España

Cómo liberarse de los patrones de comportamiento aprendidos durante la infancia, según un psicólogo

El psicoterapeuta Paul Dunion explica cómo identificar y transformar esquemas inconscientes heredados para avanzar hacia una identidad más auténtica

Guardar
Padre e hija pasando un
Padre e hija pasando un momento agradable (iStock)

Comprender la influencia de los patrones adquiridos en la infancia resulta esencial para quienes buscan autonomía emocional y desarrollo personal en la vida adulta. Según ha explicado el psicoterapeuta Paul Dunion en un análisis publicado en Psychology Today, esos esquemas, interiorizados durante los primeros años de vida, condicionan tanto nuestras creencias como nuestros comportamientos de adultos. Dunion ha señalado que las huellas familiares, escolares o sociales se interiorizan con facilidad en una mente joven y maleable, generando referencias de cómo gestionamos aspectos tan centrales como la religión, el dinero, el trabajo o las relaciones.

Desde el punto de vista de Dunion, la reproducción de patrones durante la edad adulta suele acontecer de manera inconsciente. Muchos adultos manifiestan actitudes y creencias heredadas, incluso sin quererlo. En opinión del psicoterapeuta, es frecuente que seamos más conscientes de esa repetición cuando alguien del entorno lo señala, poniendo de manifiesto hasta qué punto “eres igualito a tu padre”.

Dunion subraya que quienes conviven con nosotros suelen detectar primero la tendencia a reproducir comportamientos del pasado, mientras que para el individuo implicado esta semejanza resulta invisible o incluso incómoda.

Cuestionar estos mecanismos exige un proceso de reflexión y honestidad. Dunion sostiene que aceptar la reproducción de los patrones iniciales como algo natural permite entender su origen como “primeros mapas de cómo ser una persona”. No obstante, el reto reside en distinguir si la repetición responde a una lealtad inconsciente al entorno de origen o si refleja auténticamente la identidad personal.

El psicoterapeuta recomienda analizar en profundidad aquellas creencias heredadas para discernir cuáles corresponden a la lealtad al “clan” familiar y cuáles identifican al individuo. Este proceso puede requerir compartir esas reflexiones con personas de confianza, especialmente si están familiarizadas con el deseo de romper esquemas aprendidos.

Detectar y superar las compensaciones

Junto a la reproducción, Paul Dunion identifica un segundo mecanismo que dificulta la autonomía: la compensación. En palabras del especialista citadas por Psychology Today, estos comportamientos “pueden presentarse como logros o rasgos positivos, pero con frecuencia ocultan una reacción inconsciente contra los modelos familiares”.

Es decir, la persona actúa motivada por el rechazo a parecerse a sus progenitores, aunque esto a menudo suponga adoptar medidas extremas en sentido opuesto. Dunion ejemplifica este fenómeno con el caso de un padre que dedica tiempo y energía en exceso a sus hijos, intentando evitar a toda costa el abandono que él sufrió en su infancia, sin advertir que su esfuerzo responde más a la reparación de su pasado que a los verdaderos intereses del presente.

Padre ayudando a su hijo.
Padre ayudando a su hijo. (Freepik)

Para interrumpir las compensaciones ocultas, Dunion propone varios pasos concretos. El primero consiste en cultivar la curiosidad hacia las propias motivaciones. Rasgos socialmente bien valorados, como una responsabilidad excepcional o la sobreatención hacia los demás, pueden esconder una compensación. El psicoterapeuta sugiere buscar polos opuestos: si en la familia existía tendencia al despilfarro, la persona puede haber adoptado una actitud excesivamente ahorrativa, o viceversa.

Una vez identificada la posible compensación, Dunion aconseja valorar el impacto de estos comportamientos en la vida personal y familiar, y determinar si ha llegado el momento de dejarlos atrás. En caso de dificultad para romper ese ciclo, recomienda buscar apoyo en amistades o en profesionales con experiencia en el manejo de compensaciones.

La individuación como tarea vital

La tarea de identificar y superar tanto las reproducciones como las compensaciones heredadas de la infancia resulta, según Paul Dunion, una vía esencial hacia la individuación. Tal como ha destacado el autor, “la labor reveladora de interrumpir las reproducciones del pasado o sus compensaciones contribuye a nuestra individuación y a la liberación de nuestra singularidad”. Afrontar estos legados generacionales puede requerir ayuda profesional, especialmente cuando su peso dificulta el proceso de cambio.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

En este sentido, Dunion recalca que al aprender a detectar y frenar estos comportamientos automáticos, cada persona gana en autonomía para desarrollar un sistema de creencias y cualidades genuinas y diferenciadas de la influencia familiar. Así, el trabajo sobre los patrones infantiles no solo libera de la repetición mecánica del pasado, sino que impulsa la consolidación de una identidad auténtica y autónoma, según ha recogido el propio psicólogo.

Temas Relacionados

PsicologíaCerebroInfanciaEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

Aquí está la lista de los precios más baratos de las gasolinas y también los más inasequibles en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy miércoles 4 de marzo

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos

La obesidad, la enfermedad que golpea dos veces a quienes la sufren: “La culpa y los prejuicios generan un impacto psicológico profundo”

Expertos lamentan que el estigma en torno a esta enfermedad metabólica y el miedo al juicio retrasen la visita al médico

La obesidad, la enfermedad que

Torrijas de poleá, la curiosa combinación de dos postres tradicionales que triunfa en una pastelería de Sevilla

En La Esencia, obrador sevillano con sede en Mairena del Aljarafe, preparan también unas originales torrijas de vino con crema de naranja

Torrijas de poleá, la curiosa

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

Un estudio asegura que los hogares españoles pueden ahorrar hasta 5.000 euros anuales al reducir gastos cotidianos

En qué malgastan el dinero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sin grandes cambios en Castilla

Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y Vox como tercera fuerza

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

Ayuso critica la gestión internacional del Gobierno por dejar a España “a la altura del betún”

El Gobierno responde a Donald Trump que España “es un miembro clave de la OTAN” y cuenta “con los recursos necesarios para contener posibles impactos”

ECONOMÍA

En qué malgastan el dinero

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

Estas son las ayudas disponibles para reformar viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes: hasta 70.000 euros según tu comunidad autónoma

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”