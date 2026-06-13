La reina Letizia da un segundo paseo por la Feria del Libro de Madrid fuera de su agenda oficial: de incógnito y mezclada entre la gente en una de las firmas

La reina Letizia da un segundo paseo por la Feria del Libro de Madrid fuera de su agenda oficial (EFE)

La reina Letizia ha vuelto este viernes de forma privada a la Feria del Libro de Madrid, dos semanas después de presidir la inauguración oficial de la 85.ª edición del evento, para recorrer las casetas del Parque del Retiro durante aproximadamente una hora, según ha informado la agencia Efe. La visita, sin protocolo ni acto oficial, confirmó una vez más la estrecha vinculación de la reina con el mundo del libro y con una de las citas literarias más arraigadas del calendario cultural madrileño.

La reina se paseó por el Parque del Retiro durante la tarde mientras el rey Felipe VI despedía al papa León XIV en el aeropuerto de Tenerife. Doña Letizia estuvo por allí sobre las 19:30 horas con un conjunto veraniego adaptado al fuerte calor de la capital: camiseta blanca sin mangas, pantalón a juego, gafas de sol, unas informales pinzas del pelo y un bolso grande marrón al hombro, por si cargaba con muchos libros. Acompañada únicamente por su equipo de seguridad, se mezcló entre el numeroso público que recorría las casetas sin que su presencia generara ningún tipo de acto oficial.

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Uno de los momentos más notorios del paseo fue el encuentro con el escritor Eduardo Mendoza. La reina se acercó al espacio de la librería La Central, donde el autor barcelonés de 83 años firmaba ejemplares de su nueva novela, La intriga del funeral inconveniente, publicada por Seix Barral en abril. “¿Qué tal está yendo?“, le preguntó la reina al escritor, según recoge Efe.

La reina Letizia da un segundo paseo por la Feria del Libro de Madrid fuera de su agenda oficial (EFE)

La reina Letizia regresa de incógnito a la Feria del Libro

Ambos mantuvieron una breve charla de varios minutos. Mendoza, último ganador del Premio Princesa de Asturias de las Letras, se encontraba en los primeros días de su ronda de firmas en la feria. La novela retoma al detective sin nombre, personaje habitual de sus relatos ambientados en Barcelona, y supone una nueva entrega de una de las sagas más reconocidas de la narrativa española contemporánea.

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La reina Letizia da un segundo paseo por la Feria del Libro de Madrid fuera de su agenda oficial (EFE)

La visita privada de este viernes no fue un hecho aislado dentro de la agenda de la reina en torno a la feria. El pasado 29 de mayo, Letizia presidió la inauguración oficial de la 85.ª edición, un acto que se prolongó durante más de hora y media bajo un intenso calor. No obstante, para la monarca es una cita casi obligatoria cada año, porque más que un acto oficial, es el reflejo de una de sus pasiones.

Los libros de la reina Letizia

Tras el recorrido oficial, la reina se llevó a casa seis títulos de géneros muy distintos: La grieta, de Rodrigo Gervasi; Cartas, de Maruja Mallo; La doble desaparición de Abril del Pino, de Marina Sanmartín; Sonidos de otras lenguas, de Jaime Siles; Hambre, del noruego Knut Hamsun; y Noches blancas, de Fiódor Dostoyevski.

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La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

Aquel día inaugural también dejó un momento que trascendió el protocolo. Unos escolares del CEIP Nuestra Señora de la Almudena, del distrito madrileño de Retiro, se acercaron a la reina para entrevistarla en el marco de su proyecto de radio escolar. Una de las alumnas le lanzó una pregunta directa: “Como periodista, ¿qué consejo nos da?“. ”Leer mucho, el mejor consejo es leer mucho", respondió Letizia.

“Porque cuanto más lees, más información tienes, más conocimientos tienes, mejor te vas a expresar, más vas a comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor y comprender también a una misma", añadió la reina, que cerró el intercambio con una pregunta a los propios estudiantes digna de su vocación como comunicadora: “¿Hay algo mejor que la radio y los libros?“.

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