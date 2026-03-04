Sebastián Ramírez, abogado: “El documento de la nómina es más importante de lo que crees”

Un trabajador consulta su nómina. (Freepik)

Aunque para muchos la nómina no es más que un papel en el que aparece el salario que cobrarán a final de mes, los expertos recuerdan la importancia de revisar este documento. En la práctica cotidiana, muchos empleados se limitan a comprobar “la cantidad que va a percibir, lo que le va a entrar en la cuenta”, pero dejan de lado datos que pueden resultar determinantes para su futuro laboral, según explica el abogado Sebastián Ramírez.

Según un video publicado en el perfil de TikTok de Ramírez (@leyesconsebas), “hay mucha gente que cuando recibe el documento, la nómina, revisa solamente la cantidad que va a percibir, lo que le va a entrar en la cuenta, sin fijarse en todos los detalles que son importantes y cruciales”. El especialista insiste en que existen dos aspectos esenciales que no deben pasarse por alto y que, en caso de conflicto, pueden marcar la diferencia entre poder reclamar con éxito o perder derechos consolidados.

La nómina no es solo un justificante de pago. Es un documento regulado por la normativa laboral española y debe ajustarse a un modelo oficial aprobado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En ella figuran datos clave como la antigüedad, el grupo o categoría profesional, las bases de cotización a la Seguridad Social y los conceptos salariales. Todos estos elementos tienen consecuencias jurídicas directas.

La antigüedad, clave para indemnizaciones

Para quienes se preguntan a qué riesgos se podrían enfrentar si ignoran estos detalles, conviene entender que la antigüedad y la categoría profesional reflejadas en la nómina son la base para calcular derechos, indemnizaciones o cualquier reclamación futura. La legislación laboral, en particular el Estatuto de los Trabajadores, vincula la antigüedad al importe de determinados complementos salariales, ascensos, vacaciones e incluso al cálculo de indemnizaciones por despido. Si este dato no coincide con la realidad (por ejemplo, si no se reconoce un contrato anterior o un periodo trabajado de forma continuada), el trabajador puede encontrarse en desventaja a la hora de defender sus derechos.

“El primero de todos es la antigüedad. Revisa que efectivamente en la nómina esté la antigüedad correcta desde el primer contrato que tuviste en esa empresa”, recomienda Ramírez, subrayando la importancia de este dato para cualquier reclamación posterior. En los tribunales, la fecha de inicio de la relación laboral es un elemento central para determinar la cuantía de una posible indemnización, por ejemplo.

La categoría define salario y funciones

En cuanto al segundo punto, el abogado es claro: “A efectos de derechos, de salario, debes revisar tu categoría profesional, que sea la adecuada”. La categoría o grupo profesional, según la terminología actual, no solo determina el salario base conforme al convenio colectivo aplicable, sino también las funciones que pueden exigirse al trabajador. Una clasificación inferior a la real puede traducirse en un sueldo más bajo y en una merma de derechos.

Ramírez alerta que no es raro encontrar a empleados que, por no revisar este aspecto, se ven registrados como “un auxiliar, un ayudante, cuando realmente no es así”. Esta situación puede tener implicaciones relevantes si se produce un despido o si el trabajador decide reclamar diferencias salariales acumuladas durante años.

El abogado concluye su advertencia con un consejo directo: “Revisa esos dos aspectos porque son fundamentales si luego quieres exigir derechos o una indemnización o revisar tu despido”. Más allá de la cifra final que aparece en la parte inferior del documento, la nómina es una radiografía jurídica de la relación laboral. Ignorar sus detalles, advierten los expertos, puede salir caro en el momento menos esperado.