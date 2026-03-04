Mundo

Estados Unidos asegura que dispone de recursos militares suficientes para ganar la guerra contra Irán

La Casa Blanca afirmó que el país cuenta con arsenales en ubicaciones desconocidas y municiones para sostener y ampliar la ofensiva, mientras continúa la operación militar contra la república islámica y se intensifican los ataques aéreos

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una mesa redonda sobre el Compromiso de Protección del Contribuyente en la Sala del Tratado Indio del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower (EEOB) en el campus de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Nathan Howard

La Casa Blanca afirmó este miércoles que Estados Unidos dispone de capacidad suficiente para culminar con éxito la guerra contra Irán, asegurando que el país cuenta con arsenales “en lugares que mucha gente desconoce”. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó que Washington tiene municiones y recursos militares no solo para ejecutar la operación Furia Épica, sino también para ampliar sus acciones si fuera necesario. “Tenemos arsenales en lugares que mucha gente en este mundo desconoce”, declaró Leavitt durante su primera rueda de prensa desde el inicio de los ataques.

Donald Trump, presidente estadounidense, ha insistido en que el suministro de armas estadounidenses es “prácticamente ilimitado”. En su red Truth Social, Trump afirmó que las reservas de municiones de grado medio y superior “nunca han sido tan grandes ni mejores”. Estas declaraciones surgen en respuesta a las dudas sobre posibles limitaciones en la ofensiva militar estadounidense contra la república islámica.

Leavitt añadió que el mandatario ha instruido a los contratistas de defensa a producir armas “de forma rápida y agresiva”. Además, señaló que Washington guarda armamento de alta gama en otros países, aunque aún no ha alcanzado todos sus objetivos en la campaña militar. El presidente estadounidense tendría previsto reunirse con contratistas en la Casa Blanca este viernes para discutir los avances de la operación.

La portavoz vinculó el mensaje reciente de Trump con la política armamentística de la administración anterior. Según Leavitt, el expresidente Joe Biden “entregó muchas de nuestras mejores armas a cambio de nada, de forma gratuita, a un país muy lejano llamado Ucrania”. Subrayó que, desde el inicio de la operación, la capacidad de disparo de misiles balísticos desde la parte iraní “ha caído un 86 %”.

Estados Unidos espera conseguir un control total del espacio aéreo iraní en las próximas horas, según confirmó Leavitt. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, había anticipado que tanto Estados Unidos como Israel “tendrán un control total de los cielos iraníes” y que las operaciones aéreas continuarán de manera continua para localizar y destruir misiles y la estructura industrial de defensa de Irán.

La secretaria de prensa de
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, responde preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 4 de marzo de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

La administración estadounidense no descarta ninguna opción militar respecto a Irán. Aunque la portavoz manifestó que el envío de tropas terrestres “no forma parte del plan para esta operación en este momento”, indicó que la decisión permanece “sobre la mesa”. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que actualmente no hay tropas estadounidenses en suelo iraní, pero no descartó un despliegue futuro si la campaña lo requiere. Hegseth también mencionó que el conflicto podría extenderse hasta ocho semanas, más allá del marco temporal inicial propuesto.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anticipó que se percibirá “un cambio en el alcance e intensidad” de los ataques mientras progresa el desmantelamiento de la capacidad nuclear iraní. Senadores demócratas han expresado inquietud por la falta de información al Congreso sobre los planes exactos de la operación militar.

El presidente Trump ha reiterado que la ofensiva continuará varias semanas más, con el objetivo de destruir por completo el programa de misiles de Irán, su marina y sus capacidades nucleares. Ha advertido que aún no se ha lanzado la “gran oleada” de ataques, que podría iniciarse “muy pronto”.

Estados Unidos también analiza el escenario político interno de Irán tras la muerte del líder supremo. Los servicios de inteligencia evalúan informes sobre Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, como principal candidato a sucederle, dada su influencia en la Guardia Revolucionaria y el clero iraní. Leavitt indicó que la prioridad actual es el éxito de la operación militar, aunque el presidente Trump debate con sus asesores el papel que podría asumir Washington en Irán una vez concluida la campaña.

