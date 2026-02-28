Las máximas bajarán este sábado de los 6ºC en el tercio nordeste peninsular y Canarias estará en aviso por viento y olas

La influencia de una baja fría aislada en África ha llevado a la previsión de lluvias de carácter débil a moderado y cielos nubosos en las islas de mayor relieve del archipiélago canario, mientras el resto de las islas permanecerá con poca nubosidad, aunque se prevé la posibilidad de lluvias en el norte de las islas orientales. Esta situación atmosférica, unida a la activación de avisos meteorológicos en Canarias, presenta un panorama marcado por la inestabilidad tanto en este territorio insular como en la Península, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Según consignó la AEMET y publicó el medio de referencia, este sábado se producirá un descenso acusado de las temperaturas máximas en amplias áreas de interior del tercio nordeste peninsular, donde se esperan registros por debajo de los seis grados. Este desplome térmico afectará especialmente a las zonas del tercio nordeste, mientras que el sur y suroeste peninsular experimentarán un descenso menos acentuado.

El descenso térmico estará acompañado de condiciones meteorológicas inestables en Canarias, que permanecerá bajo aviso por vientos muy fuertes, con rachas del nordeste superiores a 70 kilómetros por hora, y por fenómenos costeros adversos con olas, tal como detalló la Agencia Estatal de Meteorología. Los avisos por viento y oleaje afectan a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera —esta última con aviso naranja por viento—, El Hierro y Tenerife. Además, se espera la presencia de calima tanto en el archipiélago como en el sur peninsular.

La AEMET explicó que la mitad este peninsular continuará bajo la influencia de un frente debilitado en proceso de frontólisis. En la Península y Baleares predominarán los intervalos de nubosidad media y alta, mientras que la mitad norte, las zonas interiores del tercio oriental y los litorales mediterráneos presentarán nubosidad baja por las mañanas, acompañada de brumas y posibles bancos de niebla. Se prevén precipitaciones débiles en la mitad oriental de la Península, el área del Cantábrico, el norte de Galicia y los litorales occidentales de Alborán, siendo más persistentes en el Cantábrico oriental y el norte del Pirineo, mientras que en el resto de las zonas de influencia las lluvias serán ocasionales y no se descartan chubascos localizados con tormenta, especialmente en áreas béticas.

En cuanto a la predicción para Canarias, la AEMET informó que la baja fría sobre África aumentará la probabilidad de lluvias y nubosidad principalmente en las islas montañosas del archipiélago, con menor incidencia en el resto. El organismo también mencionó la posibilidad de calima en el sur del territorio peninsular y en Canarias, lo que podría reducir la visibilidad.

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, resultando especialmente notorio el descenso en las zonas interiores del tercio nordeste peninsular, donde los valores estarán por debajo de los seis grados. El informe de la AEMET indicó que el descenso será más moderado en el suroeste peninsular. Las temperaturas mínimas experimentarán una bajada en la mitad noroccidental, mientras en los litorales orientales de la Península y en Baleares aumentarán ligeramente y no se prevén modificaciones relevantes en otras áreas. El pronóstico también contempla la aparición de heladas débiles en las montañas del norte peninsular y en áreas cercanas.

Respecto al viento, la AEMET detalló que predominan los vientos flojos de componente norte y oeste en las vertientes cantábrica y atlántica, aunque se prevé que rolen a componente este en el resto. En la meseta Norte y zonas orientales de la meseta Sur se esperan intervalos de viento moderado, mientras el cierzo y la tramontana soplarán con intensidad moderada al inicio del día. Los litorales verán vientos de componente norte, que cambiarán a sur y este en los del Atlántico y Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo el viento soplará predominantemente del nordeste. También se anticipan intervalos de viento fuerte en puntos del Estrecho y de Alborán. Canarias experimentará vientos moderados del norte, con intervalos de fuerte y rachas muy intensas, especialmente en zonas expuestas.

La Agencia Estatal de Meteorología subrayó que toda esta situación meteorológica resulta del paso de un frente debilitado y de la influencia de sistemas de baja presión aislados, situaciones que favorecen la presencia de nubosidad variable, bancos de niebla y precipitaciones localmente intensas. El medio de referencia también reportó que estas condiciones representan una dinámica típica de invierno en la península y el archipiélago, poniendo de manifiesto la necesidad de atención ante los avisos meteorológicos en vigor, especialmente los relacionados con viento, oleaje y calima.