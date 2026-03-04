Cómo liberarse de los patrones de comportamiento aprendidos durante la infancia, según un psicólogo

Padre e hija pasando un momento agradable (iStock)

Comprender la influencia de los patrones adquiridos en la infancia resulta esencial para quienes buscan autonomía emocional y desarrollo personal en la vida adulta. Según ha explicado el psicoterapeuta Paul Dunion en un análisis publicado en Psychology Today, esos esquemas, interiorizados durante los primeros años de vida, condicionan tanto nuestras creencias como nuestros comportamientos de adultos. Dunion ha señalado que las huellas familiares, escolares o sociales se interiorizan con facilidad en una mente joven y maleable, generando referencias de cómo gestionamos aspectos tan centrales como la religión, el dinero, el trabajo o las relaciones.

Desde el punto de vista de Dunion, la reproducción de patrones durante la edad adulta suele acontecer de manera inconsciente. Muchos adultos manifiestan actitudes y creencias heredadas, incluso sin quererlo. En opinión del psicoterapeuta, es frecuente que seamos más conscientes de esa repetición cuando alguien del entorno lo señala, poniendo de manifiesto hasta qué punto “eres igualito a tu padre”.

Dunion subraya que quienes conviven con nosotros suelen detectar primero la tendencia a reproducir comportamientos del pasado, mientras que para el individuo implicado esta semejanza resulta invisible o incluso incómoda.

Cuestionar estos mecanismos exige un proceso de reflexión y honestidad. Dunion sostiene que aceptar la reproducción de los patrones iniciales como algo natural permite entender su origen como “primeros mapas de cómo ser una persona”. No obstante, el reto reside en distinguir si la repetición responde a una lealtad inconsciente al entorno de origen o si refleja auténticamente la identidad personal.

El psicoterapeuta recomienda analizar en profundidad aquellas creencias heredadas para discernir cuáles corresponden a la lealtad al “clan” familiar y cuáles identifican al individuo. Este proceso puede requerir compartir esas reflexiones con personas de confianza, especialmente si están familiarizadas con el deseo de romper esquemas aprendidos.

Detectar y superar las compensaciones

Junto a la reproducción, Paul Dunion identifica un segundo mecanismo que dificulta la autonomía: la compensación. En palabras del especialista citadas por Psychology Today, estos comportamientos “pueden presentarse como logros o rasgos positivos, pero con frecuencia ocultan una reacción inconsciente contra los modelos familiares”.

Es decir, la persona actúa motivada por el rechazo a parecerse a sus progenitores, aunque esto a menudo suponga adoptar medidas extremas en sentido opuesto. Dunion ejemplifica este fenómeno con el caso de un padre que dedica tiempo y energía en exceso a sus hijos, intentando evitar a toda costa el abandono que él sufrió en su infancia, sin advertir que su esfuerzo responde más a la reparación de su pasado que a los verdaderos intereses del presente.

Para interrumpir las compensaciones ocultas, Dunion propone varios pasos concretos. El primero consiste en cultivar la curiosidad hacia las propias motivaciones. Rasgos socialmente bien valorados, como una responsabilidad excepcional o la sobreatención hacia los demás, pueden esconder una compensación. El psicoterapeuta sugiere buscar polos opuestos: si en la familia existía tendencia al despilfarro, la persona puede haber adoptado una actitud excesivamente ahorrativa, o viceversa.

Una vez identificada la posible compensación, Dunion aconseja valorar el impacto de estos comportamientos en la vida personal y familiar, y determinar si ha llegado el momento de dejarlos atrás. En caso de dificultad para romper ese ciclo, recomienda buscar apoyo en amistades o en profesionales con experiencia en el manejo de compensaciones.

La individuación como tarea vital

La tarea de identificar y superar tanto las reproducciones como las compensaciones heredadas de la infancia resulta, según Paul Dunion, una vía esencial hacia la individuación. Tal como ha destacado el autor, “la labor reveladora de interrumpir las reproducciones del pasado o sus compensaciones contribuye a nuestra individuación y a la liberación de nuestra singularidad”. Afrontar estos legados generacionales puede requerir ayuda profesional, especialmente cuando su peso dificulta el proceso de cambio.

En este sentido, Dunion recalca que al aprender a detectar y frenar estos comportamientos automáticos, cada persona gana en autonomía para desarrollar un sistema de creencias y cualidades genuinas y diferenciadas de la influencia familiar. Así, el trabajo sobre los patrones infantiles no solo libera de la repetición mecánica del pasado, sino que impulsa la consolidación de una identidad auténtica y autónoma, según ha recogido el propio psicólogo.