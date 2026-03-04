España

Nace el primer restaurante especializado en tortilla de patatas de bolsa: 3,90 € el pincho y con el sello de un chef Michelin

Los restaurantes de Madrid sirven algunas de las mejores tortillas tradicionales de España, pero también algunas de las versionas más curiosas

La tortilla de patatas de bolsa de Pilla Tortilla (Cedida)

La idea inicial la tuvo nada menos que Ferran Adrià. O, al menos, fue el responsable de su gran salto a la viralización. Preparar una tortilla española de las de toda la vida a base de patatas de bolsa pareció a muchos un auténtico sacrilegio, una patada al recetario tradicional. A otros, les resultó divertido, una forma fácil y curiosa de aligerar el proceso y conseguir una tortilla decente en menos de lo que canta un gallo.

Ahora, este polémico concepto cuenta con su propio restaurante en Madrid; más concretamente, con dos. Se trata de Pilla Tortilla, un proyecto que lleva detrás a una de las empresas internacionales de alimentación más famosas del mundo, PepsiCO. Todo ocurre bajo el paraguas de la marca Lay’s, protagonista en la propuesta y base, con sus patatas, de cada uno de los pinchos que se cocinen en estos dos nuevos locales madrileños.

Miguel Carretero, quien logró una estrella Michelin en Santerra y consiguió elaborar la Mejor Croqueta de Jamón de España durante dos años, ha sido el encargado de llevar las riendas culinarias de este curioso nuevo proyecto, uno de esos que promete protagonizar vídeos en redes sociales durante semanas. “Hemos trabajado para que la presencia de las patatas de bolsa tuviera sentido dentro del conjunto y aportara valor al plato, sin perder su esencia. El resultado es una tortilla reconocible, pero con un punto distinto”, destaca el chef.

Miguel Carretero, chef de Santerra, ha asesorado el proyecto (Cedida)

La tortilla puede degustarse en formato pincho (3,90 €), en bocadillo (6,20 €) o entera (18,00 €), con cebolla o sin cebolla, y además, puede personalizarse con diferentes toppings: +1,5 € de media por topping en pincho o bocadillo, y +3,6 € por topping en las tortillas enteras. Entre las posibles combinaciones se incluyen la mallorquina con sobrasada, queso brie y miel; la marinera con boquerones y Lay’s; la brava con torreznos, alioli y salsa brava; la serrana con salmorejo Alvalle y dados de jamón; y la ranchera con pulled pork.

El hilo conductor que suponen estas patatas de bolsa se extiende a lo largo de toda la carta: entrantes como “fish and chips”, mejillones en escabeche con patatas aliñados con mayonesa de lima y gildas de boquerón y anchoa con Lay’s. Incluso en los postres, donde las patatas fritas se combinan con helados de chocolate, queso de cabra y miel, y dulce de leche, jugando con el contraste dulce-salado.

Locales de Pilla Tortilla (Cedida)

Pilla Tortilla contará con dos ubicaciones en Madrid: diseñadas tanto para consumir en el local como para llevar, y estarán abiertas de 09:00h a 00:00h. El bar restaurante de Fuencarral, 102, está orientado a una experiencia de consumo completa, mientras que el local de Corredera Baja de San Pablo, 3, apuesta por un modelo más ágil, enfocado al takeaway.

La mejor tortilla de España se hace también en Madrid

Más allá de proyectos como este, lo cierto es que Madrid se ha coronado como capital de la tortilla de patatas en España. Porque es allí, en las calles madrileñas, donde se hace la mejor receta de todo el país según el veredicto del Campeonato de España de Tortilla de Patatas de 2025, celebrado dentro de la feria Alicante Gastronómica hace solo unos meses.

El concurso encumbraba una receta clásica que renuncia a la cebolla y apuesta por el huevo cremoso, elaborada en el restaurante La Falda, con un local en Chamberí (C. de Espronceda, 17) y otro en Lavapiés (C. de Miguel Servet, 4). El encargado de esta elaboración es el cocinero venezolano Alejandro Oliveira, responsable de una tortilla poco hecha elaborada con patata monalisa, 12 huevos de corral y tres yemas adicionales.

