Susan Sarandon destaca el apoyo de España a Gaza: "Es tan importante para nosotros"

Tras haber declarado que perdió el respaldo de su agencia de representación luego de expresar su apoyo a Palestina, Susan Sarandon hizo énfasis en que la situación actual en Estados Unidos dificulta la expresión libre de posicionamientos sobre el conflicto en Gaza. En la víspera de la entrega de los 40 Premios Goya en Barcelona, Sarandon manifestó que ver la “fortaleza y claridad moral” mostrada por España representa un aliento para quienes, desde Estados Unidos, sienten represión y censura en el debate público. La actriz estadounidense declaró que la actitud del gobierno español transmite esperanza y compañía a quienes defienden causas sociales en su país de origen.

Según consignó el medio, Sarandon, reconocida por sus papeles en ‘Thelma & Louise’ y ‘Pena de muerte’ y galardonada con el Goya Internacional 2026, destacó el simbolismo que tiene para Estados Unidos la postura del presidente Pedro Sánchez y la presencia de figuras del cine español como Javier Bardem, a quienes considera voces con influencia internacional. En una rueda de prensa en Barcelona, Sarandon resumió su percepción con la frase: “Venir de un país donde se siente la represión y la censura, ver el apoyo del presidente a Gaza y tener actores como Javier Bardem con una voz poderosa es tan importante para nosotros, los Estados Unidos”. Añadió que la postura española hace que quienes se posicionan a favor de Palestina no se sientan solos y reafirma que existen posibilidades de transformación.

En relación con la situación actual en Gaza, la actriz calificó de “terrible” lo que acontece en la región, expresó que le provoca vergüenza y defendió el derecho de autodeterminación de todos los pueblos. Sarandon, según informó el medio, señaló que cada nación debe poder decidir su propio destino y explicó que en Estados Unidos se castiga la toma de posición explícita en torno a la causa palestina. Explicó que fue recientemente despedida por su agencia tras demandar apoyo público a Palestina, lo que, a su juicio, pone en evidencia el nivel de presión existente en el entorno profesional.

Preguntada por Pedro Sánchez, la intérprete manifestó que percibe al mandatario como alguien alineado “en el lado correcto de la historia” y comentó, en tono distendido, su intención de saludarlo en la gala. Sarandon agregó que Javier Bardem representa una figura relevante en su respaldo hacia las causas que abogan por la justicia social, según expresó el propio medio en la cobertura del evento.

Sarandon también abordó el contexto norteamericano. Al ser consultada sobre la imagen de Hollywood como un entorno progresista, la actriz refutó esa etiqueta. Considera un “mito” la noción de que el sector cinematográfico en Estados Unidos sea predominantemente de izquierda y argumentó que las posiciones manifestadas varían en función del poder político vigente. En sus palabras, “Deberíamos poder decir lo que pensamos sin que nos amenazaran con no volver a trabajar”, señaló durante su encuentro con los medios, de acuerdo con lo registrado en la prensa.

En el ámbito político interno estadounidense, Sarandon se refirió al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), calificándolo como “muy anticonstitucional” y acusándolo de realizar actos ilegales, en particular contra la comunidad negra. Según reportó el medio, la actriz subrayó la importancia de las comunidades que desafían las prácticas del organismo, y denunció la existencia de procedimientos injustos en materia migratoria.

Sobre su carrera en el cine, Sarandon explicó que su motivación para trabajar en películas se encuentra en el sentimiento de comunidad que se construye en los rodajes, independientemente del género cinematográfico. Afirmó que no se siente atraída por la dirección y valoró el avance de la presencia femenina en la producción, remarcando el incremento de mujeres productoras en Hollywood. Expuso también una preocupación por el futuro de las películas independientes, dado que la concentración de salas en grandes cadenas limita la visibilidad de producciones alternativas. Subrayó que una de las principales dificultades radica en obtener plataformas de exhibición, ya que los cines independientes han disminuido ante la expansión de conglomerados de la industria.

El medio reportó también las opiniones de Sarandon sobre la cinematografía española. La actriz bromeó acerca de su interés en trabajar con cineastas como Pedro Almodóvar e hizo referencia a su posible papel en una película como “una americana tonta que no hable español”. Actualmente, Sarandon colabora en proyectos independientes e impulsa a directores noveles. Sobre las películas nominadas al Goya, la actriz reconoció que aún desconoce gran parte de la producción española, aunque señaló haber visto ‘Sirat’ de Oliver Laxe, obra que calificó como profundamente impactante por su capacidad para sumergir al espectador en realidades desconocidas, y que describió como “traumatizadora”.

En años recientes, Sarandon ha visitado en varias ocasiones la ciudad de Barcelona, donde ha sido premiada en el BCN Film Fest 2023 y en el Festival de Sitges 2017. Con respecto a la capital catalana, la intérprete transmitió su aprecio por la ciudad, destacando la oferta museística y culinaria de la misma, según recordó el medio en su cobertura relacionada con la gala de los Premios Goya.