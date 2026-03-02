España

Macron anuncia que Francia “reforzará su disuasión nuclear” con más cabezas atómicas y no descarta usarla para “proteger sus intereses”

El presidente francés afirma que reforzará su postura nuclear con más opacidad sobre sus capacidades y dejará de informar sobre el tamaño exacto de su arsenal

Guardar
El presidente de Francia, Emmanuel
El presidente de Francia, Emmanuel Macron (Yoan Valat /Pool via REUTERS)

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que Francia aumentará el número de cabezas nucleares de su arsenal y dejará de comunicar públicamente las cifras exactas, en el marco de un refuerzo de la disuasión estratégica que considera necesario ante el deterioro del entorno internacional. El jefe del Estado ha realizado el anuncio durante un discurso pronunciado en la base naval de Île Longue, al sur de Brest (Bretaña), la instalación militar más protegida del país y sede de los submarinos nucleares estratégicos franceses.

Con el submarino lanzamisiles balísticos Le Téméraire como telón de fondo, uno de los cuatro sumergibles que integran la fuerza oceánica estratégica francesa, Macron ha explicado que el refuerzo del arsenal se sitúa “a la altura del desafío nacional y europeo” en un contexto internacional que, según ha dicho, “se endurece” y está marcado por una creciente proliferación de amenazas. Hasta ahora, el número de cabezas nucleares francesas se ha estimado en un máximo de 300, aunque el presidente no ha precisado en qué medida aumentará esa cifra.

Macron ha confirmado también que Francia dejará de informar sobre el número exacto de ojivas nucleares disponibles, con el objetivo de preservar la ambigüedad estratégica propia de este tipo de arsenales. “Por eso he ordenado aumentar el número de ojivas nucleares y dejaremos de comunicar las cifras de nuestro arsenal”, ha señalado.

El presidente ha defendido que la disuasión nuclear seguirá manteniendo su carácter estrictamente defensivo y que no se contempla su uso como arma de guerra en una escalada militar, sino únicamente como último recurso frente a una amenaza directa. “Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No dudaré en tomar la decisión que sea indispensable a la protección de nuestros intereses vitales”, ha afirmado.

Durante su intervención, Macron ha advertido de la posibilidad de “una conflagración posible en nuestras fronteras” y ha justificado el refuerzo nuclear por la evolución del entorno estratégico, con la amenaza rusa para Europa, el aumento del arsenal chino y la inestabilidad en Oriente Medio como elementos de fondo. El conflicto iniciado tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha formado parte del contexto geopolítico que ha rodeado el anuncio.

El presidente francés, Emmanuel Macron,
El presidente francés, Emmanuel Macron, visita la base naval de submarinos nucleares de Île Longue (Yoan Valat /Pool vía REUTERS)

Disuasión nuclear con dimensión europea

El presidente francés ha vinculado el refuerzo nuclear a una mayor cooperación europea en materia de disuasión estratégica, con Francia ejerciendo un papel de protección para sus socios. Macron ha defendido la necesidad de desarrollar lo que ha denominado una “disuasión avanzada”, concebida a escala continental pero bajo soberanía francesa.

“Debemos pensar nuestra estrategia de disuasión en la profundidad del continente europeo, en el pleno respeto de nuestra soberanía, con la puesta en práctica de lo que yo llamaría una disuasión avanzada”, ha explicado. “La independencia no puede ser soledad”, ha añadido.

Entre los países que participarán en ejercicios conjuntos y otras actividades relacionadas con la disuasión nuclear francesa ha citado a Alemania, Polonia, Grecia, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos. España no ha sido mencionada expresamente, aunque otros Estados europeos están invitados a sumarse a la iniciativa.

Macron ha subrayado que la seguridad francesa nunca se ha concebido únicamente dentro de los límites territoriales del país, tanto en el ámbito convencional como en el nuclear. No obstante, ha insistido en que la decisión de utilizar el arma atómica seguirá siendo competencia exclusiva del presidente de la República y no se compartirá con aliados.

El jefe del Estado ha reivindicado la solidez de la fuerza estratégica francesa y ha asegurado que cualquier adversario que amenace los intereses vitales del país afrontaría consecuencias devastadoras. “Nuestra disuasión es robusta y eficaz”, ha sostenido, recordando que un solo submarino como Le Téméraire transporta misiles con una potencia casi mil veces superior a la bomba lanzada sobre Hiroshima.

Macron habló en tres idiomas para dejar en claro su apoyo a Groenlandia y Dinamarca

Macron ha reiterado además una idea que ha expresado en otras ocasiones sobre el papel de la potencia militar en la política internacional: “Para ser libre hay que ser temido, y para ser temido hay que ser potente”.

Temas Relacionados

Emmanuel MacronFranciaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El colchón viscoelástico más equilibrado en confort y soporte de Cecotec tiene ofertón

El colchón Flow PureVital 2800 se adapta a tu cuerpo y a cada estación y te permite disfrutar de un sueño de calidad a diario

El colchón viscoelástico más equilibrado

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once: combinación

El mapa invisible más preciso del universo: cosmólogos españoles crean un ‘GPS cósmico’ capaz de determinar la edad de los halos de materia oscura

La materia oscura, que representa el 85 % de la materia del universo, no puede detectarse directamente, pero su influencia es clave en la formación y evolución de galaxias

El mapa invisible más preciso

Cuánto cobra un albañil en España en 2026: sueldos desde 13.780 € hasta más de 36.000 € al año

El aumento de la demanda y la falta de profesionales impulsan los sueldos y revalorizan un oficio clave para la construcción en España

Cuánto cobra un albañil en

Los restaurantes plantan cara al ‘no-show’: más de un 20% ya pide datos bancarios para evitar las reservas fantasma

Los restaurantes toman medidas para tratar de evitar las cancelaciones silenciosas, algunas como el prepago con tarjeta o la reconfirmación automática

Los restaurantes plantan cara al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil alerta a

La Guardia Civil alerta a la jueza de irregularidades en documentación técnica aportada por Adif sobre el accidente ferroviario de Adamuz

El precio del gas sube en Europa un 40% y el del petróleo un 8% por la guerra en Irán

La jueza que investiga el accidente de Adamuz autoriza la extracción y análisis del contenido de las cajas negras de los dos trenes implicados

Condenan a 13 meses de prisión a un mosso d’esquadra por robar un iPhone y unos auriculares inalámbricos a un hombre que estaba muerto en la calle

España niega a EEUU el uso de las bases conjuntas de Rota y Morón en la guerra contra Irán: “Ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de apoyo”

ECONOMÍA

Cuánto cobra un albañil en

Cuánto cobra un albañil en España en 2026: sueldos desde 13.780 € hasta más de 36.000 € al año

Amazon destinará 18.000 millones de euros para ampliar sus centros de datos en Aragón: ya suman 33.700 millones invertidos por la multinacional

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de marzo

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión