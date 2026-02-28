Macron llama a una reunión urgente del Consejo de Seguridad en un "momento decisivo" para la paz internacional

Al insistir en la urgencia de frenar el desarrollo nuclear y las actividades regionales que generan inestabilidad, Emmanuel Macron solicitó que Irán participe en negociaciones transparentes para detener sus programas atómicos y balísticos, además de cesar todas las acciones que afectan el equilibrio regional. De acuerdo con lo publicado por diversos medios y tal como informó la agencia Europa Press, el presidente de Francia realizó estas declaraciones tras los recientes ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, seguidos por la respuesta de Irán contra objetivos estadounidenses y sobre su propio suelo.

Según detalló Europa Press, Macron puntualizó en sus redes sociales que el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán representa un grave riesgo para la seguridad y la paz internacionales, por lo que calificó este periodo como un “momento decisivo”. Subrayó también que Francia ha implementado todas las medidas necesarias para proteger su territorio, ciudadanos e intereses en Oriente Próximo, dada la escalada del conflicto. El mandatario francés hizo hincapié en que la escalada en curso resulta amenazante para todas las partes involucradas y advirtió sobre la necesidad de detenerla cuanto antes para evitar mayores consecuencias.

El llamado de Macron incluye una petición directa a Irán: entablar negociaciones “de buena fe” que permitan concluir sus programas nucleares y balísticos, así como poner fin a las prácticas que contribuyen a la desestabilización de la región. Esta solicitud adquiere importancia en un contexto en el que, como consignó Europa Press, Irán y Estados Unidos habían mantenido conversaciones diplomáticas en fechas recientes sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, estas negociaciones se vieron interrumpidas tras la decisión del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, de autorizar un ataque sorpresa junto a Israel contra centros neurálgicos en Irán.

El presidente iraní alertó sobre el peligro inherente a la reciente escalada y subrayó su impacto negativo en toda la región. El mandatario remarcó la importancia de detener la espiral de ataques y represalias para evitar una extensión del conflicto con imprevisibles repercusiones internacionales, según puntualizó Europa Press.

Durante los últimos meses, Irán también ha sido escenario de protestas en las que, de acuerdo con datos proporcionados por las propias autoridades iraníes, han muerto más de tres mil personas. Ante estos hechos, Macron expresó que la población iraní debe tener la oportunidad de decidir de forma autónoma el destino del país, manifestando que las “masacres cometidas por el régimen islámico lo descalifican y exigen que se le devuelva la voz cuanto antes, mejor”, según difundió Europa Press.

En este contexto, y manteniéndose conforme a los principios y responsabilidades internacionales de Francia, Macron resaltó la necesidad de una intervención inmediata por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Solicitó formalmente la convocatoria de una sesión extraordinaria para abordar la crisis y tratar de establecer medidas orientadas a reducir las tensiones, restaurar la estabilidad y garantizar la integridad de la legalidad internacional.

La petición de Francia se inscribe en un ambiente de elevada tensión global, donde las repercusiones de la confrontación entre Irán, Estados Unidos e Israel se reflejan en la seguridad colectiva, según publicó Europa Press. Iniciativas similares de gobiernos europeos y organismos multilaterales muestran una preocupación constante respecto a la proliferación nuclear y al impacto de los conflictos armados en la región de Oriente Próximo.

La articulación de Macron para recurrir al Consejo de Seguridad obedece a la convicción, según palabras del propio mandatario recogidas por Europa Press, de que las instituciones internacionales desempeñan un papel esencial para evitar el desborde de crisis regionales hacia un escenario mayor de inestabilidad, lo que podría acarrear implicaciones globales.

Francia, de acuerdo a Europa Press, ha reiterado su compromiso con la diplomacia y la presión internacional como mecanismos para salvaguardar la seguridad mundial. En este sentido, el llamamiento del presidente francés busca movilizar apoyos en el seno de Naciones Unidas para propiciar un esfuerzo concertado que detenga la escalada y abra posibles vías de diálogo entre las partes involucradas en el conflicto.