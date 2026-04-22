España

La nueva factoría norteamericana de 12.000 metros cuadrados para producir motores de aviones que abrirá en Marruecos

Pratt & Whitney Canada, filial del grupo estadounidense RTX, ha inaugurado una nueva planta de fabricación

Guardar
Aeropuerto de Marruecos (REUTERS/Hannah McKay)
Aeropuerto de Marruecos (REUTERS/Hannah McKay)

Marruecos sigue ganando socios en el norte del continente americano. Pratt & Whitney Canada, filial del grupo estadounidense RTX, ha inaugurado una nueva planta de fabricación en Marruecos. La multinacional ha apostado fuerte por el país africano y ha decidido abrir una factoría en la Zona Industrial Midparc de Nouaceur, cerca del aeropuerto Mohammed V de Casablanca.

Esta instalación, de 12.000 metros cuadrados, se dedicará a la producción de piezas mecanizadas estáticas y estructurales de alta precisión para motores de aviación, incluyendo la reconocida familia de motores PT6. Se prevé la creación de aproximadamente 200 nuevos empleos en Marruecos para el año 2030 y un aumento de la capacidad de producción de la empresa para atender la demanda de motores fiables y de calidad en el sector aeronáutico.

La nueva planta de Pratt & Whitney Canada se suma a la presencia industrial de RTX en Marruecos. Collins Aerospace, otra filial del grupo, fabrica desde 2012 soluciones para cabinas de mando y controles de vuelo en el país. Entre ambas plantas, RTX emplea actualmente a unas 250 personas en el territorio marroquí. Esta apuesta industrial refuerza la estrategia global de la compañía y su compromiso con el desarrollo tecnológico y la modernización del sector aeroespacial.

La FIFA concede a la candidatura de España, Portugal y Marruecos la organización del Mundial 2030

Impulso para Marruecos

La puesta en marcha de la factoría representa una extensión estratégica de la red de producción global de Pratt & Whitney Canada. Según la compañía, el objetivo es fortalecer la cadena de suministro y responder a las necesidades de los clientes, apostando por la resiliencia y la excelencia operativa. Desde el inicio de las obras en 2024, la planta ha avanzado desde la fase de construcción hasta alcanzar su operatividad plena, lo que ha implicado la contratación y formación de personal, así como la instalación de maquinaria industrial de última generación.

El diseño de la instalación se basa en principios de producción ajustada y sistemas digitales avanzados, orientados a mejorar la calidad y la eficiencia en todos los procesos. Además, una de las ventajas que obtendrá Marruecos de forma indirecta es la colaboración con organizaciones locales, ya que formará a nuevos profesionales del sector aeroespacial. La planta contribuirá también a consolidar la posición de Marruecos como polo de referencia en la industria aeronáutica, favoreciendo la transferencia de conocimiento y la creación de empleo especializado.

Aviones de combate de la Fuerza Aérea turca despegaron desde diferentes bases para llevar a cabo con éxito un vuelo de entrenamiento sobre el Mar Negro. La misión forma parte de las actividades de preparación y coordinación aérea en la región.

Nuevo foco de desarrollo aeronáutico

Pratt & Whitney, como división de RTX, cuenta con una amplia experiencia en el diseño, fabricación y mantenimiento de motores de aeronaves y unidades de potencia auxiliar. La compañía presta soporte a más de 90.000 motores en servicio a través de una red internacional de centros de mantenimiento, reparación y revisión. RTX, por su parte, emplea a más de 180.000 personas en todo el mundo y mantiene su sede central en Arlington, Virginia.

La nueva instalación en Marruecos consolida la apuesta de la compañía por la innovación, la eficiencia productiva y la creación de empleo cualificado. Este proyecto integra la última tecnología en fabricación aeronáutica y fortalece la posición de Marruecos dentro del sector a nivel internacional, de manera que entra de lleno a competir en el mercado mundial.

Temas Relacionados

AvionesEstados UnidosVuelosEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

El tribunal recuerda que la vía de extensión de una sentencia es una posibilidad excepcional y privilegiada, reservada únicamente para casos en los que no haya que practicar siquiera pruebas

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

La lluvia de estrellas Líridas alcanza su máximo explendor esta noche: esta es la mejor hora para contemplarlas

La Luna se encontrará cerca del cuarto creciente, que será el día 24 de abril, aunque estará en el lado opuesto del cielo que el radiante, lo que facilitará su visión

La lluvia de estrellas Líridas alcanza su máximo explendor esta noche: esta es la mejor hora para contemplarlas

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

Ha explicado que tampoco podrían haber tenido billetes de 500 euros, como indica uno de los informes de la UCO, porque nunca manejaban ese tipo de cantidades

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

El rey Harald V de Noruega ya prepara su funeral: el sarcófago de 20 millones en el que será enterrado junto a la reina Sonia

El padre del príncipe Haakon de Noruega se encuentra supervisando todos los detalles de lo que podría ser un último adiós con tintes egipcios

El rey Harald V de Noruega ya prepara su funeral: el sarcófago de 20 millones en el que será enterrado junto a la reina Sonia

Cayetana Álvarez de Toledo no logra que el Gobierno llame “dictadura” a China: “Pedro Sánchez es amigo de Delcy, héroe de los ayatolás y troyano de Pekín”

La diputada del PP cree que el presidente “ha subestimado” a María Corina Machado al solicitar una reunión con ella: “Pretendía que le blanqueara”

Cayetana Álvarez de Toledo no logra que el Gobierno llame “dictadura” a China: “Pedro Sánchez es amigo de Delcy, héroe de los ayatolás y troyano de Pekín”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

Un policía reclama el plus salarial que otro compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

Cayetana Álvarez de Toledo no logra que el Gobierno llame “dictadura” a China: “Pedro Sánchez es amigo de Delcy, héroe de los ayatolás y troyano de Pekín”

Carlos Cuerpo baja decibelios a la bancada de Feijóo en su primer examen como vicepresidente y el PP le acusa de asumir la corrupción del Gobierno

La baliza V-16 como elección y multas relativas a la renta: Vox y Sumar reabren el debate sobre la seguridad en carretera en el Congreso

ECONOMÍA

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

DEPORTES

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”