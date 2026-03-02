Economía

El precio del petróleo se disparó tras la escalada del conflicto en Medio Oriente

La interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y el ataque iraní a una refinería en Arabia Saudita incrementan la tensión

Guardar
Una columna de humo se
Una columna de humo se observa en la refinería de Aramco en Ras Tanura, Arabia Saudita. REUTERS/Stringer

El petróleo Brent subía un 8% este lunes, después de que los ataques de represalia de Irán interrumpieron el tráfico marítimo en el crucial estrecho de Ormuz, tras el bombardeo del fin de semana por parte de Israel y Estados Unidos que acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

La tensión en el mercado petrolero se incrementó tras el bombardeo de Irán a la refinería de Aramco en Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, ubicada en Arabia Saudita. También atacó un barco petrolero en el golfo de Omán.

El precio del petróleo WTI tocó un pico intradiario de 75,33 dólares, tras una suba de más de un 12% que lo dejó en su nivel más alto desde junio. Con posterioridad, recortó ganancias y subía 5,15 dólares, o un 7,7%, a 72,17 dólares.

Los precios el petróleo se dispararon cuando una serie de contraataques interrumpió la circulación en el estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo. El domingo, tras conocerse el arranque de esta nueva etapa del conflicto, algunos analistas consultados por Reuters pronosticaron que el precio del barril de crudo se acercaría a los 100 dólares. No obstante, el alza de los precios al reanudarse la negociación tras el fin de semana fue menor de lo que se había pronosticado.

Los futuros del crudo Brent se dispararon hasta un 13%, a 82,37 dólares el barril, su nivel más alto desde enero de 2025, antes de retroceder y cotizar con una mejora de 6 dólares, o un 8,2%, a 78,87 dólares.

“La última medida refleja la incertidumbre en torno a la magnitud y la duración del conflicto actual y reconoce que el futuro político de Irán puede tener importantes implicaciones para la estabilidad de Oriente Medio”, afirmó James Hosie, de Shore Capital.

A su vez, Torbjorn Soltvedt, analista de la firma de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft, dijo a la agencia The Associated Press que “el ataque a Ras Tanura marca una escalada significativa, con la infraestructura energética del Golfo ahora en la mira de Irán”. “Se avecina un período prolongado de incertidumbre mientras Irán busca imponer un alto costo económico poniendo en la mira a petroleros, infraestructura energética regional, rutas comerciales y socios de seguridad de Estados Unidos”, agregó.

El petróleo Brent subía un
El petróleo Brent subía un 8% este lunes, después de que los ataques de represalia de Irán interrumpieron el tráfico marítimo en el crucial estrecho de Ormuz - Crédito Andina

También se refirió al conflicto Sascha Bruchmann, analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Baréin, quien dijo a AP que el objetivo iraní es “generar un rechazo global e imponer costos” al presidente estadounidense. Sin embargo, aclaró, “por ahora esto no es la destrucción total de infraestructura crítica que el régimen iraní busca”.

Los ataques a la infraestructura energética se producen en el tercer día de una ofensiva que comenzó el sábado con el asesinato del líder supremo iraní Jamenei en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Desde entonces, Irán ha lanzado misiles contra Israel y varios estados árabes aliados de Washington, incluyendo Kuwait, donde humo negro se elevó desde el interior del complejo de la embajada estadounidense.

En este contexto, las bolsas europeas caían de forma generalizada el lunes. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 1,8% y alcanzaba su nivel más bajo desde mediados de febrero, situándose en 622,35 puntos a las 08:12 GMT, retrocediendo desde el máximo histórico alcanzado el viernes y con la mayoría de los sectores en números rojos.

Las grandes energéticas Shell, BP y TotalEnergies ganaban más de un 5% cada una, siguiendo los precios del petróleo, que aumentaron hasta un 13% después de que la navegación en el crucial estrecho de Ormuz se viera interrumpida por los ataques de represalia iraníes. El índice energético avanzaba un 3,5%.

Con información de Reuters

Temas Relacionados

Medio Orienteprecio del petróleoAramcoIránúltimas noticias

Últimas Noticias

Baja de impuestos, apertura y reformas: el apoyo de las entidades empresariales al discurso de Milei en el Congreso

Distintas cámaras se manifestaron a favor de los lineamientos principales que el presidente hizo en la apertura de sesiones ordinarias

Baja de impuestos, apertura y

Las bolsas europeas tocan mínimos de dos semanas mientras suben el petróleo y el oro en medio del conflicto entre EEUU e Irán

Los mercados europeos vienen de cotizar a precios récord, pero la ofensiva en Medio Oriente impacta este lunes igual que lo hizo en Asia, donde todas las bolsas cerraron con índices negativos

Las bolsas europeas tocan mínimos

Cuánto cobrará un albañil en marzo 2026

El salario de cada trabajador depende del convenio, la región y el puesto, con sumas no remunerativas y básicos que se ajustan por monitoreo económico mensual

Cuánto cobrará un albañil en

Cayeron las bolsas en Asia y precio del petróleo se disparó por la escalada del conflicto en Medio Oriente

Los futuros del Dow Jones también registran caídas. El temor a un corte en el suministro de crudo y el cierre del estrecho de Ormuz genera volatilidad en los principales índices y en las divisas mundiales

Cayeron las bolsas en Asia

Lo que viene del programa económico: reforma aduanera, aprovechamiento de recursos naturales e inversión en “industrias hoy muertas”

El mandatario va a impulsar cambios en la estructura tributaria y legal. A la par de alentar la apertura comercial y perfilar una agenda de desregulación para atraer capitales y revitalizar sectores productivos

Lo que viene del programa
DEPORTES
El “cambio de regla” que

El “cambio de regla” que sufrirá un histórico Gran Premio de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1

El gesto desafiante de Messi a los suplentes de Orlando City y la actitud que hizo emocionar a un niño

La aguda mirada de Alzamendi sobre la salida de Gallardo de River: los “culpables” de la crisis y el 9 que le falta al club

Franco Colapinto se alista para su estreno en el Gran Premio de Australia de la F1: días, horarios y todo lo que hay que saber

Los posteos de la esposa de Di María Jorgelina Cardoso con los que encendió las redes tras el gol del Fideo a Newell’s

TELESHOW
La furia de Andrea del

La furia de Andrea del Boca ante el desperdicio de la comida en Gran Hermano: “Estoy atacada”

Catherine Fulop se prepara para ser abuela y acompaña a Oriana Sabatini y Paulo Dybala en la dulce espera: “Modo abuela activado”

El tierno saludo de Nicolás Cabré a Rocío Pardo por su cumpleaños: “Te deseo la mayor de las felicidades”

Pampita celebró los 18 años de su hijo Bautista: abrazos, amigos y la torta que le llevó su hermana Anita

Después de la muerte de su padre, Daniela decidió regresar a la casa de Gran Hermano: “Ya pude despedirme”

INFOBAE AMÉRICA

Los pueblos indígenas frenan el

Los pueblos indígenas frenan el agronegocio en medio de las contradicciones del gobierno de Lula da Silva

Inversiones Cuscatlán elige a Panamá como supervisor de origen tras compra de Banistmo

El petrolero Skylight resultó dañado tras un ataque de drones cerca de la península de Musandam en Omán

La agencia atómica de la ONU aseguró que por el momento no hay ataques contra sitios nucleares ni radiación en Irán

Extranjero es hallado tras perderse en área protegida de Panamá Oeste