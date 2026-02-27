La Casa Real advierte a Juan Carlos I: puede volver “cuando quiera”, pero debe recuperar la residencia fiscal en España

El rey Juan Carlos en una imagen de archivo. (Europa Press)

El regreso de Juan Carlos I a España vuelve a situarse en el centro del debate público. Según fuentes de la Casa Real, citadas por El País, el rey emérito puede volver a residir en el país donde reinó durante 39 años en cualquier momento, pero para ello “debería recuperar la residencia fiscal en España”. Esta condición, señalan desde Zarzuela, es clave para salvaguardar tanto la imagen del padre de Felipe VI como la de la institución monárquica.

Desde que se trasladó a Abu Dabi en agosto de 2020, Juan Carlos I dejó de tener residencia fiscal en España. Esto significa que no estaba obligado a pagar impuestos ni a justificar el origen de sus ingresos ni el nivel de vida que mantenía.

Las investigaciones por un presunto fraude fiscal, así como las inspecciones de la Agencia Tributaria, se archivaron por prescripción, inmunidad durante su mandato como jefe del Estado o gracias a las regularizaciones fiscales que realizó. De regresar a España, el emérito volvería a estar sujeto a las mismas obligaciones fiscales que cualquier ciudadano.

La vuelta de Juan Carlos I tras la sombra del 23-F

El debate sobre su regreso se ha intensificado tras la desclasificación de más de un centenar de documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F en 1981. Los archivos revelan que Juan Carlos I fue un actor decisivo en la defensa de la democracia, enfrentándose a los golpistas y asegurando la continuidad constitucional. Este reconocimiento ha reforzado los argumentos de quienes defienden que el rey emérito debería pasar sus últimos años en España, recuperando su lugar en la vida pública y privada del país.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido una de las voces más claras a favor de su vuelta. En sus redes sociales, Feijóo ha subrayado que “la desclasificación de los documentos del 23-F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado” y ha añadido que “sería deseable que el rey Emérito regresara a España”.

Juan Carlos I y Felipe VI en el servicio conmemorativo en honor del rey Constantino en Londres (IMAGEN DE ARCHIVO).

Una decisión que está en manos de Juan Carlos I

La nota que envía Zarzuela señala textualmente lo siguiente: “Como ya se ha dicho, Don Juan Carlos puede volver a vivir en España cuando quiera. En tal caso, para salvaguardar su imagen y reputación de las especulaciones y posibles críticas y por consiguiente salvaguardar la de la Corona como institución, Don Juan Carlos debería recuperar la residencia fiscal en España”.

El debate sobre su vuelta está abierto. Por un lado, la evidencia de su actuación durante la crisis del 23-F refuerza su papel en la historia reciente de España. Por otro, su prolongado exilio fiscal y mediático plantea preguntas sobre cómo reconciliar su estancia en España con las expectativas de transparencia y cumplimiento de la ley.

El rey Juan Carlos y la infanta Elena en la entrega del Trofeo Xacobeo en el Real Club Náutico de Sanxenxo en octubre de 2024 en Sanxenxo. (Ángel Díaz Briñas / Europa Press)

Por el momento, el rey emérito continúa residiendo en Abu Dabi, donde mantiene un perfil discreto. La Casa Real mantiene la puerta abierta, pero deja claro que cualquier retorno a suelo español vendría acompañado de obligaciones fiscales y un marco que garantice la integridad de la institución. Así, la decisión final parece depender tanto de la voluntad de Juan Carlos I como de la estrategia de comunicación de Zarzuela, que busca proteger la imagen de la Corona mientras se gestiona un posible regreso que, de darse, sería histórico.