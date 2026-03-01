España

Carme Chaparro reaparece en redes con una nueva imagen: “No tengo cáncer, pero sí me falta mucho pelo”

La periodista ha actualizado su estado de salud en sus redes sociales

Carmen Chaparro en una imagen
Carmen Chaparro en una imagen de redes sociales (INSTAGRAM).

Más de quince meses después de desaparecer de la primera línea mediática, la periodista y escritora Carme Chaparro ha vuelto a dejarse ver públicamente. Lo ha hecho en un escenario muy distinto al de los platós de televisión: desde su casa, con una imagen que refleja el duro proceso de salud que atraviesa y acompañada de un mensaje cargado de sinceridad y esperanza.

La comunicadora, de 53 años, lleva más de un año lidiando con una enfermedad de la que apenas ha ofrecido detalles. Este problema de salud la obligó a detener por completo su actividad profesional, iniciando una baja que ya supera el año y casi tres meses. Durante este tiempo, su vida ha cambiado de forma radical, centrada en tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas y una recuperación que avanza con cautela.

Su reaparición se ha producido este domingo, 1 de marzo, a través de sus redes sociales. En la imagen compartida, Chaparro aparece con un pañuelo cubriendo la cabeza y sus características gafas negras, una estampa que evidencia los efectos físicos derivados del tratamiento. Junto a la fotografía, la periodista ha querido compartir un pequeño instante de su día a día: “Hoy hace sol. He decidido salir a respirar, aunque sea a la terraza de casa. Protegida”.

Más allá de lo visual, el mensaje también deja entrever la transformación personal que está experimentando durante este proceso. “La carcasa cambia y algo dentro de mí también”, escribe, en una reflexión que apunta tanto a los cambios físicos como emocionales. En el mismo texto, ha tenido palabras de agradecimiento para quienes han permanecido a su lado en silencio: “Gracias a los que habéis sabido esperar y guardar la puerta sin hacer ruido mientras mis médicos arreglan las grietas por dentro. Seguimos. Y la luz, hoy, se agradece el doble”.

Publicación de Carme Chaparro desde
Publicación de Carme Chaparro desde el hospital. (Instagram)

La publicación ha generado una rápida reacción entre sus seguidores, acumulando numerosos mensajes de apoyo. Ante las dudas y especulaciones surgidas, la periodista ha decidido editar el contenido para aclarar su situación: “Edito: no tengo cáncer. Pero sí, me falta mucho pelo y me tengo que proteger la cabeza”. Además, ha dejado abierta la puerta a contar más detalles en el futuro: “Ya os contaré cuando el proceso termine. O vaya a mejor. Fuerza a todos los que sufrís cualquier enfermedad”.

El apoyo de su familia

Esta imagen supone una de las actualizaciones más claras sobre su estado de salud desde que comenzó este complicado camino. Hasta ahora, sus apariciones habían sido escasas y siempre muy medidas. De hecho, una de las últimas noticias relevantes sobre su vida personal tuvo lugar a finales de enero, cuando contrajo matrimonio con su pareja de toda la vida, Bernabé Domínguez, tras más de 25 años de relación. Una boda especialmente significativa, celebrada tan solo 24 horas antes de pasar por quirófano.

“En la salud y en la enfermedad nunca ha sido tan literal”, comentó entonces, reflejando el momento vital que atravesaba. Su marido, según ha explicado en distintas entrevistas, se ha convertido en un apoyo fundamental durante este tiempo. “Ha sido mi gran sostén”, confesaba a Lecturas, recordando incluso etapas en las que no podía quedarse sola en casa.

La presentadora Carme Chaparro y
La presentadora Carme Chaparro y su marido durante la sexta jornada de la Copa Davis de tenis celebrada en Madrid a 23 de Noviembre 2019. (Raúl Terrel / Europa Press).

El origen de todo se remonta a marzo de 2025, cuando anunció públicamente que debía parar para centrarse en su tratamiento. “Hago un parón profesional”, explicó entonces, sin desvelar el diagnóstico. Sin embargo, su baja había comenzado incluso antes, a principios de ese mismo año. Desde entonces, su rutina ha estado completamente condicionada por la enfermedad.

