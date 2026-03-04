España

Una pareja lleva 4 años viviendo en una camper de 5 metros cuadrados sin pagar facturas: “No sé que días es”

Ambos sufran enfermedades crónicas, por parte del hombre diabetes, y la mujer fibromialgia

Guardar
Juanma y Tony, 4 años
Juanma y Tony, 4 años viviendo en una autocaravana. (Captura YouTube/Arnau Serrado)

Juanma y Tony han dejado atrás la rutina y el estrés de la vida convencional para vivir en su furgoneta camperizada, “La Leoneta”. Desde hace casi cuatro años, esta pareja se ha embarcado en una aventura que, según han asegurado, les ha permitido ahorrar más que en un piso y mejorar su calidad de vida.

“Gastamos dos botellas de butano al año”, han comentado en el vídeo del canal de YouTube de Arnau Serrado. Ambos han encontrado en el estilo de vida nómada no solo ahorro económico, sino tranquilidad y bienestar. “Al quitarnos el estrés, hemos mejorado muchísimo nuestro día a día”, ha afirmado Juanma.

Antes de este cambio radical, vivían por una vida marcada por el reloj, el trabajo y las obligaciones constantes. “Teníamos una vida cotidiana. Lo común: estrés, estrés y estrés. Y no llegabas a ningún sitio”, ha añadido Tony. Es más, los dos padecen enfermedades crónicas: una fibromialgia en el caso de Tony y diabetes en el de Juanma. Aunque han afirmado que la vida sobre ruedas le ha permitido llevar mejor sus condiciones y sentirse más activos y tranquilos.

Juanma y Tony dentro de
Juanma y Tony dentro de la autocaravana. (Captura YouTube/Arnau Serrado)

El momento en el que todo cambió

La idea surgió por casualidad durante una escapada a Panticosa, en el Pirineo aragonés. “Nos miramos y fue como una iluminación. Dijimos: ‘Ostra, eso es lo que quiero’”, ha recordado Tony. Así, compraron la furgoneta por 8.000 euros y, poco después, tuvieron que afrontar una avería importante que les costó 3.000.

Aun así, se lanzaron a camperizar el vehículo casi por completo con sus propias manos. “Todo lo demás está hecho con un serrucho”, han contado entre risas y recordando las discusiones que surgían durante el proceso de reforma. “Discutíamos todos los días, pero valió la pena”, ha asegurado la mujer.

Tony y Juanma viven en
Tony y Juanma viven en 5 metros cuadrados. (Captura YouTube/Arnau Serrado)

Una vida en 5 metros cuadrados

La furgoneta, de apenas cinco metros cuadrados, está adaptada a sus necesidades. La cama es convertible, lo que les permite aprovechar al máximo el espacio. “La cama no la queríamos fija por mi problema de la fibro”, ha explicado Tony. Para ducharse, usan una piscina desplegable de 80 centímetros, una cortina sujeta con imanes y una bolsa de agua con bomba recargable por USB.

Por otro lado, el baño se resuelve con un poti de 21 litros, que utilizan como baño seco. “Es el más grande que hemos encontrado, y nos va perfecto para cuando estamos fuera”, ha comentado Juanma. Además, cuentan con un sistema eléctrico que combina una batería de litio de 200 amperios y una placa solar de 400 voltios, lo que les permite tener electricidad sin pagar facturas. “No pagas agua, no pagas luz, y el gas apenas lo usamos”, han resumido.

Para cocinar, utilizan gas, lo que les permite preparar cualquier comida sin depender de enchufes o electrodomésticos voluminosos. “Cocinar cada semana con gas en una casa sería mucho más caro; aquí compramos dos botellas al año”, ha comparad Juanma.

Tony explicando la vida dentro
Tony explicando la vida dentro de la caravana. (Captura YouTube/Arnau Serrado)

“No volvería por nada del mundo”

Pero más allá del ahorro, la pareja ha destacado la calidad que les ha proporcionado el cambio. “Yo no volvería por nada del mundo”, ha afirmado Tony, Ahora, sin horario laboral, a veces no saben ni qué día es: “No sé qué día es, y eso es una constante”, han dicho. Su día a día transcurre al aire libre y en contacto con la naturaleza. Sus dos gatos, que viajan con ellos, forman parte esencial de su vida. “Es como un pueblo, pero sobre ruedas”, ha dicho Tony. Ahora, ambos sueñan con dar un paso más allá. “Tenemos la ilusión de tener un terrenito o una casita en el campo”, ha explicado. Mientras tanto, invitan a otros a perder el miedo y probar nuevas formas de vivir,

Temas Relacionados

AutocaravanaEstilo de VidaRedes SocialesPrecios EspañaFactura Luz EspañaEnfermedades y MedicamentosDiabetesEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Prohíben jugar al bingo con cartones de 20 céntimos en un hogar del jubilado de Bilbao

La Ertzaintza acudió al centro de mayores para advertir de que no podían continuar con las partidas con dinero y que se exponían a multas de hasta 60.000 euros

Prohíben jugar al bingo con

Un hombre francés es acusado de homicidio involuntario tras el ataque de su pitbull a su pareja embarazada

El acusado llegó a la escena antes que la policía y, en un primer momento, atribuyó el ataque a una jauría de perros de caza

Un hombre francés es acusado

Alfredo Molina, veterinario: “Si puedes pagarte el último móvil del mercado pero no el tratamiento de tu mascota, el problema no es el dinero sino la prioridad”

No invertir a tiempo en la salud de un animal no solo puede acabar siendo más costoso económicamente, sino que también puede comprometer su calidad de vida o incluso su supervivencia

Alfredo Molina, veterinario: “Si puedes

Este es el mineral que supera al diamante como la sustancia más dura del mundo, según un estudio: descubierto en 1967 en una roca espacial

Este mineral tiene potencial para diversos ámbitos, como herramientas de corte, materiales para gestión térmica y sistemas de detección cuántica

Este es el mineral que

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: combinación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Casa Blanca asegura que

La Casa Blanca asegura que España está “de acuerdo con cooperar militarmente” y el Gobierno de Pedro Sánchez lo desmiente: “No se ha producido ninguna conversación”

Pedro Sánchez arrasa en redes a nivel internacional: roza el millón de seguidores en Instagram tras su choque con Trump por las bases de Rota y Morón

El clamor del “no a la guerra” no convence a Feijóo: compra los planes de Trump en Irán porque “antes que el derecho internacional están los derechos humanos”

Todas las veces que Trump ha amenazado a España: de los reproches por el gasto en defensa a plantear su expulsión de la OTAN

El día que España dijo por primera vez “no” a Estados Unidos: Felipe González vetó el uso de Rota y Morón en el bombardeo de Libia en 1986

ECONOMÍA

Los días de permiso retribuido

Los días de permiso retribuido para cuidar a un enfermo no acaban con su alta hospitalaria si necesita reposo, sentencia el Supremo

La vivienda se come el sueldo: los más pobres y los jóvenes destinan más del 36% de su renta a pagar casa, luz y agua

Las albañilas baten récords: el empleo femenino en la construcción alcanza su nivel más alto en 11 años, con 166.833 mujeres

La guerra EEUU-Irán afecta al campo español: subidas especulativas pese a firmar los contratos de energía y fertilizantes antes de comenzar el conflicto

La IA no está eliminando empleo en Europa todavía, según el Banco Central Europeo, aunque las empresas que la utilizan para ahorrar costes sí contratan menos

DEPORTES

Real Sociedad - Athletic Club,

Real Sociedad - Athletic Club, en directo: el partido de Copa del Rey en vivo

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic