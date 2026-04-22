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El plan de Europa para “superar a Rusia” en defensa: el comisario Kubilius llama a “producir más” que el Kremlin

El político lituano detalló ante la Comisión de Industria que, actualmente, incluso les triplica en producción de misiles o vehículos

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Militares europeos (Europa Press)
Militares europeos (Europa Press)

Ante el creciente temor a la escalada militar rusa y la tendencia de Estados Unidos a reducir su presencia convencional en Europa, la Unión Europea se prepara para un cambio de paradigma en materia de defensa. El comisario europeo Andrius Kubilius advirtió este lunes en el Parlamento Europeo que Rusia sigue superando ampliamente a Europa en la producción de material militar.

Por ello, el político lituano llamó a los Veintisiete a impulsar de forma urgente la producción de defensa y a agilizar los trámites burocráticos para plantar cara en la carrera armamentística. “Si realmente queremos disuadir a Rusia, necesitamos producir más que ellos”, inisistió Kubilius en su discurso en la cámara europea.

El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

El reto de superar a Rusia en capacidad militar

Kubilius detalló ante la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo que, actualmente, Rusia duplica o incluso triplica la producción europea de misiles, munición de artillería y vehículos blindados. Por ejemplo, en 2025, Rusia fabricó 1.100 misiles de crucero frente a 300 en la UE; y 900 misiles balísticos frente a ninguno producido por el bloque europeo. El Kremlin también produjo 4 millones de proyectiles de artillería, mientras que la Unión llegó a 2 millones, y los vehículos de infantería rusos sumaron 3.500 frente a los 500 fabricados en Europa.

Para lograr superar a Rusia, el comisario señaló la necesidad urgente de eliminar la burocracia que ralentiza la expansión de la industria, como los retrasos de años en la obtención de permisos o las trabas en la transferencia de material entre Estados miembros. Reclamó además un avance rápido en la aprobación del paquete de “Defensa Ready Omnibus”, que busca simplificar y unificar los procesos burocráticos en el sector.

Andrius Kubilius, comisario de Defensa y Espacio de la UE (Reuters)
Andrius Kubilius, comisario de Defensa y Espacio de la UE (Reuters)

Nuevas inversiones y apoyo a la innovación

La estrategia europea incluye una ambiciosa apuesta por nuevas tecnologías y por reforzar la autonomía en sectores clave. Según Kubilius, el objetivo es reducir la dependencia de los “habilitadores estratégicos” que aporta Estados Unidos, como la inteligencia espacial, las comunicaciones seguras y la capacidad de transporte aéreo militar. En lo referente a la financiación, la Comisión Europea plantea un Fondo de Competitividad de 131.000 millones de euros hasta 2035, al que el Parlamento Europeo propone añadir 30.000 millones más. El fondo priorizará el apoyo a pymes y startups, fundamentales para la innovación y la resiliencia de la cadena de suministro.

Entre las nuevas medidas destacan el programa AGILE, que pretende acelerar la llegada de tecnologías defensivas al mercado, y la reforma de la agencia EUSPA para consolidar la autonomía y seguridad en el espacio. La UE enfocará parte de su desarrollo en programas espaciales como Galileo, Copernicus e IRIS², además de legislar para proteger sus activos en órbita y fomentar un mercado único del espacio.

Kubilius concluyó avanzando que este año se presentará la iniciativa “Escudo Espacial Europeo”, que integrará todas las capacidades espaciales para uso gubernamental y militar. “Los desafíos que vienen son mayores que los superados hasta ahora. No podemos esperar más”, instó el comisario, subrayando la urgencia de que la UE actúe unida y de manera decidida ante el nuevo escenario de seguridad.

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