La nueva factoría norteamericana de 12.000 metros cuadrados para producir motores de aviones que abrirá en Marruecos

Aeropuerto de Marruecos (REUTERS/Hannah McKay)

Marruecos sigue ganando socios en el norte del continente americano. Pratt & Whitney Canada, filial del grupo estadounidense RTX, ha inaugurado una nueva planta de fabricación en Marruecos. La multinacional ha apostado fuerte por el país africano y ha decidido abrir una factoría en la Zona Industrial Midparc de Nouaceur, cerca del aeropuerto Mohammed V de Casablanca.

Esta instalación, de 12.000 metros cuadrados, se dedicará a la producción de piezas mecanizadas estáticas y estructurales de alta precisión para motores de aviación, incluyendo la reconocida familia de motores PT6. Se prevé la creación de aproximadamente 200 nuevos empleos en Marruecos para el año 2030 y un aumento de la capacidad de producción de la empresa para atender la demanda de motores fiables y de calidad en el sector aeronáutico.

La nueva planta de Pratt & Whitney Canada se suma a la presencia industrial de RTX en Marruecos. Collins Aerospace, otra filial del grupo, fabrica desde 2012 soluciones para cabinas de mando y controles de vuelo en el país. Entre ambas plantas, RTX emplea actualmente a unas 250 personas en el territorio marroquí. Esta apuesta industrial refuerza la estrategia global de la compañía y su compromiso con el desarrollo tecnológico y la modernización del sector aeroespacial.

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Impulso para Marruecos

La puesta en marcha de la factoría representa una extensión estratégica de la red de producción global de Pratt & Whitney Canada. Según la compañía, el objetivo es fortalecer la cadena de suministro y responder a las necesidades de los clientes, apostando por la resiliencia y la excelencia operativa. Desde el inicio de las obras en 2024, la planta ha avanzado desde la fase de construcción hasta alcanzar su operatividad plena, lo que ha implicado la contratación y formación de personal, así como la instalación de maquinaria industrial de última generación.

El diseño de la instalación se basa en principios de producción ajustada y sistemas digitales avanzados, orientados a mejorar la calidad y la eficiencia en todos los procesos. Además, una de las ventajas que obtendrá Marruecos de forma indirecta es la colaboración con organizaciones locales, ya que formará a nuevos profesionales del sector aeroespacial. La planta contribuirá también a consolidar la posición de Marruecos como polo de referencia en la industria aeronáutica, favoreciendo la transferencia de conocimiento y la creación de empleo especializado.

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Nuevo foco de desarrollo aeronáutico

Pratt & Whitney, como división de RTX, cuenta con una amplia experiencia en el diseño, fabricación y mantenimiento de motores de aeronaves y unidades de potencia auxiliar. La compañía presta soporte a más de 90.000 motores en servicio a través de una red internacional de centros de mantenimiento, reparación y revisión. RTX, por su parte, emplea a más de 180.000 personas en todo el mundo y mantiene su sede central en Arlington, Virginia.

La nueva instalación en Marruecos consolida la apuesta de la compañía por la innovación, la eficiencia productiva y la creación de empleo cualificado. Este proyecto integra la última tecnología en fabricación aeronáutica y fortalece la posición de Marruecos dentro del sector a nivel internacional, de manera que entra de lleno a competir en el mercado mundial.