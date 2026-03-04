Una pareja lleva 4 años viviendo en una camper de 5 metros cuadrados sin pagar facturas: “No sé que días es”

Juanma y Tony, 4 años viviendo en una autocaravana. (Captura YouTube/Arnau Serrado)

Juanma y Tony han dejado atrás la rutina y el estrés de la vida convencional para vivir en su furgoneta camperizada, “La Leoneta”. Desde hace casi cuatro años, esta pareja se ha embarcado en una aventura que, según han asegurado, les ha permitido ahorrar más que en un piso y mejorar su calidad de vida.

“Gastamos dos botellas de butano al año”, han comentado en el vídeo del canal de YouTube de Arnau Serrado. Ambos han encontrado en el estilo de vida nómada no solo ahorro económico, sino tranquilidad y bienestar. “Al quitarnos el estrés, hemos mejorado muchísimo nuestro día a día”, ha afirmado Juanma.

Antes de este cambio radical, vivían por una vida marcada por el reloj, el trabajo y las obligaciones constantes. “Teníamos una vida cotidiana. Lo común: estrés, estrés y estrés. Y no llegabas a ningún sitio”, ha añadido Tony. Es más, los dos padecen enfermedades crónicas: una fibromialgia en el caso de Tony y diabetes en el de Juanma. Aunque han afirmado que la vida sobre ruedas le ha permitido llevar mejor sus condiciones y sentirse más activos y tranquilos.

Juanma y Tony dentro de la autocaravana. (Captura YouTube/Arnau Serrado)

El momento en el que todo cambió

La idea surgió por casualidad durante una escapada a Panticosa, en el Pirineo aragonés. “Nos miramos y fue como una iluminación. Dijimos: ‘Ostra, eso es lo que quiero’”, ha recordado Tony. Así, compraron la furgoneta por 8.000 euros y, poco después, tuvieron que afrontar una avería importante que les costó 3.000.

Aun así, se lanzaron a camperizar el vehículo casi por completo con sus propias manos. “Todo lo demás está hecho con un serrucho”, han contado entre risas y recordando las discusiones que surgían durante el proceso de reforma. “Discutíamos todos los días, pero valió la pena”, ha asegurado la mujer.

Tony y Juanma viven en 5 metros cuadrados. (Captura YouTube/Arnau Serrado)

Una vida en 5 metros cuadrados

La furgoneta, de apenas cinco metros cuadrados, está adaptada a sus necesidades. La cama es convertible, lo que les permite aprovechar al máximo el espacio. “La cama no la queríamos fija por mi problema de la fibro”, ha explicado Tony. Para ducharse, usan una piscina desplegable de 80 centímetros, una cortina sujeta con imanes y una bolsa de agua con bomba recargable por USB.

Por otro lado, el baño se resuelve con un poti de 21 litros, que utilizan como baño seco. “Es el más grande que hemos encontrado, y nos va perfecto para cuando estamos fuera”, ha comentado Juanma. Además, cuentan con un sistema eléctrico que combina una batería de litio de 200 amperios y una placa solar de 400 voltios, lo que les permite tener electricidad sin pagar facturas. “No pagas agua, no pagas luz, y el gas apenas lo usamos”, han resumido.

Para cocinar, utilizan gas, lo que les permite preparar cualquier comida sin depender de enchufes o electrodomésticos voluminosos. “Cocinar cada semana con gas en una casa sería mucho más caro; aquí compramos dos botellas al año”, ha comparad Juanma.

Tony explicando la vida dentro de la caravana. (Captura YouTube/Arnau Serrado)

“No volvería por nada del mundo”

Pero más allá del ahorro, la pareja ha destacado la calidad que les ha proporcionado el cambio. “Yo no volvería por nada del mundo”, ha afirmado Tony, Ahora, sin horario laboral, a veces no saben ni qué día es: “No sé qué día es, y eso es una constante”, han dicho. Su día a día transcurre al aire libre y en contacto con la naturaleza. Sus dos gatos, que viajan con ellos, forman parte esencial de su vida. “Es como un pueblo, pero sobre ruedas”, ha dicho Tony. Ahora, ambos sueñan con dar un paso más allá. “Tenemos la ilusión de tener un terrenito o una casita en el campo”, ha explicado. Mientras tanto, invitan a otros a perder el miedo y probar nuevas formas de vivir,