El PP ganaría los comicios en Castilla y León pero volvería a necesitar a Vox según el CIS

Valladolid, 20 feb (EFE).- El PP ganaría las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que le otorga una horquilla de entre 28 y 38 escaños, pero necesitaría de nuevo para gobernar a Vox, que tendría entre 11 y 19 representantes.
El PSOE tendría una horquilla de entre 26 y 35 escaños, mientras que la UPL tendría entre 2 y 4, IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo (0-4), Por Ávila (0-1) y Soria Ya (0-1).
La mayoría absoluta se sitúa en los 41 procuradores. EFE
