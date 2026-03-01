España

Felipe VI pide “seguir siendo firmes en nuestra defensa de la dimensión ética de la humanidad” en el conflicto de Oriente Medio y aboga por una solución diplomática

El rey ha advertido sobre el riesgo de que la situación derive en un conflicto mayor, ya que las consecuencias podrían ser ”impredecibles”

El rey Felipe VI en
El rey Felipe VI en el tradicional mensaje de Nochebuena en 2025. EFE/Ballesteros POOL

El rey Felipe VI ha instado este domingo a la prudencia en los conflictos armados en Oriente Medio, y ha subrayado la necesidad de proteger a la población civil y buscar soluciones a través del diálogo. Exigimos el respeto a la vida de los civiles y la búsqueda de una salida diplomática”, afirmó durante la tradicional cena de gala en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), previa a la inauguración de la vigésima edición del Mobile World Congress (MWC) que comienza este lunes en Barcelona.

En su intervención, el monarca se ha referido a la escalada de tensiones tras la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel y la respuesta iraní que ha afectado a Israel y a varios países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait. Felipe VI advirtió sobre el riesgo de que la situación derive en un conflicto mayor con “consecuencias impredecibles”.

Además, el rey ha pedido “la máxima moderación en el uso de la fuerza”, y ha destacado que solo una solución diplomática podría evitar un escenario caótico y garantizar el retorno del diálogo como camino hacia una paz duradera. Asimismo, recordó la crisis en Ucrania y la importancia de mantener los principios internacionales que sostienen la cooperación global. “Cuatro años después del inicio de la agresión de Putin, todavía no hay un camino claro hacia la paz. Debemos seguir siendo firmes en nuestra defensa de la dimensión ética de la humanidad, sus valores y sus principios, que son universales”, ha señalado.

Noticia en ampliación.

