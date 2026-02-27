Gran Hermano Dúo ya tiene a sus cuatro finalistas tras una gala llena de tensión y sorpresas

Los finalistas de GH Dúo 4 (@ghoficial)

Cuatro finalistas han quedado confirmados para disputar la victoria en la cuarta edición de Gran Hermano Dúo, tras una gala cargada de emociones, lágrimas y decisiones inesperadas. La última emisión, conducida por Jorge Javier Vázquez, mantuvo la expectativa de la audiencia hasta el final al revelar quiénes optarán al maletín en la gala final, prevista para el martes 3 de marzo.

El ambiente en la casa ha sido tenso durante la recta final, con los nombres de Sandra Barrios, Juanpi, Gloria González, Anita Williams y Carlos Lozano como protagonistas destacados. La velada contó con el regreso de varios exconcursantes en calidad de jefes ‘anticampaña’, responsables de argumentar en contra de que determinados candidatos merecieran ganar el concurso.

Cristina Piaget dirigió sus críticas hacia Sandra Barrios, Carmen Borrego se centró en Gloria González, John Guts hizo campaña contra Juanpi, Belén Rodríguez intentó frenar las opciones de Anita Williams y Raquel Salazar intervino en contra de Carlos Lozano. La consigna de estos invitados fue clara: “despotricar, boicotear al candidato que no quieren que gane”.

Expectación en el anuncio de los finalistas

Jorge Javier Vázquez fue el encargado de anunciar, uno a uno, los nombres de los finalistas, generando expectación en la sala principal de la casa. El primero en ser confirmado fue Juanpi, quien recibió la noticia con entusiasmo y agradeció el apoyo recibido: “Qué locura, Jorge, no me lo creo. Gracias, de verdad…os quiero. Ya he cumplido mi sueño. Pensaba que me iba a ir, pues al final voy a estar el tiempo que haya que estar y super feliz y contento; y ya si gano…pues vámonos que nos vamos”, expresó ante las cámaras.

El siguiente turno fue para Gloria González. Antes de conocer su pase a la final, el presentador le dedicó unas palabras de ánimo, asegurando que “nunca hay que dejar de luchar porque los esfuerzos siempre obtienen recompensa”.

Cristina Piaget y Carlos Lozano (@ghoficial)

Al escuchar su nombre, Gloria rompió a llorar y recordó a su abuela: “Muchísimas gracias. En esos momentos solo me acuerdo de mi abuela, Gloria. Que yo me quiero quedar aquí, es mi sueño y que tú me digas que soy finalista. Estoy como una niña chica”, declaró emocionada.

Anita Williams fue designada como la tercera finalista. “Al menos estoy en el podio, que la otra vez quedé cuarta”, manifestó. Mientras tanto, tanto los concursantes como el público vivieron con tensión la espera del cuarto y último pase a la gran final.

Un duelo y el voto del público deciden el último finalista

La resolución de ese último puesto se produjo tras una decisión de Sandra Barrios, quien optó por enfrentarse a Carlos Lozano en un duelo para que la audiencia decidiera el futuro de ambos. Esta elección hizo que Juanpi, Gloria y Anita quedasen automáticamente clasificados para la final. El resultado del televoto, ajustado con un 53,6% de apoyos frente a un 46,4%, permitió que Carlos Lozano se convirtiera en el cuarto y último finalista.

Al conocer la noticia, Carlos Lozano dirigió unas palabras de respeto a Sandra y al resto de sus compañeros: “Hemos llegado lejos. Estoy emocionado y agradecido, pero no lo voy a celebrar. No es hora de más guerra. Vamos a enterrar todos el hacha de guerra. Queda nada, todos nos hemos dicho de todo, entonces…no vamos a seguir metiendo más mierda. Te deseo lo mejor. Yo me tengo que comportar mejor, pero quiero que me veas que me tengo que defender”.

Mario Jefferson hace balance de su paso por el concurso 'GH Dúo'. El cantante explica lo complicado que fue el encierro y cómo ha aprendido a no tomarse en serio los comentarios de los 'haters'

Los jefes anticampaña permanecieron una noche en la casa para exponer públicamente sus argumentos contra los actuales candidatos. Raquel Salazar dirigió su eslogan a Carlos Lozano, Belén Rodríguez a Anita Williams, Carmen Borrego a Gloria González y John Guts a Juanpi. Tras la expulsión de Sandra, Cristina Piaget abandonó la casa.

De esta forma, los finalistas de Gran Hermano Dúo 4 son Carlos Lozano, Anita Williams, Juanpi y Gloria González. La gala narró este desenlace en tiempo real y marcó el cierre de una de las ediciones más comentadas del reality.