España

La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

El importe medio marcó un nuevo máximo histórico al situarse en 163.738 euros. La Comunidad de Madrid es la región en la que menos crece la firma, solo un 2,9% frente al 42,8% de Cantabria

Guardar
La firma de hipotecas alcanza
La firma de hipotecas alcanza su máximo desde 2009, según el INE (Montaje Infobae)

El mercado hipotecario español cerró 2025 con un dinamismo inédito en más de una década. El número de hipotecas para vivienda, el importe medio y el capital prestado alcanzaron niveles no vistos desde antes de la crisis financiera de 2008, reforzando la tendencia de recuperación observada desde el año anterior. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una aceleración significativa en la concesión de créditos para la adquisición de vivienda. Se firmaron 501.073 hipotecas, lo que representa un incremento del 17,8% respecto a 2024 y constituye el mayor repunte desde 2021. Esta cifra supone el volumen anual más elevado de los últimos 16 años, superando ampliamente los registros de la última década.

El importe medio de las hipotecas para vivienda marcó un nuevo máximo histórico al situarse en 163.738 euros, lo que supone un aumento del 12,6% anual. El capital total financiado superó los 82.044 millones de euros, tras experimentar un crecimiento del 32,6% en comparación con el ejercicio anterior. El INE atribuye estos incrementos al encadenamiento de dos años de subidas, tras el avance del 11,7% en 2024.

Una mujer pasa frente a
Una mujer pasa frente a un anuncio de un banco de hipotecas. (EFE)

El coste de financiación también mostró señales de alivio para los nuevos hipotecados. El tipo de interés medio al inicio de los contratos se fijó en 2,93%, el nivel más bajo desde 2022. Las hipotecas a tipo variable partieron de un 2,88%, mientras que las de tipo fijo lo hicieron en el 2,96%. El interés por la estabilidad llevó a que el 65% de las hipotecas firmadas se formalizaran a tipo fijo, el porcentaje más elevado desde 2022.

La Comunidad de Madrid, donde menos crece la firma

La tendencia alcista fue generalizada. Todas las comunidades autónomas experimentaron un incremento en el número de hipotecas respecto a 2024, aunque con intensidades dispares. Andalucía encabezó el ranking autonómico con 98.052 hipotecas constituidas, seguida por Cataluña (87.011), Madrid (73.663) y Comunidad Valenciana (61.288). Estas comunidades aglutinaron el grueso de la actividad hipotecaria. No obstante, tiene sentido porque aglutinan a una mayor población. En contraste, La Rioja, Navarra y Cantabria registraron las cifras más bajas.

Pero el dato más representativo es el porcentaje de subida respecto al año anterior. En Cantabria el número de hipotecas aumentó un 42,8%, mientras que en La Rioja se incrementó un 37%. Madrid y Navarra presentaron las subidas más moderadas, con aumentos inferiores al 6%.

La Comunidad de Madrid es
La Comunidad de Madrid es la región en la que menos suben las hipotecas. (Datos del INE)

El número total de hipotecas constituidas sobre fincas (incluyendo tanto rústicas como urbanas) se elevó un 17,7%, hasta sumar 643.870 operaciones. El capital concedido para este conjunto de préstamos superó los 117.145 millones de euros, tras un crecimiento interanual del 27,6%. El importe medio por hipoteca sobre el total de fincas alcanzó los 181.940 euros, con un avance del 8,4% respecto al año anterior.Este comportamiento positivo consolidó dos años seguidos de crecimiento, tras el aumento del 10,2% registrado en 2024.

Diciembre consolida la tendencia al alza

El último mes de 2025 confirmó la tendencia expansiva del mercado. En diciembre se firmaron 37.841 hipotecas para vivienda, un 17,4% más que en el mismo mes de 2024. El porcentaje de hipotecas a tipo fijo fue del 63,4%, el más alto desde julio, mientras que las de tipo variable representaron el 36,6%.

El tipo de interés medio para el conjunto de hipotecas sobre vivienda cerró el año en 2,87%, por debajo del 2,97% observado en noviembre. Esto supuso la undécima caída mensual consecutiva del tipo de interés medio por debajo del 3%. El plazo medio de los préstamos se mantuvo en 25 años.

