Lucía Menéndez, abogada: “Si tienes una cuenta conjunta con tu pareja y fallece, cuidado con lo que haces después”

La abogada habla de la gestión del dinero después del fallecimiento de la pareja. (TikTok @luciamenendezabogada)

Si tienes una cuenta bancaria conjunta con tu pareja y uno de los dos fallece, es probable que surjan muchas dudas sobre qué ocurre con el dinero y cuáles son los pasos correctos a seguir. La abogada Lucía Menéndez alerta, a través de su cuenta de TikTok (@luciamenendezabogada), sobre los riesgos de actuar sin información precisa en estos casos. El fallecimiento de un titular no solo es un proceso difícil desde lo personal, sino que también abre cuestiones legales que conviene entender antes de hacer cualquier movimiento con el dinero.

Cuando se comunica al banco el fallecimiento de uno de los titulares de una cuenta conjunta, la entidad financiera actúa de inmediato. Según explica Menéndez:“lo habitual es que el banco bloquee la parte proporcional del saldo que corresponde al titular fallecido. Por ejemplo, si hay dos titulares, la mitad del dinero queda restringida". Este procedimiento busca prevenir disposiciones indebidas y proteger los derechos de los herederos legales.

No todos los casos son iguales. La abogada aclara que el origen y uso del dinero en la cuenta influye directamente en cómo se repartirá después. Es fundamental identificar si ambos titulares aportaban y utilizaban esos fondos, o si, por el contrario, el dinero era exclusivo de la persona fallecida. Esta diferencia puede tener consecuencias legales importantes y evitar problemas a futuro.

Qué parte del dinero puedes usar tras el fallecimiento

En cuentas donde ambos titulares ingresaban y retiraban dinero habitualmente, se produce lo que los especialistas llaman “confusión de patrimonios”. Según Menéndez, esto significa que el dinero se considera común y, en caso de fallecimiento de uno de los titulares, se reparte por mitades. En este escenario, la persona que sigue viva puede seguir disponiendo de su parte sin inconvenientes legales.

El panorama cambia cuando solo la persona fallecida era quien ingresaba dinero en la cuenta. Si los movimientos demuestran que los fondos procedían únicamente de ese titular, la abogada advierte que ese saldo deja de ser compartido y pasa a formar parte de la herencia. En otras palabras, aunque la cuenta sea conjunta, el dinero no se divide automáticamente. El superviviente no puede disponer libremente de ese saldo, ya que ahora corresponde a los herederos legales del fallecido

El hecho de que el banco permita operaciones sobre el saldo total no significa que estés libre de responsabilidad. Menéndez subraya que “que el banco te permita disponer del dinero no quiere decir que no pueda traerte problemas legales después”. Cualquier disposición indebida puede ser reclamada en un proceso de herencia y derivar en consecuencias jurídicas.

Riesgos de disponer del dinero y consejos prácticos

Actuar sin consultar puede derivar en conflictos con el resto de los herederos o con la propia entidad bancaria. La abogada insiste en que “en el tema legal nunca hay una única respuesta”, ya que cada caso depende de las circunstancias y de la documentación asociada a la cuenta y los movimientos.

Un hombre saca dinero del cajero automático (Europa Press)

Si te encuentras en una situación similar, lo recomendable es no retirar fondos ni hacer transferencias hasta recibir orientación legal. La recomendación de la experta es clara: “antes de tomar cualquier decisión respecto al dinero tras el fallecimiento de un titular en una cuenta conjunta, es fundamental consultar con un profesional”. De este modo se evita incurrir en errores que puedan tener consecuencias económicas o legales.