Trump ha rechazado las versiones que sugieren que Israel empujó a Estados Unidos al conflicto, defendiendo la autonomía de su gobierno en la toma de decisiones militares. La Casa Blanca sostiene que sus objetivos en la guerra aérea conjunta con Israel buscan neutralizar amenazas directas y estratégicas procedentes de Irán.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

Temas Relacionados

estados unidoscasa blancadonald trumpiránmedio oriente

Últimas Noticias

Zelensky destituyó al jefe del SBU en Zhytomyr detenido por desviar fondos para proteger aeródromos

El presidente ucraniano formaliza la salida del coronel Volodimir Kompanichenko, arrestado junto al comandante de logística de la Fuerza Aérea cuando recibían un soborno de 320.000 dólares vinculado a un esquema de malversación en contratos de defensa por 32 millones

Zelensky destituyó al jefe del

Irán amenazó con atacar embajadas israelíes en todo el mundo si Tel Aviv bombardea su legación en Líbano

El portavoz militar iraní advirtió que todas las representaciones diplomáticas del Estado hebreo se convertirían en “objetivos legítimos” ante cualquier acción contra la sede diplomática de Teherán en Beirut, en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel que ya acumula casi 800 muertos en suelo iraní

Irán amenazó con atacar embajadas

Estados Unidos restablecerá aranceles generales del 15% tras el fallo de la Corte Suprema

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó que podrían sumarse nuevos paquetes de tarifas según los resultados de esas pesquisas

Estados Unidos restablecerá aranceles generales

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk suspendieron el transporte marítimo en el Golfo Pérsico

La suspensión inmediata afecta a operaciones hacia y desde países claves de la región, tras el estallido del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, generando complicaciones logísticas y escasez de buques disponibles para cargar crudo

Las navieras Hapag-Lloyd y Maersk

El Pentágono investiga el bombardeo de una escuela en Irán que mató a 180 personas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reconoció que el ataque al colegio de Minab está bajo examen; Teherán culpó a Israel del incidente, que desató condenas internacionales y la apertura de una investigación de la ONU

El Pentágono investiga el bombardeo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Real Sociedad - Athletic Club,

Real Sociedad - Athletic Club, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de marzo: cerrada la circulación en ambos cuerpos de Fray Servando Teresa de Mier

Escasez de GNV provoca subida del precio del GLP a nivel nacional: galón alcanza hasta S/10 en algunas regiones

Medellín refuerza estrategias para combatir la explotación sexual y apoyar a quienes buscan dejar la prostitución

Temblor hoy 4 de marzo en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

INFOBAE AMÉRICA
Diputados en Panamá amplían recorridos

Diputados en Panamá amplían recorridos por albergues en medio de cambios en la Senniaf

La española Paula Badosa no pasa del debut contra Putintseva en Indian Wells

Trump alaba a Delcy Rodríguez por hacer un "gran trabajo": "El petróleo está empezando a fluir"

El ucraniano Vladyslav Heraskevych quiere una "protesta visible" en los Juegos Paralímpicos

Panamá firma contrato para rehabilitar 192 kilómetros de la carretera Panamericana

ENTRETENIMIENTO

Tras el éxito de Bridgerton:

Tras el éxito de Bridgerton: regresa la magia de Julie Andrews con “Shy”, una historia para soñar en familia

Así fue cómo la muerte de Liam Payne afectó a Harry Styles: “Me permitió reflexionar sobre mi vida”

El emotivo recuerdo de Harry Styles a Liam Payne: “Vivía con el corazón en la mano y una energía contagiosa”

“A mi padre no le preocupaba perderse, sino ser una carga”: la dura confesión de Chris Hemsworth sobre el Alzheimer en su familia

“Hubo un punto de inflexión”: Harry Styles habla de la tristeza y el renacer creativo tras la partida de Liam Payne