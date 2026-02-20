Espana agencias

El PP ganaría los comicios en Castilla y León pero volvería a necesitar a Vox según el CIS

Guardar

Valladolid, 20 feb (EFE).- El PP ganaría las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que le otorga una horquilla de entre 28 y 38 escaños, pero necesitaría de nuevo para gobernar a Vox, que tendría entre 11 y 19 representantes.

El PSOE tendría una horquilla de entre 26 y 35 escaños, mientras que la UPL tendría entre 2 y 4, IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo (0-4), Por Ávila (0-1) y Soria Ya (0-1).

La mayoría absoluta se sitúa en los 41 procuradores. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PP exige endurecer las penas de prisión por la tenencia ilegal de armas blancas

El PP exige endurecer las

Podemos apela al "cambio" en CyL tras décadas de "destrozo" de la Sanidad por parte del PP de Mañueco

Podemos apela al "cambio" en

El Gobierno de Navarra y los partidos políticos condenan el asesinato de una mujer en Sarriguren

Infobae

Bolaños dice que se estudiarán las aportaciones al borrador del decreto de regularización

Infobae

Identificado un hombre por su implicación en una agresión a un participante en un acto de Vox en Bilbao

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Junqueras descarta seguir negociando los

Junqueras descarta seguir negociando los presupuestos de la Generalitat con el PSC sin garantías sobre el IRPF

Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”, en un evento marcado por las ausencias de Yolanda Díaz, Rufián o Podemos

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

ECONOMÍA

El mínimo legal por hora

El mínimo legal por hora que recibirán las empleadas del hogar tras la subida del SMI en 2026: un 3,1% más que en 2025

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera