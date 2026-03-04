El secretario del Tesoro de EEUU ve "justificada" la "frustración" de Trump con España

En una declaración emitida durante una entrevista televisiva, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, puso de manifiesto su preocupación ante la posibilidad de que la negativa española de cooperar en la utilización de las bases militares de Morón y Rota elevara el riesgo para la seguridad del personal estadounidense. El funcionario federal afirmó ante la cadena CNBC que cualquier obstáculo para el desarrollo de operaciones en Irán por parte de las fuerzas estadounidenses podría traducirse en mayores riesgos para quienes participan en el despliegue militar, según publicó el medio CNBC. Esta advertencia surge en el contexto de las recientes tensiones bilaterales surgidas tras la decisión del Gobierno español de bloquear el uso de sus bases por parte de la aviación de Estados Unidos durante la operación denominada "Furia Épica", dirigida contra objetivos iraníes.

De acuerdo con CNBC, Bessent respaldó la inconformidad expresada un día antes por el presidente Donald Trump, quien ya había manifestado su decepción con la postura adoptada por España durante la fase inicial de la ofensiva militar estadounidense. El secretario del Tesoro consideró que la falta de disposición mostrada por las autoridades españolas durante el fin de semana resultó "inaceptable" según sus palabras, enfatizando que la actitud no cooperativa dificultó la planificación y ejecución de despliegues aéreos esenciales para la operación. “La frustración del presidente Trump con el Gobierno español está justificada (...) Fue inaceptable durante el fin de semana que los españoles se mostraran tan poco cooperativos respecto a las bases estadounidenses y lo que podíamos hacer con nuestros aviones mientras comenzábamos a ejecutar la operación 'Furia Épica'”, declaró Bessent a CNBC, quien reiteró que las trabas impuestas por Madrid limitan la capacidad de Estados Unidos para actuar con máxima eficacia en un entorno de conflicto.

La controversia sobre las bases de Morón y Rota se produce en un periodo de alta tensión entre Washington y Teherán. Ambas ubicaciones son estratégicas para Estados Unidos en el flanco sur de la OTAN y han sido empleadas históricamente como puntos logísticos clave en operaciones en Oriente Medio y el norte de África. Según reportó CNBC, la negativa de Madrid a autorizar el uso de estos complejos se produjo justo cuando Estados Unidos ponía en marcha la ofensiva militar bajo el nombre de "Furia Épica", lo que generó inquietud entre oficiales estadounidenses sobre la posible repercusión de esta decisión en la seguridad del personal desplegado.

El secretario del Tesoro hizo hincapié, durante el diálogo mantenido con la cadena estadounidense, en que cualquier restricción a la operatividad de Estados Unidos en territorio extranjero no solo limita objetivos militares, sino que puede tener un impacto directo sobre la protección de los soldados y aviadores estadounidenses involucrados en la misión. Subrayó que “todo lo que frene a Estados Unidos a la hora de sacar adelante esta guerra de la forma más efectiva posible pone en peligro vidas estadounidenses”, destacó CNBC al citar sus declaraciones.

El medio CNBC remarcó la relevancia de las palabras de Bessent en la escalada diplomática que mantiene la Casa Blanca con el Gobierno español, tras la reciente ofensiva en Irán. Según consignó la cadena estadounidense, la frustración del Ejecutivo federal se centra en la dificultad añadida que representa no poder contar con las infraestructuras militares españolas en un momento que catalogaron como crítico para el desarrollo de la operación militar.

Las palabras de Bessent, transmitidas por CNBC, refuerzan el mensaje que la administración Trump ha dirigido a sus aliados europeos respecto a la cooperación militar. La administración estadounidense insiste en la importancia de la colaboración plena, sobre todo en escenarios donde la coordinación internacional se torna esencial para la seguridad de las tropas y la eficacia operativa. Según reportó CNBC, la Casa Blanca considera que la negativa española crea un precedente que podría afectar, en el futuro, la confianza en la respuesta de aliados dentro del marco de operaciones conjuntas.

En suma, según las reiteradas manifestaciones recogidas por CNBC, el Gobierno estadounidense acentúa su malestar ante lo que califica una falta de cooperación por parte de España. Las declaraciones del secretario del Tesoro se inscriben dentro de una serie de mensajes que la administración Trump ha transmitido en diversos foros internacionales para expresar su preocupación por la negativa de Madrid a facilitar recursos estratégicos en un momento donde, indican, la seguridad de su personal se encuentra comprometida por la situación en Irán.