Carme Chaparro se casa horas antes de entrar a quirófano: “Mientras firmábamos, en casa nos esperaba una maleta para el hospital”

La periodista ha compartido en redes sociales que formalizó su matrimonio con su pareja desde hace más de 25 años horas antes de una intervención quirúrgica

La periodista Carme Chaparro, a
La periodista Carme Chaparro, a 30 de septiembre de 2023, en Madrid (España).

Carme Chaparro atraviesa uno de los periodos más complejos de su vida. Alejada desde hace meses del foco mediático, la periodista y escritora ha decidido compartir ahora una noticia profundamente personal: se casó con su pareja de toda la vida, Bernabé Domínguez, apenas un día antes de someterse a una importante intervención quirúrgica. Una decisión cargada de simbolismo, tomada en medio de la incertidumbre y marcada por un delicado estado de salud que la ha obligado a frenar por completo su actividad profesional.

Tras más de 25 años de relación y dos hijas en común, Chaparro y Domínguez formalizaron legalmente su vínculo en noviembre de 2025. Lo hicieron en una ceremonia discreta, casi íntima, rodeados únicamente por su círculo más cercano: sus hijas, sus padres, tres testigos y el gesto cariñoso de unas amigas que enviaron un ramo como muestra de apoyo. No hubo grandes celebraciones ni exposición pública; el contexto no lo permitía. La periodista ha reconocido que nunca había sentido la necesidad de pasar por el altar, pero las circunstancias cambiaron su manera de mirar el futuro.

“‘En la salud y en la enfermedad’ nunca ha sido tan literal”, ha asegurado en una publicación en redes sociales. Una frase que resume el espíritu de una decisión tomada cuando la felicidad y el miedo convivían a partes iguales. “A veces, la vida tiene un sentido del humor macabro. A veces, la felicidad y el miedo están obligados a convivir en el mismo minuto”, ha explicado. Mientras firmaban los papeles que los convertían en marido y mujer, en casa ya estaba preparada una maleta para una larga estancia hospitalaria.

Publicación de Carme Chaparro desde
Publicación de Carme Chaparro desde el hospital.

Chaparro ha compartido en redes sociales un breve vídeo con imágenes de ese día, acompañadas de un texto cargado de emoción y lucidez: “Son la calma extraña de saber que, apenas unas horas después de ese beso legal, él me estaría sonriendo y diciéndome adiós en la puerta del quirófano”. La periodista ha querido dedicar unas palabras muy especiales a su ya marido, agradeciéndole el apoyo constante durante más de dos décadas, pero sobre todo en los últimos años, marcados por su enfermedad y por la reciente pérdida de su padre.

Si algo te enseñan 25 años juntos es a no soltar la mano cuando todo se oscurece. Gracias, mi amor, por estar, antes, durante y, sobre todo, ahora. Gracias por la calma en medio del caos. Por convertir el día previo al miedo en un día de amor. Y por seguir ahí cuando me desperté”, ha escrito. Un mensaje en el que destaca la calma, la compañía silenciosa y la capacidad de transformar el miedo en un recuerdo de amor. Incluso encontró espacio para el humor, bromeando con sus hijas sobre que ella este año llevará el disfraz de Halloween más auténtico de todos.

La periodista Carme Chaparro, a
La periodista Carme Chaparro, a 30 de septiembre de 2023, en Madrid (España).

Su historia de amor

La historia de Carme Chaparro y Bernabé Domínguez comenzó en 1997, en un contexto tan inesperado como simbólico: ambos coincidieron trabajando en la cobertura del funeral de Diana de Gales. Ella, periodista; él, operador de cámara y realizador de televisión. Desde entonces, compartieron vida, familia y proyectos, siempre alejados de los focos en lo que respecta a su relación personal.

No obstante, en el último año, la salud de Chaparro se ha resentido de forma notable. Ella misma ha reconocido lo difícil que fue aceptar que su cuerpo imponía “sus propias leyes” y que necesitaba parar. En noviembre pasó por quirófano y permaneció ingresada durante mes y medio, tras someterse a varias intervenciones complejas. “Dos estancias largas y complicadas en la rea… pero siempre la sonrisa, las caricias, los desvelos y los cuidados de los sanitarios que se dejan el alma, la piel y su bienestar para conseguir que sanemos incluso cuando se nos quiere ir el alma. Estoy sin pantallas por consejo médico y unos dolores que me atraviesan. Ya os lo contaré. Un día más, un día menos”, explicó a sus seguidores.

