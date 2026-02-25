España

El rey Juan Carlos impidió que el general Armada accediera a Zarzuela en pleno golpe en el Congreso: “Esto cambia totalmente la situación”

El monarca siguió el intento de golpe por la radio. Su secretario, Sabino Fernández Campos, habló con diferentes mandos para conocer la situación

El general Armada y el intento de golpe de Estado de Tejero en el Congreso.

Juan Carlos I oyó por la radio la irrupción del golpista Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados a las 18:22 horas del 23 de febrero de 1981, según consta en uno de los documentos desclasificados este miércoles, 45 años después, por el Gobierno. Sabino Fernández Campos, secretario general de la Casa de su Majestad el Rey, comprueba que el monarca está al tanto de los acontecimientos y procede a realizar llamadas para poder disponer de más información.

Entretanto, “entre las 18:30 y las 19:00 horas -se puede leer-, el rey recibe una llamada del general Alfonso Armada -segundo jefe del Estado Mayor del Ejército-, que pretendía incorporarse al Palacio de la Zarzuela, mientras el teniente general José Gabeiras seguía en el EME (Estado Mayor del Ejército). Su Majestad le contesta que no, que continúe en su puesto”. Este documento se centra en una descripción de los días 23 y 24 “según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela”.

Sobre las 19:00 horas, Fernández Campo se pone en contacto con el general José Juste, jefe de la Division Acorazada, quien le pregunta insistentemente si el general Armada se encontraba en el Palacio de la Zarzuela. Según señala el documento, “tenía más interés por conocer dicha noticia que por dar conocimiento de la situación de la División”. El secretario de la Casa Real le contesta que “en absoluto está en Zarzuela el general Armada”, a lo que reacciona Juste: “Esto cambia totalmente la situación”.

El rey Juan Carlos se dirige a los españoles la noche del 23F.

Papeles desclasificados del 23F

El Gobierno ha publicado este miércoles en la página web de la Moncloa los papeles del 23F desclasificados. Se trata de 150 bloques de archivos sobre el intento de golpe de Estado y las revelaciones son incontables. Por ejemplo, que seis miembros del CESID, antiguo CNI, “participaron activamente” en la operación. En lo que se refiere al rey, que el Ministerio del Interior acusó a los generales de promover una campaña para implicarlo en el golpe: “Tenía preparado un avión para salir de España por si no salía bien”, aseguraron.

Uno de los documentos manuscritos en el que figura la planificación del golpe habla de Juan Carlos como “un objetivo a batir y anular” porque “no es un símbolo a respetar”. Así las cosas, el hoy emérito sale bien parado de los papeles en cuanto no se prueba siquiera conocimiento de los hechos antes de que sucedieran. Lo defiende hasta el Partido Comunista, al referirse al “peligro que supone dejar que la extrema derecha impere en el mercado negro del rumor y las declaraciones para incidir en la supuesta implicación del rey en el golpe”.

Otro archivo, de menor peso histórico pero que también ayuda a construir el relato, contiene una conversación entre la mujer de Tejero, Carmen Díaz, y su hijo Antonio, que estaba en la Academia General Militar de Zaragoza, sobre su padre: “Lo han dejado tirado como a una colilla (...) Le pido a Dios que salga sano. Que esté en prisión toda la vida”.

Sacha Thyssen, el hijo de

Las órdenes de "tirar a

Resultados ganadores del Super Once

Un documento desclasificado del 23F

El precio máximo y mínimo
Las órdenes de "tirar a

Cataluña aprueba la subida de

A qué hora y dónde

