El juez del ‘caso Koldo’ amplía seis meses el plazo para investigar la trama con posibilidad de realizar más imputaciones

La Audiencia Nacional argumenta su decisión apelando al “numeroso material incautado”, que incluye documentos, efectos, metálico y pruebas digitales de teléfonos, ordenadores y discos duros

Koldo García, exasesor del exministro
Koldo García, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos. / Imagen de archivo

El juez de la Audiencia Nacional encargado del ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, ha decidido prorrogar seis meses la instrucción, sin descartar la posibilidad de “nuevas imputaciones”, según una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press. Con ello, Moreno amplía el plazo para llevar a cabo las investigaciones procedentes debido a la cantidad de documentación a su alcance.

La investigación a la que se refiere el juez Ismael Moreno se centra en analizar el “numeroso material incautado”, que incluye documentación, efectos, metálico y pruebas digitales extraídas de teléfonos, ordenadores y dispositivos de almacenamiento. El avance en la revisión de estos elementos será clave, según el juez, para determinar la realización de nuevas diligencias e imputaciones en el proceso.

Los pagos del PSOE en efectivo seguirán bajo secreto hasta marzo

Paralelamente a la ampliación del plazo para indagar en el ‘caso Koldo’, la semana pasada el magistrado prorrogó hasta marzo el secreto sobre la pieza separada donde figura la información entregada por el PSOE referente a pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024 para gastos anticipados. Esta acción llega después de que el presidente andaluz, Juanma Moreno, solicitase al Ejecutivo en el día de hoy la desclasificación de la información relativa al ‘caso Koldo’, mientras desacreditaba la vinculada al golpe de Estado del 23-F.

El origen de la causa reside en la supuesta compra irregular de mascarillas durante la pandemia. A la trama que apunta a la compra irregular de mascarillas se suma que, a comienzo de febrero, el Tribunal Supremo remitió a la Audiencia Nacional la parte relativa a presuntos amaños de obra pública tras la renuncia como diputado del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien permanece en prisión provisional desde noviembre junto a su exasesor, Koldo García.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y del empresario Víctor de Aldama, asisten al Tribunal Supremo este jueves para la Audiencia preliminar del 'caso mascarillas'. (Europa Press)

Noticia en ampliación.

