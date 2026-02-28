Francia, Alemania y Reino Unido condenan los contraataques de Irán y piden "estabilidad"

El primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, subrayaron que sus países no fueron parte de los recientes ataques en Medio Oriente y recalcaron su coordinación con socios internacionales, entre ellos Estados Unidos e Israel, ante la escalada en la región. Según una declaración conjunta difundida y recogida por el medio, los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido expresaron que "estamos en estrecho contacto con nuestros socios internacionales, incluidos Estados Unidos, Israel y otros socios de la región", y enfatizaron la importancia de la estabilidad regional y la protección de vidas civiles.

De acuerdo con el texto de la declaración común publicado el sábado, los líderes europeos condenaron los recientes contraataques militares realizados por Irán y pidieron que ese país evite lanzar ataques militares indiscriminados. Asimismo, insistieron de manera pública a la dirigencia iraní para que recurra al diálogo y busque una solución negociada ante el conflicto desencadenado tras la ofensiva militar llevada a cabo por Washington y Jerusalén. Según consignó el comunicado recogido por el medio, los tres gobiernos señalaron: "Condenamos los ataques iraníes contra países de la región en los términos más contundentes. Irán debe abstenerse de ataques militares indiscriminados. Instamos a la dirigencia iraní a buscar una solución negociada".

Durante la lectura del documento, los mandatarios europeos recordaron que han transmitido reiteradas veces su rechazo a la continuidad del programa nuclear de Irán y han pedido limitar el desarrollo de misiles balísticos, refrenar las actividades consideradas desestabilizadoras en la región y en sus propios países, y terminar con la violencia y la represión dirigida hacia la población iraní. Según publicó el medio, el texto remarca: "Hemos instado reiteradamente al régimen iraní que pusiera fin al programa nuclear, limitara su programa de misiles balísticos, se abstuviera de sus terribles actividades desestabilizadoras en la región y nuestros países y cesara la terrible violencia y la represión contra su propio pueblo".

Los líderes destacaron en su declaración que "al final el pueblo iraní debe poder decidir su futuro", y señalaron el compromiso de sus naciones con el mantenimiento de la estabilidad y la protección de los civiles en Medio Oriente. Según reportó la fuente consultada, la declaración europea reafirma que ni Francia, ni Alemania, ni Reino Unido han estado involucrados en los recientes ataques, aunque mantienen un contacto permanente con aliados internacionales para evaluar la situación y apoyar la seguridad en la región.

El medio detalló que tanto Londres como París y Berlín reiteraron la importancia de limitar el avance del programa nuclear iraní y demandaron el cese de todos los actos de represión interna en Irán, subrayando que su posición responde a la necesidad de evitar una mayor desestabilización que pueda poner en riesgo a poblaciones de distintos países. Adoptaron así una posición pública que insiste en la vía diplomática y en la reducción de las tensiones, destacando su respaldo a mecanismos multilaterales y de cooperación.

La declaración también incluyó una petición explícita para que los responsables políticos de Irán eviten medidas militares que puedan impactar a terceros países y profundicen la inseguridad existente en el área. Según informó el medio, esta demanda invita a una solución basada en el diálogo e involucra a otros actores de la región y de la comunidad internacional.

En la parte final del documento difundido por los tres gobiernos, se reiteró que la situación actual pone en riesgo la estabilidad regional, por lo que enfatizaron la voluntad de sus países de contribuir a una respuesta internacional coordinada, en la que se privilegie la protección de la vida y la resolución pacífica de los conflictos, tal como ratificó el medio consultado.