La lluvia de estrellas Líridas alcanza su máximo explendor esta noche: esta es la mejor hora para contemplarlas

Lluvia de Perseidas vista desde la Sierra de Guadarrama, a 12 de agosto de 2024, en Buitrago de Lozoya, Madrid. (Diego Radamés / Europa Press)

Cada año, en el mes de abril, la Tierra atraviesa una zona del espacio repleta de fragmentos del cometa C/1861 G1 (Thatcher), lo que da lugar a la conocida lluvia de estrellas de las Líridas. Los meteoros alcanzan velocidades de 49 kilómetros por segundo y suelen presentar una tasa media próxima a 20 meteoros por hora. En ocasiones excepcionales y difíciles de predecir, se han llegado a registrar más de 100 destellos por hora. Independientemente del numero de destellos que se puedan observar, es un momento especial y único para observar el firmamento.

Las Líridas figuran entre las lluvias de meteoros con registros más antiguos de la humanidad. El fenómeno se corresponde con el paso de la Tierra por un anillo de fragmentos desprendidos del cometa Thatcher, que tiene un periodo orbital de 415 años. De hecho, el primer testimonio documentado aparece en el libro chino de crónicas Zuo Zhuan y data del año 687 a.C.

Su radiante, es decir, el punto del cielo desde el que parecen surgir, se sitúa en la constelación de Lyra, lo que explica su nomnbre. Esta característica es común a todas las lluvias de estrellas, que toman nombre de la constelación en la que se halla su radiante aparente.

El 'radiante' de las líridas. (IGN)

Cuándo y cómo observar la lluvia de estrellas Líridas en España

Para observadores a nuestras latitudes, 40º norte, el radiante de las líridas se sitúa por encima del horizonte desde una hora después del anochecer hasta el amanecer. En 2026, la máxima actividad de esta lluvia tendrá lugar esta noche, la del 22 de abril. Es más, los astrónomos detalllan que alcanzará su mayor intensidad alrededor de las 21:40 de la noche (hora penínsular). Además, la Luna se encontrará cerca del cuarto creciente, que será el día 24, aunque estará en el lado opuesto del cielo que el radiante.

Para aprovechar al máximo la observación de las Líridas, es aconsejable escoger un lugar que ofrezca un cielo oscuro y libre de obstáculos visuales —como edificios, árboles o montañas— y prescindir de instrumentos ópticos, que reducen el ángulo de visión. Aunque estos meteoros parecen proceder de la constelación de Lyra, es posible contemplarlos en cualquier punto del cielo. Lo idóneo es dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras, especialmente en la dirección contraria a la Luna si esta resulta visible, y aguardar unos minutos para que la visión se adapte completamente a la oscuridad.

A la espera del eclipse solar

La observación de esta lluvia de estrellas es solo un aperitivo del gran fenómeno meteorológicos que el cielo regalará este año. Los españoles y miles de turistas aguardan al eclipse total de Sol, que tendrá lugar el 12 de agosto y será visible en toda España. La franja de totalidad atravesará la Península de noroeste a sureste, entrando por el noreste de Galicia atravesará Asturias, noreste de Castilla-León, Cantabria, noreste de Madrid, suroeste del Pais Vasco y Navarra, La Rioja, noreste de Castilla-La Mancha, sureste de Aragón, avandonará la Península por el norte de la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña y cruzará las Islas Baleares. Será visible de forma parcial en el resto del país.