Las hipotecas a tipo fijo ya representan el 36% del saldo hipotecario de los bancos españoles.

El capital concedido en diciembre superó los 6.528 millones de euros, con un aumento interanual del 33,3%. El importe medio por operación ascendió a 172.535 euros, la cifra más alta para un solo mes en la serie histórica. No obstante, en comparación con noviembre, las hipotecas sobre viviendas descendieron un 12,6% y el capital prestado cayó un 11,7%, aunque el importe medio creció un 1%.

Para entender estas subidas hay que tener en cuenta el contexto. El fuerte crecimiento de las hipotecas en 2025 se produjo en un entorno de tipos de interés moderados y una demanda sostenida de vivienda, especialmente en comunidades con alta población y dinamismo económico. El predominio de los préstamos a tipo fijo refleja la orientación de los compradores hacia la previsibilidad de las cuotas ante posibles variaciones futuras del Euríbor.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaHipotecasHipotecas EspañaComunidad de MadridCantabriaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Este es el origen de los espárragos verdes y blancos que vende Mercadona

La cadena de supermercados liderada por Juan Roig explica cómo consigue mantener esta hortaliza en sus lineales durante todo el año

Este es el origen de

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 19 febrero

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo

La policía británica arresta al príncipe Andrés, hermano de Carlos III, por su relación con Epstein

El hermano de Carlos III ha sido detenido este jueves por su implicación en el caso Epstein, según ha informado la ‘BBC’

La policía británica arresta al

Centenares de frailecillos atlánticos aparecen muertos o heridos en las costas del norte de España por las intensas borrascas

La organización SEO/BirdLife explica que estas aves marinas “acaban muriendo de agotamiento e inanición” por la fuerza de los temporales y la dificultad para pescar

Centenares de frailecillos atlánticos aparecen

Un joven británico es apuñalado durante sus vacaciones en Tenerife tras correr detrás de un ladrón: “Pensé que iba a morir”

Theo Wright, un joven inglés de 18 años, fue apuñalado en el cuello y el pulmón. Los profesionales sanitarios esperan que se recupere por completo, pero no podrá volver a casa hasta que sane la herida de su pulmón

Un joven británico es apuñalado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sumar se abre a explorar

Sumar se abre a explorar “fórmulas de entendimiento” con la izquierda soberanista tras el llamamiento de Rufián

Kubilius, comisario de Defensa de Europa, advierte en el Congreso de la “seria amenaza” de Rusia y la necesidad de relevar la dependencia de EEUU

La Legión pone a prueba el uso de drones para lanzar granadas en el ejercicio de la OTAN en Eslovaquia

La Justicia rechaza el arraigo familiar a un hombre, hijo de un ciudadano español, porque no demostró que “dependía de su padre en su país de origen”

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Perú que presentó documentación referida a sus padres

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La subida de la vivienda frena el acceso a las hipotecas en Madrid y Barcelona y echa del mercado a compradores de rentas medias

José Luís López, rejillero: “Arreglo muebles de rejilla para Casa Real y Moncloa y gano 2.000 euros al mes”

Las donaciones de padres a hijos casados en gananciales para la compra de vivienda no se reparten con la pareja: la justicia las declara privativas

Un jubilado denuncia una penalización del 28% tras más de 48 años cotizados: “Me jubilé de manera forzosa por culpa de un ERE injusto”

DEPORTES

Así te hemos contado el

Así te hemos contado el empate entre el Atlético de Madrid y el Brujas en Champions

Un infatigable Brujas consigue rascar un empate ante el Atlético de Madrid y deja abierta la eliminatoria de Champions para la vuelta en el Metropolitano

Un incómodo Alcaraz consigue imponerse a Valentin Royer y se mete en cuartos de final del torneo de Doha

Un perro lobo, el protagonista de los Juegos Olímpicos de Invierno: se cuela en la recta de meta del esquí de fondo y sale en la fotofinish

La UEFA inicia una investigación por el caso Prestianni-Vinicius para esclarecer lo ocurrido en el partido de Champions entre el Benfica y el Real Madrid