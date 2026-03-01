Francia, Alemania y Reino Unido amenazan con atacar las lanzaderas de misiles y drones de Irán

Los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido han señalado que barajan acciones militares directas contra las infraestructuras iraníes vinculadas al lanzamiento de misiles y drones, advirtiendo que su objetivo es eliminar amenazas antes de que puedan concretarse contra sus aliados y ciudadanos en Oriente Próximo. Esta advertencia forma parte de una declaración oficial publicada de manera conjunta, en la cual los tres países han considerado como "necesario y proporcionado" el derecho a destruir en terreno iraní las capacidades militares que suponen un peligro, según reportó la agencia de noticias.

De acuerdo con la información difundida por los tres gobiernos europeos, la posibilidad de la acción militar se plantea como reacción ante los ataques realizados por Irán en contra de países de la región que acogen bases estadounidenses. Según consignó la declaración, los ataques recientes de Irán han sido calificados como "indiscriminados" y "desproporcionados", afectando no solo a objetivos militares sino también a naciones que no participaron en operaciones previas vinculadas ni a Estados Unidos ni a Israel.

La declaración, a la que accedió la prensa internacional, detalla que Francia, Alemania y Reino Unido han iniciado un proceso de coordinación no solo entre ellos, sino también con Estados Unidos y otros países aliados en Oriente Próximo. El comunicado oficial recalca que estudiarán la adopción de medidas conjuntas para afrontar lo que consideran una escalada de ataques que eleva el riesgo para su personal diplomático, militar y civil desplegado por la región.

Entre los aspectos destacados de la declaración publicada este domingo, las autoridades europeas expresaron su "consternación" por la dimensión de los misiles lanzados por Irán y por el hecho de que algunas de las naciones que fueron alcanzadas no tenían relación directa con las operaciones militares encabezadas por Washington o Tel Aviv. Según lo reportado, los gobiernos responsabilizan a Irán no solo de actuar contra objetivos vinculados a Estados Unidos e Israel, sino también contra terceros países, lo que, en opinión de los firmantes del comunicado, amplifica el alcance de la amenaza.

En el texto difundido, los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido subrayaron que sus eventuales acciones responderían a la necesidad de proteger tanto los intereses propios como los de sus socios regionales. Según informaron, la movilización de recursos militares orientados a la defensa preventiva busca disuadir nuevos ataques y reafirmar su compromiso con la seguridad colectiva de la región.

El comunicado recogido por los medios internacionales refiere que, ante lo que denominaron "insensatos ataques de Irán", la seguridad de sus aliados y de su propio personal se encuentra comprometida. "Los insensatos ataques de Irán han ido contra nuestros estrechos aliados y amenazan a nuestro personal y a nuestros civiles en toda la región", sostiene el documento, de acuerdo con la agencia de noticias.

Las autoridades europeas han insistido en que Irán debe detener su campaña ofensiva de inmediato, señalando que la continuación de estos ataques podría desencadenar una respuesta colectiva. De acuerdo con el texto oficial difundido por prensa europea, “Vamos a adoptar medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente activando las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir en origen la capacidad de Irán para disparar misiles y drones”.

La declaración adquiere mayor relevancia en el contexto de crecientes tensiones regionales, tras episodios que involucraron lanzamientos de misiles sobre países cuyo vínculo con las operaciones estadounidenses e israelíes ha sido descartado, según enfatiza el comunicado. Los firmantes recalcan que estos hechos han afectado a gobiernos y poblaciones alejadas del conflicto inicial, ampliando los riesgos para la estabilidad de Oriente Próximo.

El medio internacional indica que, además del mensaje de advertencia a Irán, los tres países han destacado la necesidad de coordinación con Washington, así como con otros socios en la región, con la finalidad de asegurar una respuesta conjunta que impida la proliferación de ofensivas similares en el futuro. Estas consultas se desarrollan mientras se evalúan todas las opciones diplomáticas y militares disponibles ante la situación.

Francia, Alemania y Reino Unido reiteran en su comunicación que cualquier respuesta militar se limitaría a objetivos directamente relacionados con la infraestructura de lanzamiento de misiles y drones, según han acordado sus gobiernos en consulta tripartita y con otras potencias aliadas. Esto, remarcan, busca evitar una escalada mayor en la región, al tiempo que responde a la gravedad de las acciones atribuidas a Irán, cuyos ataques han cruzado, según los firmantes, los límites tolerados por la comunidad internacional.

El comunicado concluye instando a Irán a cesar los ataques, resaltando la determinación de los gobiernos de actuar si la amenaza persiste. De acuerdo con la publicación original, los países europeos mantienen su disposición para trabajar de manera coordinada ante futuras acciones y con una vigilancia constante sobre los acontecimientos en Oriente Próximo.