El restaurante indio más antiguo de Londres, en peligro por una disputa con la Corona británica: piden ayuda al Rey para salvarlo del cierre

El restaurante indio más antiguo de Londres pide ayuda al rey Carlos III para mantenerse abierto (Veeraswamy 7 Associated Press)

Veeraswamy es el restaurante indio más antiguo de Gran Bretaña, toda una institución fundada en 1926 que hoy se enfrenta a su momento más crítico. Tras haber deleitado durante todo un siglo a londinenses, visitantes, diplomáticos y políticos con sus currys y naans, Veeraswamy se enfrenta a la triste posibilidad de cerrar sus puertas.

Y no porque Ranjit Mathrani y Namita Panjabi, copropietarios del restaurante, se hayan cansado de este oficio. Nada que ver. El cierre llega por una disputa legal con Crown Estate, quien posee la propiedad del edificio en el que este se encuentra. El contrato de alquiler de Veeraswamy, que abrió sus puertas en marzo de 1926, expira este mes de junio, y Crown Estate se niega a prorrogarlo. Ahora, acorralados ante la posibilidad de decir adiós a su mítico local, los dueños y clientes de este icono de la cocina indo-británica han llevado el asunto hasta el mismísimo Palacio de Buckingham, pidiendo al rey Carlos III su ayuda para salvar Veeraswamy.

The Crown Estate es una empresa inmobiliaria independiente cuyos beneficios van a parar al Tesoro británico, una colección de tierras y propiedades en el Reino Unido que pertenecen al monarca británico aunque no están administradas por él. El desacuerdo comenzó después de que Crown Estate anunciara sus planes de modernizar Victory House, el edificio de la popular Regent Street en el que se encuentra actualmente el restaurante. Los cambios en la entrada, tal y como se muestran en los documentos de planificación, harían que el restaurante fuera inaccesible, según ha informado la BBC.

Este negocio, fundado por un antiguo oficial del ejército anglo-indio, fue pionero en situar la cocina india en el estatus de la alta cocina. En 2016 incluso consiguió su primera estrella Michelin, un logro inmenso que alcanzó gracias a sus platos de cocina auténtica, al uso de productos de excelente calidad y a su cuidada y colorida estética. Durante su trayectoria, el restaurante ha llegado incluso a servir a la propia reina Isabel II, ofreciendo su servicio de catering hasta en dos ocasiones en el Palacio de Buckingham.

Uno de los platos del restaurante Veeraswamy (Web del resturante)

Una petición de ayuda ‘real’

El restaurante de alta cocina, situado en Regent Street, ha tratado de defenderse ante lo que parece un destino inevitable. “Veeraswamy está siendo expulsado de su sede después de casi 100 años por su propietario, The Crown Estate”, aseguran los dueños del local a través de una petición de firmas. “Desgraciadamente, The Crown Estate ha continuado cambiando los motivos para desalojar al restaurante. No han sido transparentes y se han negado a mantener conversaciones serias. Es posible llegar a un acuerdo, pero The Crown Estate no se ha mostrado dispuesto a ello”.

A pesar de que han tomado medidas legales para proteger la ubicación de su histórico local, el resultado de estas no se conocerá hasta verano de 2026. El riesgo de cierre, sin embargo, es inminente. Es por ello que Ranjit Mathrani y Namita Panjabi han decidido coger la sartén por el mango y acudir a quien creen que es el único que puede ayudarles: el rey Carlos III.

Interior del restaurante Veeraswamy (Web del resturante)

Esta petición insta al rey a “proteger una institución histórica” y salvar un “símbolo de las conexiones culturales entre la India y Gran Bretaña”, una solicitud que ya suma más de 20.000 firmas en change.org y que cuenta, además, con el apoyo de grandes figuras de la alta cocina británica, como Raymond Blanc, Michel Roux y Richard Corrigan.

En realidad, el monarca no es propietario ni tiene el poder de controlar lo que sucede con su Crown Estate; tampoco cuenta con la autoridad legal para intervenir en las decisiones de arrendamiento. Pero la petición busca una alianza simbólica, llamando al monarca a defender el patrimonio culinario vivo que representa este centenario restaurante.

Mientras que el Palacio de Buckingham ha declarado que la decisión sobre Veeraswamy es competencia completa de Crown Estate, esta entidad respondía que la expulsión del restaurante de sus instalaciones actuales “no ha sido una decisión tomada a la ligera”. Uno de sus portavoces explicaba a la BBC que la propiedad necesita llevar a cabo una “reforma integral de Victory House” para adaptarla a los estándares modernos. El portavoz añadió que se ha ofrecido al restaurante una compensación económica, además de ayuda para encontrar nuevas instalaciones en el West End.