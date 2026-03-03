España

Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes una cuenta conjunta con tu pareja y fallece, cuidado con lo que haces después”

La especialista advierte de que cada caso es diferente pero se pueden prevenir muchos problemas siguiendo varias estrategias sencillas

Guardar
La abogada habla de la
La abogada habla de la gestión del dinero después del fallecimiento de la pareja. (TikTok @luciamenendezabogada)

Si tienes una cuenta bancaria conjunta con tu pareja y uno de los dos fallece, es probable que surjan muchas dudas sobre qué ocurre con el dinero y cuáles son los pasos correctos a seguir. La abogada Lucía Menéndez alerta, a través de su cuenta de TikTok (@luciamenendezabogada), sobre los riesgos de actuar sin información precisa en estos casos. El fallecimiento de un titular no solo es un proceso difícil desde lo personal, sino que también abre cuestiones legales que conviene entender antes de hacer cualquier movimiento con el dinero.

Cuando se comunica al banco el fallecimiento de uno de los titulares de una cuenta conjunta, la entidad financiera actúa de inmediato. Según explica Menéndez:“lo habitual es que el banco bloquee la parte proporcional del saldo que corresponde al titular fallecido. Por ejemplo, si hay dos titulares, la mitad del dinero queda restringida". Este procedimiento busca prevenir disposiciones indebidas y proteger los derechos de los herederos legales.

No todos los casos son iguales. La abogada aclara que el origen y uso del dinero en la cuenta influye directamente en cómo se repartirá después. Es fundamental identificar si ambos titulares aportaban y utilizaban esos fondos, o si, por el contrario, el dinero era exclusivo de la persona fallecida. Esta diferencia puede tener consecuencias legales importantes y evitar problemas a futuro.

Qué parte del dinero puedes usar tras el fallecimiento

En cuentas donde ambos titulares ingresaban y retiraban dinero habitualmente, se produce lo que los especialistas llaman “confusión de patrimonios”. Según Menéndez, esto significa que el dinero se considera común y, en caso de fallecimiento de uno de los titulares, se reparte por mitades. En este escenario, la persona que sigue viva puede seguir disponiendo de su parte sin inconvenientes legales.

Entrevista a David Jiménez, abogado especializado en herencias.

El panorama cambia cuando solo la persona fallecida era quien ingresaba dinero en la cuenta. Si los movimientos demuestran que los fondos procedían únicamente de ese titular, la abogada advierte que ese saldo deja de ser compartido y pasa a formar parte de la herencia. En otras palabras, aunque la cuenta sea conjunta, el dinero no se divide automáticamente. El superviviente no puede disponer libremente de ese saldo, ya que ahora corresponde a los herederos legales del fallecido

El hecho de que el banco permita operaciones sobre el saldo total no significa que estés libre de responsabilidad. Menéndez subraya que “que el banco te permita disponer del dinero no quiere decir que no pueda traerte problemas legales después”. Cualquier disposición indebida puede ser reclamada en un proceso de herencia y derivar en consecuencias jurídicas.

Riesgos de disponer del dinero y consejos prácticos

Actuar sin consultar puede derivar en conflictos con el resto de los herederos o con la propia entidad bancaria. La abogada insiste en que “en el tema legal nunca hay una única respuesta”, ya que cada caso depende de las circunstancias y de la documentación asociada a la cuenta y los movimientos.

Un hombre saca dinero del
Un hombre saca dinero del cajero automático (Europa Press)

Si te encuentras en una situación similar, lo recomendable es no retirar fondos ni hacer transferencias hasta recibir orientación legal. La recomendación de la experta es clara: “antes de tomar cualquier decisión respecto al dinero tras el fallecimiento de un titular en una cuenta conjunta, es fundamental consultar con un profesional”. De este modo se evita incurrir en errores que puedan tener consecuencias económicas o legales.

Temas Relacionados

Redes SocialesTikTok EspañaDineroCuentas Bancarias EspañaVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los cocineros coinciden: “Los ajos con brotes germinados son seguros para el consumo, pero tienen un sabor diferente”

Los expertos informan además sobre cuál es la manera correcta de almacenar las cabezas de ajo, nunca en un sitio húmedo como es el frigorífico

Los cocineros coinciden: “Los ajos

El BCE avisa de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación

La tensión tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán genera incertidumbre en los mercados financieros y podría provocar interrupciones en el suministro de petróleo y gas

El BCE avisa de que

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y

El PP deja fuera a Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón y amenaza con hacerlo en Extremadura: “No podemos regalar cargos sin garantía alguna”

La presidenta extremeña en funciones y candidata del PP, María Guardiola, afronta mañana la votación para revalidar el cargo sin indicios de acuerdo con los de Abascal

El PP deja fuera a

El acuerdo entre España y EEUU para las bases de Rota y Morón: la “autorización previa” que impide su uso en los ataques a Irán

El pacto firmado en 1988 establece tres principales límites a EEUU que refuerzan el control español

El acuerdo entre España y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP deja fuera a

El PP deja fuera a Vox en la Mesa de las Cortes de Aragón y amenaza con hacerlo en Extremadura: “No podemos regalar cargos sin garantía alguna”

El acuerdo entre España y EEUU para las bases de Rota y Morón: la “autorización previa” que impide su uso en los ataques a Irán

El colectivo ‘Policías Antifascistas’ se va a constituir como una asociación oficial para “facilitar a la gente que se implique”

La Policía Nacional detiene a dos históricos atracadores de bancos: se llevaron 154.000 euros en un solo golpe

La Audiencia Nacional acepta investigar el rescate a la aerolínea Plus Ultra, tras la inhibición del juzgado de instrucción madrileño

ECONOMÍA

El BCE avisa de que

El BCE avisa de que el conflicto en Oriente Medio amenaza con disparar los precios energéticos y frenar la recuperación de la inflación

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si estás de baja médica, es ilegal que la empresa te castigue quitándote pluses”

La afiliación bate récords pese a que el paro marca su mayor subida en un mes de febrero desde 2021

Cuál es el precio de la gasolina este 3 de marzo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

El cierre del estrecho de Ormuz puede disparar la tarifa de la electricidad de los españoles un 50% y un 100% la del gas

DEPORTES

Una estrella de La Liga

Una estrella de La Liga cuenta que nació y se crió en un colegio: “Mi padre era conserje. Dos pistas de fútbol sala para mí”

El Getafe de Bordalás derrota en el Bernabéu a un Real Madrid que se aleja a cuatro puntos del Barcelona

El Real Madrid confirma la lesión de Kylian Mbappé: este es el tiempo que estará de baja

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita