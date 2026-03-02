Francia afirma que está "preparada para participar" en la defensa de Jordania y los países del Golfo

El gobierno francés ha destacado la presencia de cerca de 400.000 ciudadanos franceses en países de la región del golfo Pérsico y Jordania, según informó este lunes el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot. Ante esta situación, el funcionario explicó que se han implementado medidas para asistir a esos ciudadanos en caso de necesidad, y hasta el momento no se han reportado víctimas entre ellos. El anuncio se dio en medio de la escalada de tensiones tras los recientes ataques y bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, Francia ha manifestado estar dispuesta a tomar parte en la defensa colectiva de Jordania y los países del golfo Pérsico frente a posibles ataques de Irán. El ministro Barrot comunicó durante una rueda de prensa que, bajo el principio de autodefensa colectiva y en el marco de los acuerdos con socios y aliados del país, las fuerzas armadas francesas colaborarían en la protección de esta región. Barrot se refirió de manera explícita a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak, Bahréin, Omán y Jordania como destinatarios de la solidaridad francesa ante haber sido “objeto deliberado” de misiles y drones lanzados por la Guardia Revolucionaria iraní.

Tal como consignó Europa Press, Barrot destacó que muchos de estos estados han sido arrastrados a un conflicto que no eligieron y afirmó: “A los países amigos que han sido objeto deliberado de los misiles y drones lanzados por la Guardia Revolucionaria y que han sido arrastrados a una guerra que no han elegido, les trasladamos nuestra completa solidaridad y apoyo”. El ministro recalcó que las fuerzas francesas “están preparadas para participar en su defensa”, aunque insistió en que se necesita una reducción inmediata de la tensión para evitar un periodo prolongado de inestabilidad en Medio Oriente.

El medio Europa Press detalló que Barrot insistió en la urgencia de detener la escalada militar, subrayando que la indefinición de los objetivos de las actuales operaciones bélicas presenta un serio riesgo de generación de mayor inestabilidad en la región. Según expresó el ministro, “la prolongación indefinida de las operaciones militares sin que haya un objetivo claro supone un peligro y podría llevar a Irán a una espiral descendente hacia un periodo prolongado de inestabilidad”.

En cuanto al papel de otras fuerzas en la región, el ministro francés señaló que el partido-milicia Hezbolá ha cometido un “grave error en Líbano”. Barrot puntualizó que este accionar ha tenido como consecuencia directa decenas de muertes y miles de personas desplazadas, por lo que llamó a la organización a cesar sus operaciones de forma inmediata, según relató Europa Press. Remarcó que la población libanesa está sufriendo las consecuencias y urgió al grupo a finalizar sus actividades para evitar el agravamiento de la crisis humanitaria.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el contexto de estas declaraciones responde a la ofensiva militar conjunta llevada a cabo el sábado por Estados Unidos e Israel en Irán. Esta acción, que buscaba forzar un cambio de gobierno en Teherán, culminó con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, según el reporte inicial. La Media Luna Roja Iraní confirmó a Europa Press que más de 550 personas han muerto y que más de un centenar de ciudades han resultado afectadas por los bombardeos.

Las autoridades francesas han reiterado, tal como recogió Europa Press, que la protección de los ciudadanos franceses en la región constituye su prioridad absoluta. Insistieron en que se mantienen atentos a cualquier evolución en la situación para adoptar nuevas decisiones si las circunstancias lo exigen.

El llamado de Francia para reducir la tensión llega en un momento de elevada inestabilidad geopolítica, acentuada por la ofensiva militar y la posterior respuesta por parte de Teherán. La implicación francesa se enmarca dentro de los acuerdos estratégicos establecidos con países del golfo Pérsico y Jordania, y del principio de defensa cohesionada entre aliados frente a ataques exteriores.

Según Europa Press, las declaraciones de Barrot reflejan la inquietud existente respecto a la posibilidad de que la escalada militar desemboque en una prolongada época de conflictos en la región, afectando significativamente a la población civil y comprometiendo la seguridad de ciudadanos extranjeros. La mención a la situación en Líbano y la actuación de Hezbolá subraya la complejidad del panorama y la diversidad de actores implicados en la actual crisis de Oriente Medio.

Las autoridades francesas insisten, reportó Europa Press, en la necesidad de soluciones que permitan proteger a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, evitar una ampliación del conflicto, enfatizando la disposición a participar en acciones de defensa en coordinación con los países afectados y aliados internacionales, siempre bajo los marcos jurídicos y acuerdos bilaterales vigentes.