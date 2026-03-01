¿Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Goya 2026?

La actriz Nagore Aranburu gana el Goya a Mejor actriz de reparto por 'Los domingos', en la gala celebrada en Barcelona. / Montaje Infobae

Gala tras gala, el público que permanece fiel a ver (y disfrutar) la Fiesta del Cine español desde sus casas se hace la misma pregunta: ¿cuánto dinero se llevan quienes ganan un Goya? Aunque no ha habido una clara favorita de la noche, Sirat (Oliver Laxe) con seis galardones y Los domingos (Alauda Ruíz de Azúa) con cinco son las dos películas que se han disputado el primer puesto hasta la entrega del último premio.

La contrapartida, a diferencia de como muchos espectadores habituales suelen pensar (y no comprobar), no es monetaria. Es decir, según ha indicado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, el ganador o ganadora de un Goya no percibe ninguna cuantía económica por su estatuilla de Francisco de Goya.

Lejos de lo que podría suponerse al observar la magnitud de la gala o por comparación con otros premios internacionales, la Academia de Cine no otorga ninguna suma de dinero ni cheque a los galardonados. El protocolo oficial, detallado en sus bases, lo deja sin lugar a dudas: “Los presentes premios carecen de dotación económica y son meramente honoríficos y de reconocimiento a una labor profesional”.

Esta regla se aplica de forma general a todas las categorías, independientemente de si se trata de la Mejor Película, Mejor Dirección o Mejor Intérprete. Únicamente se entrega la icónica estatuilla de Goya fabricada en edición exclusiva para cada año por encargo de la organización.

El trofeo: valor simbólico y coste de producción

La única “recompensa” tangible al esfuerzo de formar parte de la industria del cine es la estatuilla, un busto elaborado en bronce mediante proceso artesanal, que pesa entre dos kilos y medio y tres kilos. Su proceso de fabricación implica fundición, cincelado y acabado con pátina, y el coste por unidad para la organización ronda aproximadamente los 800 euros.

Esta cantidad representa solo el valor material del trofeo, ya que dicho importe no se traslada en ningún caso al premiado, tal como han relatado desde El Plural. No existe, a diferencia de la percepción popular que rodea a otros certámenes como los Oscar, ninguna bolsa de regalos ni compensación económica asociada a la entrega de los Goya.

El mercado secundario en torno a estos premios es mínimo. Si bien han surgido casos de venta de alguna estatuilla por parte de figuras relevantes, se trata de una práctica excepcional y al margen del funcionamiento habitual del galardón, cuya finalidad es exclusivamente honorífica. El atractivo material del premio reside así tanto en el trofeo -con un valor eminentemente simbólico- como en el prestigio asociado al logro personal.

El ‘efecto Goya’: consecuencias profesionales y económicas indirectas

El verdadero impacto del Premio Goya se percibe en la carrera de los galardonados y en el recorrido del filme o proyecto premiado. El hecho de haber sido nominado o ganador aumenta sensiblemente la visibilidad pública. Esta circunstancia puede traducirse, en el caso de los intérpretes, en una mejora de su caché profesional, facilitando la negociación de tarifas más elevadas para futuros contratos tanto en cine como en otras disciplinas.

Los productores y cineastas, por su parte, pueden experimentar más facilidad a la hora de acceder a financiación para proyectos futuros, mientras que para los técnicos o creativos el reconocimiento actúa como carta de presentación en nuevas colaboraciones.

El ‘efecto Goya’ alcanza igualmente a las propias películas galardonadas, cuyo envite promocional a menudo se acompaña de una mayor presencia en mercados internacionales y plataformas digitales, incrementando tanto la audiencia como potenciales ingresos. Dentro del sector, obtener un Goya puede suponer un refuerzo clave a la hora de competir por ayudas públicas o financiación privada, sobre todo en un entorno caracterizado por presupuestos ajustados y gran competencia.

Tras ganar el Goya, Álvaro Cervantes reflexiona sobre los privilegios y la necesidad de que el cine aborde temas y realidades que a menudo se ignoran, como las diversas discapacidades.

Sin embargo, si bien el premio puede abrir nuevas puertas, no existe garantía de estabilidad económica a largo plazo. Los estudios realizados por entidades como la Fundación AISGE, y recogidos en Noticias Trabajo, han señalado que la mayoría de profesionales del cine español mantienen empleos intermitentes y sufren ingresos irregulares, de manera que el galardón no asegura una carrera continuada ni un incremento de ingresos sistemático.