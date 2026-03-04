Prohíben jugar al bingo con cartones de 20 céntimos en un hogar del jubilado de Bilbao

Personas jugando al bingo. Freepik

Las partidas semanales de bingo que se celebraban en un hogar de jubilados del barrio bilbaíno de Santutxu han sido prohibidas por la Ertzaintza, desatando una fuerte polémica y un notable malestar tanto entre los usuarios del centro como entre los vecinos de la zona.

Tres agentes de la policía autonómica se personaron hace dos viernes en el hogar de jubilados de Santutxu para comunicar a los responsables que no podían continuar organizando partidas de bingo con dinero, según informa El Correo. Les advirtieron, además, de que en caso de reincidir podrían enfrentarse a sanciones de hasta 60.000 euros, pese a que cada cartón tiene un coste simbólico de apenas 20 céntimos.

La actuación policial dejó atónitos a los usuarios del centro, que defienden que se trata de una actividad puramente social y recreativa, sin ánimo de lucro. Cada semana, entre cien y doscientas personas acudían a estas partidas, que se celebraban los lunes y viernes desde hace años como una forma de encuentro, entretenimiento y estímulo mental. Para muchos mayores, el bingo es una excusa para salir de casa, socializar y mantenerse activos.

El centro cuenta con alrededor de 2.400 socios, que abonan una cuota anual de 10 euros para participar en actividades como bailes, gimnasia, coro o manualidades. Tras el aviso de la Ertzaintza, las partidas previstas generaron incertidumbre entre los asistentes, y por el momento solo se mantendrá la del lunes.

La intervención se enmarca en las labores periódicas de inspección en materia de espectáculos y juego. Tal y como recoge Bilbaohiria, los agentes comunicaron que, por muy reducida que sea la cantidad recaudada, la organización de partidas con premio en metálico constituye una infracción grave si no se realiza en salas autorizadas y con cartones homologados.

“Tras tener conocimiento de que en este lugar a veces se jugaba con dinero, se acercaron al local. En ese momento no estaban jugando al bingo, pero se les advirtió que no podían hacerlo”, señaló el portavoz oficial de la Ertzaintza al medio citado.

Normativa vigente sobre el bingo

El bingo con dinero en el País Vasco está regulado por la Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco. La normativa autonómica establece que solo puede desarrollarse en salas de bingo autorizadas o a través de sistemas electrónicos debidamente certificados. Además, es obligatorio utilizar cartones oficiales y aplicar un control de acceso riguroso que impida la entrada a menores de edad y a personas inscritas en el registro de interdicciones, según el Boletín Oficial del País Vasco.

En el ámbito estatal, el Boletín Oficial del Estado recoge que el bingo con apuestas económicas únicamente puede celebrarse en establecimientos autorizados, como casinos o salas de bingo que cuenten con la correspondiente licencia administrativa. Quedan prohibidas, por tanto, las partidas organizadas en domicilios particulares, asociaciones o plataformas digitales sin autorización expresa. Los premios pueden abonarse en efectivo, mediante cheque o transferencia bancaria, y la participación está vetada a menores de 18 años.

En el caso del hogar de jubilados de Bilbao, pese al carácter simbólico del precio de los cartones, el aviso de la Ertzaintza se fundamenta en que el centro no es una sala de bingo autorizada ni cumple con los requisitos exigidos por la normativa, como el uso de cartones homologados. Por ello, las partidas podrán seguir celebrándose si se desarrollan sin dinero.