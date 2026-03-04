Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

Se ven petroleros frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete cerrar el Estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de marzo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky

La empresa alemana Hapag-Lloyd y la danesa Maersk anunciaron la suspensión inmediata de reservas y operaciones de transporte marítimo hacia y desde varios países del Golfo Pérsico, tras el estallido del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ambas compañías citaron restricciones operativas y de seguridad en la región como motivo principal de la medida.

Hapag-Lloyd informó que la suspensión afecta a todos los tipos de carga con destino u origen en Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Catar, Baréin, Omán, Arabia Saudita y Yemen, abarcando también servicios de transbordo. La naviera comunicó que la decisión busca mantener la seguridad de la carga, el posicionamiento seguro de equipos y los estándares operativos, y que sus equipos monitorean la situación de forma continua.

En paralelo, Maersk detalló que su suspensión incluye los mismos países, excepto el puerto de Salalah en Omán, y abarca tanto mercancías de importación como de exportación y de tránsito. La compañía precisó que realizará excepciones para productos esenciales como medicinas y alimentos críticos, pero mantendrá la prohibición para mercancías peligrosas con origen o destino a Israel. Además, Maersk había suspendido ya el tráfico por el estrecho de Ormuz y desviado rutas tradicionales por el Canal de Suez y el Bab el Mandeb hacia el Cabo de Buena Esperanza, lo que implica rodear África, incrementando tiempos y costos logísticos.

El conflicto ha provocado que supertanqueros petroleros desvíen sus rutas previstas en el Golfo hacia destinos más seguros, como el Atlántico. Datos de rastreo revelan que al menos tres grandes buques, originalmente programados para cargar crudo en puertos del Golfo, han cambiado de rumbo tras el inicio de las hostilidades. El Plata Glory se dirige ahora hacia el Cabo de Buena Esperanza, el G. Hope hacia Estados Unidos y el Amantea navega también rumbo sur, mientras que el Karan ha sido redireccionado de la terminal de Ras Tanura, en Arabia Saudí, a la de Yanbu en el mar Rojo, siguiendo una estrategia de Saudi Aramco para evitar el Golfo.

Actualmente, más de 60 supertanqueros se encuentran en espera o reduciendo velocidad, formando una cola de miles de kilómetros al sur de India, lo que ha provocado una escasez de buques disponibles para cargar crudo en Oriente Medio. Esta situación ha disparado las tarifas de transporte marítimo de petróleo a máximos históricos y ha intensificado la búsqueda de cargamentos alternativos fuera de la región.

La posibilidad de un bloqueo prolongado y la retirada repentina de seguros de riesgo de guerra ha llevado a varios armadores a optar por rutas que priorizan la recolección de cargamentos en el Atlántico, afectando la disponibilidad de flota para los productores del Golfo y forzando el almacenamiento de crudo en la región ante la falta de transporte marítimo disponible.

Las otras principales navieras internacionales, como Mediterranean Shipping Company (MSC) y CMA CGM, también han suspendido en los últimos días sus operaciones en el estrecho de Ormuz, sumándose a las restricciones generalizadas en el tráfico marítimo de la zona.

(Con información de AFP, EFE y Bloomberg)