La Guardia Civil rescata a dos senderistas, una mujer de 19 años y un hombre de 20, en el pico de Dos Hermanas tras quedar atrapados por hielo y nieve

Los especialistas de la Guardia Civil accedieron a ellos y tuvieron que realizar el rescate mediante una técnica de cuerda corta y mini largos, logrando evacuarlos con seguridad

La Guardia Civil ha rescatado esta madrugada a dos senderistas que habían quedado bloqueados debido a la acumulación de nieve y placas de hielo en el Pico de Dos Hermanas, en la vertiente segoviana del término municipal del Real Sitio de San Ildefonso.

Según informan desde el cuerpo, El aviso fue gestionado por el Centro Operativo de Servicios (COS) de Segovia que, tras recibir la información del incidente a través del 112, activó de inmediato el protocolo de rescate en montaña y coordinó el dispositivo para garantizar una “intervención rápida y segura”. Hasta el lugar se desplazaron especialistas del GREIM de la Guardia Civil con base en Navacerrada, quienes localizaron a los senderistas en una zona comprometida por el estado del terreno.

Los jóvenes fueron localizados atrapados en una zona rocosa de “Los Claveles”, donde quedaron atrapados por el hielo y la niebla, no pudiendo avanzar debido a la fuerte pendiente y a la falta de material. Los especialistas de la Guardia Civil accedieron a ellos y tuvieron que realizar el rescate mediante una técnica de cuerda corta y mini largos, logrando evacuarlos con seguridad.

“Los rescatados son una mujer de 19 años, vecina de Madrid, y un varón de 20 años, vecino de Rivas-Vaciamadrid. Tras el operativo, fueron trasladados en perfecto estado de salud hasta el Puerto de Navacerrada donde de madrugada los recogió un familiar”, relatan desde la Benemérita.

Los agentes rescatando a los dos senderistas (Guardia Civil)

La Guardia Civil recuerda “la importancia de extremar la precaución en actividades de montaña durante la época invernal, planificar adecuadamente las rutas y consultar la previsión meteorológica, así como ir provistos del material técnico adecuado para evitar situaciones de riesgo”.

El pico de Dos Hermanas

El Pico de Dos Hermanas forma parte del Parque Natural de Peñalara, en el corazón de la Sierra de Guadarrama dentro del Sistema Central, y se sitúa en el límite entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia. Se trata en realidad de dos cumbres muy cercanas entre sí: la Hermana Mayor, que alcanza unos 2.285 metros de altitud, y la Hermana Menor, ligeramente más baja, con alrededor de 2.271 metros sobre el nivel del mar.

Estas elevaciones, aunque no destacan por una gran prominencia individual, son componentes importantes de la cresta montañosa que se extiende desde el Puerto de Cotos hacia el norte, donde se encuentran varias de las cumbres más significativas de la sierra.

El terreno alrededor de Dos Hermanas es característico del entorno de alta montaña del Parque Natural, con una mezcla de rocas graníticas y de gneis, praderas alpinas y bosques de pino silvestre en las cotas inferiores. Desde las laderas más altas, la vegetación se hace más escasa y el paisaje queda dominado por herbazales y matas resistentes al frío, lo que en invierno favorece la acumulación de nieve y la formación de placas de hielo.

Estas cimas están integradas en el Macizo de Peñalara, un conjunto de montañas alineadas que incluye, más al norte, el propio Peñalara, el pico más alto de toda la sierra con 2.428 metros, y otras elevaciones como el risco de los Claveles y el risco de los Pájaros. La zona es muy apreciada por senderistas y montañeros por sus rutas bien trazadas y sus panorámicas hacia el valle del Lozoya y la Cuerda Larga, aunque, como ha puesto de manifiesto el rescate de hoy, las condiciones invernales pueden transformar un itinerario relativamente sencillo en una situación crítica si no se va adecuadamente preparado.

