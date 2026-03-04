Avance del capítulo 511 de ‘Sueños de Libertad’ de este miércoles 4 de marzo: la inesperada propuesta de Gabriel a Marisol

Beatriz en 'Sueños de Libertad' (Atresmedia)

Sueños de Libertad se ha convertido en la serie estrella de Atresmedia, pues cada tarde —de lunes a viernes a las 15:45 horas— reúne a los espectadores en torno a la pequeña pantalla para vivir un nuevo capítulo de la ficción de época. Este martes, 3 de marzo, el capítulo 510 ha mostrado varios puntos de tensión y giros inesperados, situando en el centro de todas las miradas a Beatriz y Gabriel, cuya relación, marcada por el pasado de esta en México, alcanza un punto crítico.

Y es que lo que nadie se esperaba era que Beatriz se reencontrara con su amante llegado desde México, Álvaro, sobre todo teniendo en cuenta que ella mantiene una estrategia para ahogar económicamente a Gabriel. En paralelo, Damián ha afrontado una encrucijada personal tras confesarle a Digna su secreto mejor guardado: le contó que él mató a don Pedro cuando se encontraba en sus últimos días de vida. Una amarga noticia que ha cambiado su futuro con Digna.

Beatriz y su amante mexicano, Álvaro, en el capítulo 510 de 'Sueños de Libertad' (Atresmedia)

Por su parte, Tasio se ha visto en la situación de posicionarse frente a Paula, por quien siente un fuerte sentimiento. Pablo y Nieves protagonizaron un fuerte enfrentamiento después de que este descubriese que ella ha chantajeado a su hija Mabel con dinero para que volviese a casa. Además, Salva no ha sabido pararles los pies a Esteban y se ha enfadado con Mabel.

Avance del capítulo 511 del miércoles 4 de marzo

Con múltiples frentes abiertos, la serie encara un próximo capítulo en el que los secretos y las lealtades pondrán a prueba a todos sus protagonistas. En la emisión que tendrá lugar este miércoles, 4 de marzo, Beatriz recibirá una impactante noticia relacionada con un crimen con el que está directamente vinculada. Por otro lado, Don Agustín se enaltece a sí mismo atribuyéndose un logro que no es suyo, mientras que Mabel no tiene ningún tipo de problemas para enfrentarse a Esteban.

'Sueños de Libertad' (Atresmedia)

El punto de inflexión de este capítulo lo protagonizan Gabriel y Marisol. Y es que este le hace una inesperada propuesta que la deja boquiabierta. Tasio le hace un encargo especial a Manuela y Miguel toma una decisión sobre su puesto en el dispensario. Lo más sorprendente de este episodio es la drástica decisión que toma Begoña al dejar ir a Andrés, dándole espacio para tomar sus propias decisiones.

En los próximos capítulos, Valentina no muestra la reacción esperada ante un hecho inesperado, mientras Begoña confía a Eduardo un encargo de especial importancia. Gabriel empieza a encajar piezas relacionadas con Marisol y Pablo, y Salva decide enfrentarse por fin a Esteban. La velada romántica organizada por Tasio para Carmen no sale como él había imaginado, al tiempo que Claudia revela a Mabel el verdadero motivo de su actitud hacia ella. Beatriz redobla la presión sobre Gabriel, llevándolo al límite.

En paralelo, Damián y Digna optan por no demorar más sus planes de boda. Mabel anima a Claudia a dar un paso adelante con Salva, mientras Andrés intenta sonsacar a Carmen información sobre Valentina. Las empleadas de la tienda descubren diferencias salariales en la perfumera, lo que genera malestar, y Gabriel toma la decisión de contratar a un detective privado para investigar a Pablo Salazar. Por su parte, Paula comienza a marcar distancias con Tasio.