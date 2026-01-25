La Guardia Civil rescata en la Sierra de Madrid a un esquiador que se había golpeado con unas piedras fuera de pista tras una intervención de seis horas

La Guardia Civil consigue rescatar a un hombre en la sierra de Madrid tras 6 horas de intervención

La Guardia Civil de Madrid ha rescatado este domingo a un esquiador que se había golpeado fuertemente contra una piedra mientras realizaba una bajada fuera de pista en la zona de Siete Picos de la sierra madrileña. Según informan desde este cuerpo, la acción ha sido llevada a cabo por el grupo de rescate e intervención de montaña de la guardia civil (GREIM) en una intervención de seis horas.

El rescate también ha contado con el apoyo de Cruz Roja y personal de la estación del puerto de Navacerrada y el hombre rescatado ha tenido que ser inmovilizado antes de su traslado ya que se sospechaba que presentaba varias costillas fracturadas.

Un esquiador atrapado por un alud

Este no es la primera intervención que se tiene que llevar a cabo desde que la borrasca Ingrid azota a España. Este mismo viernes, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid informaba de que tuvieron que llevar a cabo un rescate al mediodía de un esquiador de 25 años que fue víctima de un alud en la ladera sur de Peñalara que le arrastró unos 50 metros colina abajo.

Los equipos de rescate liberando la pierna atrapada del esquiador (Emergencias 112 Comunidad de Madrid)

Debido a la caída de nieve, se quedó con la pierna atrapada, pero consciente, por lo que tuvieron que intervenir los GERA de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con enfermeros del SUMMA 112, para palear hasta rescatarle y evacuarlo a Cotos. Desde allí fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de La Paz en estado leve con una fractura de tibia y una lesión de espalda.

Ese mismo día, pero ya por la tarde, justo con la puesta de sol, un equipo formado por ERIVE, Agentes Forestales CM y las protecciones civiles de Rascafría, Guadarrama y Moralzarzal, tuvieron que rescatar a 12 personas atrapadas en Cotos, sin medios para volver. Fueron llevados a Villalba, donde ya pudieron coger el transporte público.

Once personas rescatadas en Huéscar, Granada

Fuera de la capital, la Guardia Civil ha tenido que rescatar este fin de semana a once personas, entre ellos tres niños, en la Sierra de Castril, en el término municipal de Huéscar, Granada, tras quedar atrapados por la nieve durante la noche.

La primera de las intervenciones se produjo en la mañana de este sábado después de que una familia con cuatro integrantes, entre ellos un niño de 11 años, pidiera ayuda al quedar toda la noche sin agua ni comida en su coche atrapados por la nieve cuando se dirigían al refugio Prado del Conde, según informó la Benemérita y lo recoge la Agencia EFE.

Los agentes del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (Greim) se desplazaron hasta el municipio en helicóptero y, pese a las limitaciones impuestas por las condiciones meteorológicas, lograron rescatar a los ocupantes de un vehículo, que fueron evacuados en dos traslados y se encontraban en buen estado de salud.

Una vez a salvo, esta familia alertó de la desaparición de siete integrantes de otra con la que habían quedado en un refugio, sin conocer su paradero. Ante esta situación, se reactivó el dispositivo de rescate, que obligó a los agentes a avanzar a pie durante tres kilómetros por la nieve hasta localizar dos vehículos en los que viajaban siete personas, entre ellas dos menores de 12 y 15 años y un adulto de 60 con problemas físicos.

Todos ellos fueron evacuados en tres transportes durante el regreso, a través de un terreno cubierto por nieve de entre 30 y 50 centímetros de espesor y con zonas de hielo, lo que dificultó notablemente las labores, aunque finalmente pudieron alcanzar el helicóptero.