La Policía Nacional y la Guardia Civil vuelven a suspender en igualdad: ninguno de los dos cuerpos alcanza el 20% de mujeres entre sus agentes en 2025

Agentes de la Guardia Civil durante un desfile. (Guardia Civil)

Una de las tareas pendientes que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad españoles desde su origen es la presencia de mujeres entre sus agentes. Aunque poco a poco va subiendo, en 2025 en la Policía Nacional solo alcanzó el 18,9% de su plantilla, mientras que en la Guardia Civil se queda en un 11,15%, según el V Estudio Mujer y Seguridad publicado por el observatorio que lleva este mismo nombre.

De esta información, según destacan desde la asociación, “se constata nuevamente la infrarrepresentación de la mujer en los Cuerpos Policiales”. Y añaden: “Los Cuerpos Policiales donde mayor es la representatividad de la mujer son Mossos d’Esquadra (24,96%, un crecimiento de 1,96 puntos frente a 2024), seguidos de la Ertzaintza (20,11%, con un crecimiento 1,03 puntos), siendo estos dos cuerpos policiales donde mayor ha sido el aumento este último año”.

Gráficos con los datos de representación de mujeres dentro de la Policía Nacional y la Guardia Civil en 2024 y 2025. (V Estudio Mujer y Seguridad)

Además, en este año hay por primera vez datos de la Policía Foral de Navarra, cuyo porcentaje de agentes mujeres es de 13,97%. En cuanto a los cuerpos nacionales, los crecimientos han sido casi inexistentes frente al año anterior: 0,65 puntos en Guardia Civil y 0,77 en la Policía Nacional.

La representación de las mujeres en los altos mandos

Sin embargo, estos no son los únicos datos que analiza este estudio, ya que otro barómetro muy significativo es el número de mujeres que alcanzan los puestos de poder dentro de estos cuerpos. En este caso, la Policía Nacional consigue ganar unos puntos frente a la Guardia Civil.

En los nacionales, 22 mujeres se encuentran en la Comisaría Principal, el mayor rango en el cuerpo, lo que ha supuesto un crecimiento del 3,92% frente al año anterior y supone “un dato significativo de la apuesta por la mayor representatividad de la mujer en la escala superior”, destaca el estudio.

Le siguen 44 mujeres comisarias, 319 inspectoras jefe, 901 inspectoras, 713 subinspectoras y 1.100 oficiales de policía.

En cuanto a la Benemérita, los datos facilitados indican el porcentaje de mujeres en cada uno de los rangos, que son cada vez más bajos cuanto más se sube. En una línea ascendente, hay un 10,32% entre los tenientes, un 4,52% de capitanas, un 8,62% de comandantes y un 4,79% entre los tenientes coroneles. Sí es significativo el crecimiento de 0,75 puntos del porcentaje de mujeres entre todos los oficiales.

De esta manera, “teniente coronel sigue siendo el mayor puesto alcanzado por una mujer en la Guardia Civil”, un dato que, sin embargo, cambió hace una semana con el ascenso a coronel de María Dolores Gimeno, que se convirtió en la primera mujer en este cargo.

Un largo recorrido desde las primeras mujeres

La presencia de mujeres en los principales cuerpos de seguridad del Estado español no se remonta a los orígenes de estas instituciones, sino a finales del siglo XX, tras cambios normativos que permitieron su ingreso en igualdad de condiciones que los hombres. En el caso de la Policía Nacional, fue en 1978 cuando por primera vez se convocaron plazas específicamente abiertas a mujeres, una decisión histórica que puso fin a décadas en las que solo los hombres podían acceder a la institución.

Un año después, en 1979, las primeras mujeres que superaron esas oposiciones juraron su cargo e iniciaron su carrera profesional en el cuerpo, marcando el comienzo de una progresiva, aunque lenta, incorporación femenina en distintas escalas y especialidades policiales.

Primera promoción de mujeres en la Guardia Civil. (Guardia Civil)

Por su parte, en la Guardia Civil la apertura a la participación femenina llegó diez años más tarde. En marzo de 1988, se publicó la primera convocatoria en la que las mujeres pudieron presentarse a las pruebas de ingreso para la Escala de Cabos y Guardias, fruto de un Real Decreto‑Ley que eliminaba las barreras legales que les impedían acceder al cuerpo en igualdad de condiciones. En septiembre de ese mismo año, las mujeres seleccionadas comenzaron su formación en la Academia de la Guardia Civil de Baeza (Jaén) como parte de la 94ª promoción, compartiendo aulas y entrenamiento con sus compañeros masculinos, y al finalizar el curso, en junio de 1989, se integraron plenamente en sus destinos en toda España como guardias civiles.