Espana agencias

El euríbor pone fin a una racha de cinco meses al alza tras descender en enero al 2,245 %

Guardar

Madrid, 30 ene (EFECOM).- El euríbor a un año, el indicador más usado en España para calcular las hipotecas variables, ha puesto fin a una racha de cinco meses consecutivos de ascensos, ya que ha cerrado enero a la baja, con una tasa media del 2,245 %.

Y es que esta tasa es ligeramente inferior a la de diciembre, cuando el indicador cerró en el 2,267 %.

La caída del indicador volverá a abaratar las hipotecas variables con revisión anual, ya que hace un año, en enero de 2025, el valor del índice era sensiblemente superior al actual, del 2,525 %.

De esta manera, en el caso de una hipoteca variable de unos 150.000 euros, con un plazo de veinticinco años, y un interés del 1 % sobre el euríbor, la cuota se reducirá en unos 270 euros anuales.

Si la hipoteca es superior, de 300.000 euros, pero con las mismas condiciones, el ahorro anual puede llegar a los 600 euros.

Pese a la caída de enero, los expertos no esperan un cambio de tendencia del euríbor, tal y como indica en declaraciones a EFE, el director de Inversiones en Nextep Finance, Víctor Alvargonzález.

Explica que el Banco Central Europeo (BCE) establece unos tipos de interés, y normalmente el euribor "no se separa mucho" de ellos, por lo que si el indicador cambia de tendencia es porque el organismo también va a moverse en el mismo sentido.

De la misma manera, el analista hipotecario del comparador financiero HelpMyCash.com, Miquel Riera, asegura que el indicador, "sencillamente, se ha estancado después de sus últimas correcciones al alza", y estima que no registrará grandes movimientos en los próximos meses.

Riera cree que el euríbor tenderá a moverse en un rango estrecho ante la previsión de que el BCE no modificara los tipos de interés en los próximos meses.

No obstante, reconoce que anticipar escenarios con mucha antelación es especialmente difícil ante una incertidumbre geopolítica que ha convertido el entorno económico en un terreno inestable.

Así, considera que cualquier episodio como un repunte energético, un bloqueo comercial, o una escalada de tensión, puede alterar expectativas de inflación y crecimiento, y eso acaba entrando en la ecuación del BCE.

Aún así, prevé que el euríbor no sufrirá grandes cambios y que oscilará entre el 2,20 % y el 2,30 % a lo largo de 2026.

Desde Ebury, sus expertos tampoco esperan grandes cambios del euríbor en 2026.

En su opinión, la caída en enero se debe, principalmente, al giro en las expectativas sobre la política monetaria del BCE, ya que si hace un mes, los mercados descontaban que el próximo movimiento de tipos sería al alza, ahora, en cambio, incorporan una mayor probabilidad de recorte.

Y ello, en parte, por la fuerte apreciación del euro en las últimas semanas, que amenaza con ejercer presión desinflacionista sobre los precios al consumo.

Aunque el cambio de signo en la expectativa de tipos resulta significativo, dicen desde Ebury, los futuros siguen sin descontar de forma plena un recorte de tasas a lo largo de 2026.

Para Ebury, y en línea con el consenso del mercado, los tipos se mantendrá en el 2 % durante el resto del año, gracias a "la notable resiliencia que exhibió la economía de la eurozona en 2025", y la mejora en las perspectivas de crecimiento alemán gracias al paquete fiscal aprobado el año pasado. EFE

(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La alcaldesa de Palencia: timbre a timbre todos los miércoles para escuchar a sus vecinos

Infobae

El rey, al cumplir 58 años: "No pesan demasiado"

Infobae

Oscar López acusa al PP de poner en riesgo el cobro de pensiones para derrotar al Gobierno

Infobae

La anguila, al borde de la extinción por culpa de su popularidad gastronómica

Infobae

El Govern balear critica que se regularice a inmigrantes sin voluntad de aprender catalán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los sofisticados estafadores que se

Los sofisticados estafadores que se hacen pasar por atención al cliente de Zara, vigilan las redes en busca de compradores enfadados e incluso tramitan reembolsos

El ‘no’ al decreto ómnibus abre un vacío de protección para millones de hogares vulnerables: “No se puede dejar a las familias en la calle”

Quién es María Goikoetxea, la candidata de Podemos en las elecciones de Aragón: un perfil con experiencia en medios públicos y políticas de igualdad

Las víctimas de la DANA se manifiestan bajo el lema ‘Mazón a presó’ para exigir “verdad y justicia”: “Se ha premiado a un expresidente negligente”

La sanidad vasca revisa 170.000 vacunas administradas en 2025 para descartar que estuviesen caducadas

ECONOMÍA

Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Almería, Murcia, o Palencia: cuáles son las ciudades españolas donde todavía es posible comprar una casa

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 31 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Qué hacer si compras una vivienda y te arrepientes: vendarla antes de tiempo puede tener consecuencias económicas

DEPORTES

El Real Madrid se enfrentará

El Real Madrid se enfrentará de nuevo al Benfica en Champions, el Atlético al Brujas y el Barça espera rival en el Mónaco-PSG

Un Alcaraz lesionado se impone ante Zverev en la semifinal del Open de Australia y se asegura una plaza en la final tras “uno de los partidos más duros” de su carrera

Chattanooga, la sede de España para el Mundial 2026: Baylor School será el centro de entrenamiento de La Roja

Aston Martin llega pisando fuerte a la temporada 2026: así es el revolucionario monoplaza que ha diseñado Adrian Newey

El CEO de la UFC habla sobre el próximo combate de Ilia Topuria: “Si Gaethje se prepara de forma apropiada, puede ser divertida”