Macron anuncia que Francia “reforzará su disuasión nuclear” con más cabezas atómicas y no descarta usarla para “proteger sus intereses”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (Yoan Valat /Pool via REUTERS)

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado este lunes que Francia aumentará el número de cabezas nucleares de su arsenal y dejará de comunicar públicamente las cifras exactas, en el marco de un refuerzo de la disuasión estratégica que considera necesario ante el deterioro del entorno internacional. El jefe del Estado ha realizado el anuncio durante un discurso pronunciado en la base naval de Île Longue, al sur de Brest (Bretaña), la instalación militar más protegida del país y sede de los submarinos nucleares estratégicos franceses.

Con el submarino lanzamisiles balísticos Le Téméraire como telón de fondo, uno de los cuatro sumergibles que integran la fuerza oceánica estratégica francesa, Macron ha explicado que el refuerzo del arsenal se sitúa “a la altura del desafío nacional y europeo” en un contexto internacional que, según ha dicho, “se endurece” y está marcado por una creciente proliferación de amenazas. Hasta ahora, el número de cabezas nucleares francesas se ha estimado en un máximo de 300, aunque el presidente no ha precisado en qué medida aumentará esa cifra.

Macron ha confirmado también que Francia dejará de informar sobre el número exacto de ojivas nucleares disponibles, con el objetivo de preservar la ambigüedad estratégica propia de este tipo de arsenales. “Por eso he ordenado aumentar el número de ojivas nucleares y dejaremos de comunicar las cifras de nuestro arsenal”, ha señalado.

El presidente ha defendido que la disuasión nuclear seguirá manteniendo su carácter estrictamente defensivo y que no se contempla su uso como arma de guerra en una escalada militar, sino únicamente como último recurso frente a una amenaza directa. “Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No dudaré en tomar la decisión que sea indispensable a la protección de nuestros intereses vitales”, ha afirmado.

Durante su intervención, Macron ha advertido de la posibilidad de “una conflagración posible en nuestras fronteras” y ha justificado el refuerzo nuclear por la evolución del entorno estratégico, con la amenaza rusa para Europa, el aumento del arsenal chino y la inestabilidad en Oriente Medio como elementos de fondo. El conflicto iniciado tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha formado parte del contexto geopolítico que ha rodeado el anuncio.

El presidente francés, Emmanuel Macron, visita la base naval de submarinos nucleares de Île Longue (Yoan Valat /Pool vía REUTERS)

Disuasión nuclear con dimensión europea

El presidente francés ha vinculado el refuerzo nuclear a una mayor cooperación europea en materia de disuasión estratégica, con Francia ejerciendo un papel de protección para sus socios. Macron ha defendido la necesidad de desarrollar lo que ha denominado una “disuasión avanzada”, concebida a escala continental pero bajo soberanía francesa.

“Debemos pensar nuestra estrategia de disuasión en la profundidad del continente europeo, en el pleno respeto de nuestra soberanía, con la puesta en práctica de lo que yo llamaría una disuasión avanzada”, ha explicado. “La independencia no puede ser soledad”, ha añadido.

Entre los países que participarán en ejercicios conjuntos y otras actividades relacionadas con la disuasión nuclear francesa ha citado a Alemania, Polonia, Grecia, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos. España no ha sido mencionada expresamente, aunque otros Estados europeos están invitados a sumarse a la iniciativa.

Macron ha subrayado que la seguridad francesa nunca se ha concebido únicamente dentro de los límites territoriales del país, tanto en el ámbito convencional como en el nuclear. No obstante, ha insistido en que la decisión de utilizar el arma atómica seguirá siendo competencia exclusiva del presidente de la República y no se compartirá con aliados.

El jefe del Estado ha reivindicado la solidez de la fuerza estratégica francesa y ha asegurado que cualquier adversario que amenace los intereses vitales del país afrontaría consecuencias devastadoras. “Nuestra disuasión es robusta y eficaz”, ha sostenido, recordando que un solo submarino como Le Téméraire transporta misiles con una potencia casi mil veces superior a la bomba lanzada sobre Hiroshima.

Macron ha reiterado además una idea que ha expresado en otras ocasiones sobre el papel de la potencia militar en la política internacional: “Para ser libre hay que ser temido, y para ser temido hay que ser potente”.