las preocupaciones se encuentra el estrecho de Ormuz, la angosta vía marítima controlada por Teherán a través de la cual fluye aproximadamente el 20% del petróleo mundial. En una jornada normal, buques cargados con crudo equivalente a una quinta parte de la demanda global navegan por ese corredor, junto a tanqueros que transportan diésel, gasolina y otros combustibles hacia los principales mercados asiáticos, incluidos China e India. El paso también concentra alrededor del 20% del comercio mundial de gas natural licuado.

Petroleros transitan el estrecho de Ormuz, cuyo cierre de facto mantiene el Brent rozando los 82 dólares por barril. (REUTERS/Hamad I Mohammed/archivo)

Para Beijing, cuya economía depende en gran medida de las importaciones energéticas procedentes de Oriente Medio, una interrupción prolongada en Ormuz representaría un golpe de consideración. China es el mayor importador de petróleo del mundo y una parte significativa de sus compras transitan precisamente por esa vía.

El alcance real del impacto, sin embargo, dependerá en buena medida de la duración del conflicto. El profesor de Política Energética y Climática de la Universidad de Oxford, Jan Rosenow, señaló el lunes que si la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se resuelve en cuestión de días, el efecto sobre los mercados será limitado. Pero si se prolonga, acabará trasladándose a los precios minoristas de energía en todo el mundo.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, admitió en las últimas horas que la operación podría extenderse “más de cinco semanas”, lo que alimentó la inquietud de los inversores.

Emma Wall, directora de estrategia de Hargreaves Lansdown, indicó que la tensión en el estrecho de Ormuz “mantiene la presión sobre la oferta de crudo”, aunque también apuntó que “esta perturbación se considera transitoria y los valores podrían volver a niveles normales si el conflicto se resuelve rápidamente”.

En ese contexto de incertidumbre, las principales bolsas europeas se desplomaban este martes más del 2% en la apertura. Madrid lideraba los descensos con una caída del 5%, mientras que los mercados asiáticos ya habían sufrido con fuerza durante la sesión nocturna: el Kospi surcoreano, un gran importador de energía, se hundió el 7,2%, y el Nikkei de Tokio cedió el 3,1%.

(Con información de Reuters, AP, EFE)