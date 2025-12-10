España

Carme Chaparro vuelve a casa tras mes y medio ingresada: “Está siendo lento, doloroso y complicado”

La presentadora de Informativos Telecinco comparte detalles de su difícil recuperación tras someterse a dos intervenciones quirúrgicas en menos de 15 días

Carme Chaparro en una imagen
Carme Chaparro en una imagen de archivo. (Europa Press)

Carme Chaparro está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida, y aunque ha estado alejada de los medios, ha decidido romper su silencio para compartir con sus seguidores cómo va su proceso de recuperación. La periodista y escritora, conocida por su trabajo en Informativos Telecinco, se sometió a dos operaciones en un corto periodo de 15 días, una experiencia dolorosa y difícil, pero que, como ella misma ha dicho, le ha enseñado a valorar aún más la importancia de la salud y el apoyo de los que la rodean.

En su cuenta de Instagram, Carme ha compartido una foto de un ramo de flores con un mensaje que reflejaba su estado actual: “Flores de amigas para dar la bienvenida a casa”, escribió, mostrando agradecimiento por los gestos de cariño que ha recibido. Pero también dejó claro que su recuperación no está siendo fácil: “Está siendo muy lento, doloroso y complicado”, confesó, agregando que, aunque el proceso es arduo, está en las mejores manos y sigue luchando para sentirse mejor.

Aunque ha optado por no revelar públicamente el nombre de su enfermedad, Carme ha sido muy abierta sobre el impacto que ha tenido en su vida cotidiana. En una reciente entrevista con El Español, la periodista relató cómo, después de recibir un diagnóstico serio de sus médicos, se vio obligada a detener su actividad profesional. “Me dijeron que me iba a morir”, aseguró, relatando cómo esa noticia la sumió en un estado de shock.

Imágenes compartidas por Carme Chaparro
Imágenes compartidas por Carme Chaparro en sus redes sociales. (Instagram

“Estoy muy medicada”, admitió Carme, destacando que actualmente toma 10 pastillas al día para tratar la enfermedad que la ha llevado a estar apartada de los medios y a una profunda reflexión sobre su vida. “La medicación me tiene muy atontada, me da mucho sueño y la enfermedad es realmente dura”, dijo, mostrando una sinceridad rotunda sobre lo que está viviendo.

La periodista también compartió cómo ha sido este proceso emocional. “Verme en casa, enferma y sin poder hacer el trabajo que me apasiona, me hizo caer en un pozo muy oscuro”, contó, recordando cómo, en ese momento tan difícil, tuvo la suerte de contar con el apoyo de una amiga que le ayudó a poner en contacto con un psiquiatra. “Gracias a ella, pude salir de ese lugar”, añadió, destacando el poder del apoyo emocional en los momentos más oscuros.

En sus publicaciones en redes sociales, Carme ha sido muy agradecida por la cercanía de sus seres queridos, y en particular, de su perrita, quien no se aparta de su lado en estos momentos de convalecencia. “No se aparta de mí. Me lame, me abraza”, contó, reflejando cómo su mascota ha sido una compañía reconfortante durante su tratamiento.

Publicación de Carme Chaparro desde
Publicación de Carme Chaparro desde el hospital. (Instagram)

Aunque no ha querido entrar en detalles sobre el diagnóstico, Carme ha mantenido a sus seguidores al tanto de su estado de salud, destacando que se encuentra en un proceso médico intenso para determinar el tratamiento más adecuado. “Cuando todo esté claro, hablaré”, aseguró, dando a entender que, en el futuro, quiere compartir su experiencia para ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares.

A principios de este año, Carme anunció que tomaría un parón en su carrera para priorizar su salud. En un mensaje muy emotivo, aseguró que estaba dando un paso atrás para centrarse en su bienestar y encontrar el mejor camino para su recuperación.

Los sanitarios protestan por el colapso de las urgencias durante el verano

A pesar de la dureza de la situación, la periodista se mantiene optimista. “Espero estar pronto bien”, dijo recientemente, reflejando un mensaje de esperanza y fortaleza. Cada día es una victoria, y aunque el proceso sea lento, Carme Chaparro demuestra que su voluntad de salir adelante es más fuerte que nunca.

