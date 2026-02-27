España

Gran Hermano Dúo ya tiene a sus cuatro finalistas tras una gala llena de tensión y sorpresas

Carlos Lozano se sumó al grupo finalista tras vencer a Sandra Barrios en un duelo decidido por el televoto

Guardar
Los finalistas de GH Dúo
Los finalistas de GH Dúo 4 (@ghoficial)

Cuatro finalistas han quedado confirmados para disputar la victoria en la cuarta edición de Gran Hermano Dúo, tras una gala cargada de emociones, lágrimas y decisiones inesperadas. La última emisión, conducida por Jorge Javier Vázquez, mantuvo la expectativa de la audiencia hasta el final al revelar quiénes optarán al maletín en la gala final, prevista para el martes 3 de marzo.

El ambiente en la casa ha sido tenso durante la recta final, con los nombres de Sandra Barrios, Juanpi, Gloria González, Anita Williams y Carlos Lozano como protagonistas destacados. La velada contó con el regreso de varios exconcursantes en calidad de jefes ‘anticampaña’, responsables de argumentar en contra de que determinados candidatos merecieran ganar el concurso.

Cristina Piaget dirigió sus críticas hacia Sandra Barrios, Carmen Borrego se centró en Gloria González, John Guts hizo campaña contra Juanpi, Belén Rodríguez intentó frenar las opciones de Anita Williams y Raquel Salazar intervino en contra de Carlos Lozano. La consigna de estos invitados fue clara: “despotricar, boicotear al candidato que no quieren que gane”.

Expectación en el anuncio de los finalistas

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de anunciar, uno a uno, los nombres de los finalistas, generando expectación en la sala principal de la casa. El primero en ser confirmado fue Juanpi, quien recibió la noticia con entusiasmo y agradeció el apoyo recibido: “Qué locura, Jorge, no me lo creo. Gracias, de verdad…os quiero. Ya he cumplido mi sueño. Pensaba que me iba a ir, pues al final voy a estar el tiempo que haya que estar y super feliz y contento; y ya si gano…pues vámonos que nos vamos”, expresó ante las cámaras.

El siguiente turno fue para Gloria González. Antes de conocer su pase a la final, el presentador le dedicó unas palabras de ánimo, asegurando que “nunca hay que dejar de luchar porque los esfuerzos siempre obtienen recompensa”.

Cristina Piaget y Carlos Lozano
Cristina Piaget y Carlos Lozano (@ghoficial)

Al escuchar su nombre, Gloria rompió a llorar y recordó a su abuela: “Muchísimas gracias. En esos momentos solo me acuerdo de mi abuela, Gloria. Que yo me quiero quedar aquí, es mi sueño y que tú me digas que soy finalista. Estoy como una niña chica”, declaró emocionada.

Anita Williams fue designada como la tercera finalista. “Al menos estoy en el podio, que la otra vez quedé cuarta”, manifestó. Mientras tanto, tanto los concursantes como el público vivieron con tensión la espera del cuarto y último pase a la gran final.

Un duelo y el voto del público deciden el último finalista

La resolución de ese último puesto se produjo tras una decisión de Sandra Barrios, quien optó por enfrentarse a Carlos Lozano en un duelo para que la audiencia decidiera el futuro de ambos. Esta elección hizo que Juanpi, Gloria y Anita quedasen automáticamente clasificados para la final. El resultado del televoto, ajustado con un 53,6% de apoyos frente a un 46,4%, permitió que Carlos Lozano se convirtiera en el cuarto y último finalista.

Al conocer la noticia, Carlos Lozano dirigió unas palabras de respeto a Sandra y al resto de sus compañeros: “Hemos llegado lejos. Estoy emocionado y agradecido, pero no lo voy a celebrar. No es hora de más guerra. Vamos a enterrar todos el hacha de guerra. Queda nada, todos nos hemos dicho de todo, entonces…no vamos a seguir metiendo más mierda. Te deseo lo mejor. Yo me tengo que comportar mejor, pero quiero que me veas que me tengo que defender”.

Mario Jefferson hace balance de su paso por el concurso 'GH Dúo'. El cantante explica lo complicado que fue el encierro y cómo ha aprendido a no tomarse en serio los comentarios de los 'haters'

Los jefes anticampaña permanecieron una noche en la casa para exponer públicamente sus argumentos contra los actuales candidatos. Raquel Salazar dirigió su eslogan a Carlos Lozano, Belén Rodríguez a Anita Williams, Carmen Borrego a Gloria González y John Guts a Juanpi. Tras la expulsión de Sandra, Cristina Piaget abandonó la casa.

De esta forma, los finalistas de Gran Hermano Dúo 4 son Carlos Lozano, Anita Williams, Juanpi y Gloria González. La gala narró este desenlace en tiempo real y marcó el cierre de una de las ediciones más comentadas del reality.

Temas Relacionados

GH DúoGran Hermano DúoTelecincoMediaset EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ana Alonso y Oriol Cardona, los esquiadores españoles que conquistaron Milano-Cortina, sorprenden a Broncano con un regalo real

Entregaron al presentador los esquís con los que compitieron en los Juegos Olímpicos y relataron la anécdota de su visita a la Casa Real

Ana Alonso y Oriol Cardona,

Precaución en España: identifican alimento con alérgeno no declarado

La AESAN difundió una alerta sanitaria en la que alerta sobre el contenido potencialmente peligroso para personas con alergias en un producto alimenticio

Precaución en España: identifican alimento

Comprueba los números ganadores del Cupón Diario de la Once del 26 de febrero

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Comprueba los números ganadores del

Comprobar lotería Primitiva: Resultados ganadores de este jueves 26 de febrero

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar lotería Primitiva: Resultados ganadores

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores del úlrimo sorteo del jueves 26 de febrero

Como cada jueves, aquí están los resultados del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto: resultados ganadores del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite en bloque la dirección

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

Pedro Sánchez impulsa el blindaje del derecho al aborto en la Constitución tras el informe favorable del Consejo de Estado

¿Volverá el rey Juan Carlos I a España tras la desclasificación de los documentos del 23F?: “Solo depende de él”

El presidente de la CIAF asegura que hay “un malentendido” con las piezas que se llevó Adif de Adamuz: “No creo que sea decisivo para la investigación”

El Ministerio de Ciencia solicita destituir al gerente del CNIO por un presunto caso de acoso del gerente a la entonces secretaria general

ECONOMÍA

La regulación del alquiler de

La regulación del alquiler de temporada para ayudar a los estudiantes fracasa en el Congreso: PP, Vox y Junts votan en contra

Líderes globales abordan en el Digital Summit Latam 2026 los retos de la transformación digital y la IA: “Europa y América Latina deben jugar un papel protagónico”

Muere su padre y nadie coge el teléfono en la aseguradora, lo denuncia y le indemnizan con 4.000 euros, lo que costó el entierro

Los hoteles de la Costa del Sol estiman pérdidas de 300 millones por el parón del Ave y los efectos de las borrascas en las playas

La Justicia anula la adjudicación de la legítima a una nieta de 13 años desheredada y ordena repetir el juicio para incluir a todos los herederos

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica