Estados Unidos asegura que dispone de recursos militares suficientes para ganar la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una mesa redonda sobre el Compromiso de Protección del Contribuyente en la Sala del Tratado Indio del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower (EEOB) en el campus de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Nathan Howard

La Casa Blanca afirmó este miércoles que Estados Unidos dispone de capacidad suficiente para culminar con éxito la guerra contra Irán, asegurando que el país cuenta con arsenales “en lugares que mucha gente desconoce”. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó que Washington tiene municiones y recursos militares no solo para ejecutar la operación Furia Épica, sino también para ampliar sus acciones si fuera necesario. “Tenemos arsenales en lugares que mucha gente en este mundo desconoce”, declaró Leavitt durante su primera rueda de prensa desde el inicio de los ataques.

Donald Trump, presidente estadounidense, ha insistido en que el suministro de armas estadounidenses es “prácticamente ilimitado”. En su red Truth Social, Trump afirmó que las reservas de municiones de grado medio y superior “nunca han sido tan grandes ni mejores”. Estas declaraciones surgen en respuesta a las dudas sobre posibles limitaciones en la ofensiva militar estadounidense contra la república islámica.

Leavitt añadió que el mandatario ha instruido a los contratistas de defensa a producir armas “de forma rápida y agresiva”. Además, señaló que Washington guarda armamento de alta gama en otros países, aunque aún no ha alcanzado todos sus objetivos en la campaña militar. El presidente estadounidense tendría previsto reunirse con contratistas en la Casa Blanca este viernes para discutir los avances de la operación.

La portavoz vinculó el mensaje reciente de Trump con la política armamentística de la administración anterior. Según Leavitt, el expresidente Joe Biden “entregó muchas de nuestras mejores armas a cambio de nada, de forma gratuita, a un país muy lejano llamado Ucrania”. Subrayó que, desde el inicio de la operación, la capacidad de disparo de misiles balísticos desde la parte iraní “ha caído un 86 %”.

Estados Unidos espera conseguir un control total del espacio aéreo iraní en las próximas horas, según confirmó Leavitt. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anticipado que tanto Estados Unidos como Israel “tendrán un control total de los cielos iraníes” y que las operaciones aéreas continuarán de manera continua para localizar y destruir misiles y la estructura industrial de defensa de Irán.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responde preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

La administración estadounidense no descarta ninguna opción militar respecto a Irán. Aunque la portavoz manifestó que el envío de tropas terrestres “no forma parte del plan para esta operación en este momento”, indicó que la decisión permanece “sobre la mesa”. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que actualmente no hay tropas estadounidenses en suelo iraní, pero no descartó un despliegue futuro si la campaña lo requiere. Hegseth también mencionó que el conflicto podría extenderse hasta ocho semanas, más allá del marco temporal inicial propuesto.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anticipó que se percibirá “un cambio en el alcance e intensidad” de los ataques mientras progresa el desmantelamiento de la capacidad nuclear iraní. Senadores demócratas han expresado inquietud por la falta de información al Congreso sobre los planes exactos de la operación militar.

El presidente Trump ha reiterado que la ofensiva continuará varias semanas más, con el objetivo de destruir por completo el programa de misiles de Irán, su marina y sus capacidades nucleares. Ha advertido que aún no se ha lanzado la “gran oleada” de ataques, que podría iniciarse “muy pronto”.

Estados Unidos también analiza el escenario político interno de Irán tras la muerte del líder supremo. Los servicios de inteligencia evalúan informes sobre Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, como principal candidato a sucederle, dada su influencia en la Guardia Revolucionaria y el clero iraní. Leavitt indicó que la prioridad actual es el éxito de la operación militar, aunque el presidente Trump debate con sus asesores el papel que podría asumir Washington en Irán una vez concluida la campaña.

Trump ha rechazado las versiones que sugieren que Israel empujó a Estados Unidos al conflicto, defendiendo la autonomía de su gobierno en la toma de decisiones militares. La Casa Blanca sostiene que sus objetivos en la guerra aérea conjunta con Israel buscan neutralizar amenazas directas y estratégicas procedentes de Irán.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)