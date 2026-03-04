Mundo

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

La suspensión inmediata afecta a operaciones hacia y desde países claves de la región, tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, generando complicaciones logísticas y escasez de buques disponibles para cargar crudo

Guardar
Se ven petroleros frente a
Se ven petroleros frente a la costa de Fujairah, mientras Irán promete cerrar el Estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el 3 de marzo de 2026. REUTERS/Amr Alfiky

La empresa alemana Hapag-Lloyd y la danesa Maersk anunciaron la suspensión inmediata de reservas y operaciones de transporte marítimo hacia y desde varios países del Golfo Pérsico, tras el estallido del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ambas compañías citaron restricciones operativas y de seguridad en la región como motivo principal de la medida.

Hapag-Lloyd informó que la suspensión afecta a todos los tipos de carga con destino u origen en Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Catar, Baréin, Omán, Arabia Saudita y Yemen, abarcando también servicios de transbordo. La naviera comunicó que la decisión busca mantener la seguridad de la carga, el posicionamiento seguro de equipos y los estándares operativos, y que sus equipos monitorean la situación de forma continua.

En paralelo, Maersk detalló que su suspensión incluye los mismos países, excepto el puerto de Salalah en Omán, y abarca tanto mercancías de importación como de exportación y de tránsito. La compañía precisó que realizará excepciones para productos esenciales como medicinas y alimentos críticos, pero mantendrá la prohibición para mercancías peligrosas con origen o destino a Israel. Además, Maersk había suspendido ya el tráfico por el estrecho de Ormuz y desviado rutas tradicionales por el Canal de Suez y el Bab el Mandeb hacia el Cabo de Buena Esperanza, lo que implica rodear África, incrementando tiempos y costos logísticos.

El conflicto ha provocado que supertanqueros petroleros desvíen sus rutas previstas en el Golfo hacia destinos más seguros, como el Atlántico. Datos de rastreo revelan que al menos tres grandes buques, originalmente programados para cargar crudo en puertos del Golfo, han cambiado de rumbo tras el inicio de las hostilidades. El Plata Glory se dirige ahora hacia el Cabo de Buena Esperanza, el G. Hope hacia Estados Unidos y el Amantea navega también rumbo sur, mientras que el Karan ha sido redireccionado de la terminal de Ras Tanura, en Arabia Saudí, a la de Yanbu en el mar Rojo, siguiendo una estrategia de Saudi Aramco para evitar el Golfo.

Actualmente, más de 60 supertanqueros se encuentran en espera o reduciendo velocidad, formando una cola de miles de kilómetros al sur de India, lo que ha provocado una escasez de buques disponibles para cargar crudo en Oriente Medio. Esta situación ha disparado las tarifas de transporte marítimo de petróleo a máximos históricos y ha intensificado la búsqueda de cargamentos alternativos fuera de la región.

La posibilidad de un bloqueo prolongado y la retirada repentina de seguros de riesgo de guerra ha llevado a varios armadores a optar por rutas que priorizan la recolección de cargamentos en el Atlántico, afectando la disponibilidad de flota para los productores del Golfo y forzando el almacenamiento de crudo en la región ante la falta de transporte marítimo disponible.

Las otras principales navieras internacionales, como Mediterranean Shipping Company (MSC) y CMA CGM, también han suspendido en los últimos días sus operaciones en el estrecho de Ormuz, sumándose a las restricciones generalizadas en el tráfico marítimo de la zona.

(Con información de AFP, EFE y Bloomberg)

Temas Relacionados

iránisraelestados unidosestrecho de ormuz

Últimas Noticias

Estados Unidos restablecerá aranceles generales del 15% tras el fallo de la Corte Suprema

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó que podrían sumarse nuevos paquetes de tarifas según los resultados de esas pesquisas

Estados Unidos restablecerá aranceles generales

El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reconoció que el ataque al colegio de Minab está bajo examen; Teherán culpó a Israel del incidente, que desató condenas internacionales y la apertura de una investigación de la ONU

El Pentágono investiga el bombardeo

Detuvieron al principal accionista del Banco Master en Brasil por fraude financiero, corrupción y amenazas

La investigación reveló una red que involucraba a banqueros, funcionarios judiciales y políticos, y expuso maniobras para evitar controles regulatorios

Detuvieron al principal accionista del

Operación Furia Épica: Estados Unidos desplegó por primera vez misiles de precisión de largo alcance contra estructuras militares del régimen de Irán

Según el Comando Central, estos proyectiles están diseñados para impactar blancos a gran distancia con alta precisión para “generar problemas al adversario”

Operación Furia Épica: Estados Unidos

Aumentan los fraudes y el robo de datos por boletos falsos del Mundial 2026

Ciberdelincuentes emplean sitios web y redes sociales para captar víctimas, aprovechando la ansiedad y la urgencia de los aficionados ante la escasez de entradas oficiales

Aumentan los fraudes y el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alerta por oleaje anómalo en

Alerta por oleaje anómalo en el litoral peruano: Marina de Guerra alerta riesgo en playas desde el 6 de marzo

Valentino Lázaro les pidió perdón a dos participantes en ‘La casa de los famosos Colombia’ y reveló que ya no tiene el mismo gusto por el juego

Kenia López Rabadán compara su decálogo electoral de Sheinbaum con el que ella presentó hace dos meses

Kiwi con o sin piel: cuál tiene más beneficios y cómo aprovecharlos al máximo

Real Sociedad - Athletic Club, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

INFOBAE AMÉRICA
La Casa Blanca asegura que

La Casa Blanca asegura que el Gobierno español ha acordado "cooperar" con el Ejército estadounidense

El presidente iraní elogia a España por su "conducta responsable" tras "oponerse" a la "agresión" de EEUU e Israel

Albares desmiente "tajantemente" a la Casa Blanca: "La posición sobre el uso de las bases no ha cambiado ni una coma"

Putin califica de "terrorista" el ataque ucraniano contra el metanero ruso en el Mediterráneo

Kallas pide mantener foco en Ucrania pese a conflicto en Irán: "Ucrania no puede desaparecer de la agenda"

ENTRETENIMIENTO

La disputa pública entre Park

La disputa pública entre Park Bom y Sandara Park por supuesto consumo de drogas reaviva polémica en 2NE1

Showrunner de “Bridgerton” explica las razones tras la trágica muerte que cambió el rumbo de la serie

Hollywood entre hermanos: los actores que comparten apellido y pocos saben que son hermanos

El creador de ‘God of War’ arremetió contra la primera imagen de la serie live-action: “Parece que está c*gando”

El hijo de Liam Neeson y Natasha Richardson reveló cómo enfrentó una cirugía cardíaca a corazón abierto