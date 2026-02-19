La firma de hipotecas alcanza niveles de antes de la crisis financiera y marca cifra récord desde 2009

La firma de hipotecas alcanza su máximo desde 2009, según el INE (Montaje Infobae)

El mercado hipotecario español cerró 2025 con un dinamismo inédito en más de una década. El número de hipotecas para vivienda, el importe medio y el capital prestado alcanzaron niveles no vistos desde antes de la crisis financiera de 2008, reforzando la tendencia de recuperación observada desde el año anterior. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una aceleración significativa en la concesión de créditos para la adquisición de vivienda. Se firmaron 501.073 hipotecas, lo que representa un incremento del 17,8% respecto a 2024 y constituye el mayor repunte desde 2021. Esta cifra supone el volumen anual más elevado de los últimos 16 años, superando ampliamente los registros de la última década.

El importe medio de las hipotecas para vivienda marcó un nuevo máximo histórico al situarse en 163.738 euros, lo que supone un aumento del 12,6% anual. El capital total financiado superó los 82.044 millones de euros, tras experimentar un crecimiento del 32,6% en comparación con el ejercicio anterior. El INE atribuye estos incrementos al encadenamiento de dos años de subidas, tras el avance del 11,7% en 2024.

Una mujer pasa frente a un anuncio de un banco de hipotecas. (EFE)

El coste de financiación también mostró señales de alivio para los nuevos hipotecados. El tipo de interés medio al inicio de los contratos se fijó en 2,93%, el nivel más bajo desde 2022. Las hipotecas a tipo variable partieron de un 2,88%, mientras que las de tipo fijo lo hicieron en el 2,96%. El interés por la estabilidad llevó a que el 65% de las hipotecas firmadas se formalizaran a tipo fijo, el porcentaje más elevado desde 2022.

La Comunidad de Madrid, donde menos crece la firma

La tendencia alcista fue generalizada. Todas las comunidades autónomas experimentaron un incremento en el número de hipotecas respecto a 2024, aunque con intensidades dispares. Andalucía encabezó el ranking autonómico con 98.052 hipotecas constituidas, seguida por Cataluña (87.011), Madrid (73.663) y Comunidad Valenciana (61.288). Estas comunidades aglutinaron el grueso de la actividad hipotecaria. No obstante, tiene sentido porque aglutinan a una mayor población. En contraste, La Rioja, Navarra y Cantabria registraron las cifras más bajas.

Pero el dato más representativo es el porcentaje de subida respecto al año anterior. En Cantabria el número de hipotecas aumentó un 42,8%, mientras que en La Rioja se incrementó un 37%. Madrid y Navarra presentaron las subidas más moderadas, con aumentos inferiores al 6%.

La Comunidad de Madrid es la región en la que menos suben las hipotecas. (Datos del INE)

El número total de hipotecas constituidas sobre fincas (incluyendo tanto rústicas como urbanas) se elevó un 17,7%, hasta sumar 643.870 operaciones. El capital concedido para este conjunto de préstamos superó los 117.145 millones de euros, tras un crecimiento interanual del 27,6%. El importe medio por hipoteca sobre el total de fincas alcanzó los 181.940 euros, con un avance del 8,4% respecto al año anterior.Este comportamiento positivo consolidó dos años seguidos de crecimiento, tras el aumento del 10,2% registrado en 2024.

Diciembre consolida la tendencia al alza

El último mes de 2025 confirmó la tendencia expansiva del mercado. En diciembre se firmaron 37.841 hipotecas para vivienda, un 17,4% más que en el mismo mes de 2024. El porcentaje de hipotecas a tipo fijo fue del 63,4%, el más alto desde julio, mientras que las de tipo variable representaron el 36,6%.

El tipo de interés medio para el conjunto de hipotecas sobre vivienda cerró el año en 2,87%, por debajo del 2,97% observado en noviembre. Esto supuso la undécima caída mensual consecutiva del tipo de interés medio por debajo del 3%. El plazo medio de los préstamos se mantuvo en 25 años.

Las hipotecas a tipo fijo ya representan el 36% del saldo hipotecario de los bancos españoles.

El capital concedido en diciembre superó los 6.528 millones de euros, con un aumento interanual del 33,3%. El importe medio por operación ascendió a 172.535 euros, la cifra más alta para un solo mes en la serie histórica. No obstante, en comparación con noviembre, las hipotecas sobre viviendas descendieron un 12,6% y el capital prestado cayó un 11,7%, aunque el importe medio creció un 1%.

Para entender estas subidas hay que tener en cuenta el contexto. El fuerte crecimiento de las hipotecas en 2025 se produjo en un entorno de tipos de interés moderados y una demanda sostenida de vivienda, especialmente en comunidades con alta población y dinamismo económico. El predominio de los préstamos a tipo fijo refleja la orientación de los compradores hacia la previsibilidad de las cuotas ante posibles variaciones futuras del Euríbor.