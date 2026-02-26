España

Las fechas clave de las elecciones en Castilla y León

El próximo 15 de marzo se celebrarán las elecciones autonómicas de Castilla y León, tras lo cual se procederá al escrutinio de los votos y, tras conocerse los resultados, se constituirán las Cortes

Las Cortes de Castilla y León
Las Cortes de Castilla y León quedarán constituidas el próximo 14 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo domingo 15 de marzo, se celebrarán las elecciones autonómicas de Castilla y León. Un total de 2.097.768 electores, 3.145 más que en la anterior cita con las urnas, están convocados a votar para decidir el futuro político de la región.

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el Partido Popular conseguiría un 33% de los votos y el PSOE un 32%. Vox, a pesar de estar creciendo de forma generalizada, experimentaría en la comunidad un descenso en intención de voto, pasando del 17% de los anteriores comicios a un 16%. El bloque conformado por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo sería la cuarta opción más votada, con un 5,1% de los votos; y Unión del Pueblo Leonés (UPL) se llevaría un 4,9%.

El sorteo de las mesas electorales ya ha concluido: la designación de los miembros de las mesas mediante sorteo público tuvo lugar entre el 18 y el 22 de febrero; y las notificaciones deben haber llegado ya a los designados, habiendo pasado ya tres días desde el sorteo. Quienes hayan sido designados como presidentes o vocales pueden todavía - hasta siete días después de recibir la notificación - presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona.

Las Juntas Electorales Provinciales y de Zona quedaron constituidas el 20 de enero. El censo electoral y la presentación de reclamaciones pudo realizarse entre el 26 de enero y el 2 de febrero; y las rectificaciones definitivas quedaron expuestas públicamente el 6 del mismo mes.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido no buscar réditos partidistas ni hacer "política cono los incendios" sino "políticas para afrontar los incendios". (Fuente: Cortes Castilla León)

Fechas clave antes y después de la cita electoral

Los partidos, por su parte, tenían el 30 de enero como fecha límite para comunicar la formación de coaliciones electorales. También en enero, el 28, concluía el plazo para que las formaciones políticas designasen a su representante general ante la Junta Electoral de Castilla y León. Entre el 4 y el 9 de febrero, se presentaron las candidaturas, que después se hicieron públicas el 11 del mismo mes y fueron proclamadas de forma definitiva el 16, publicándose las listas de forma oficial al día siguiente. Se han registrado 52 candidaturas nuevas respecto a 2022.

La campaña electoral, con el 27 de febrero a las 00.00 horas como fecha de inicio, se prolongará durante quince días hasta el 13 de marzo a las 24.00 horas. El 14 de marzo tendrá lugar la jornada de reflexión.

El voto por correo se puede solicitar desde el pasado 20 de enero y hasta el próximo jueves, 5 de marzo; y la Oficina del Censo Electoral enviará la documentación entre el 23 de febrero y el martes 3 de marzo. Los votos deberán remitirse antes del 10 del mismo mes.

El plazo para que los electores residentes en el extranjero pidiesen el voto concluyó el pasado 14 de febrero, habiendo comenzado el 20 de enero; y el depósito del voto en urna se realizará entre el 10 y el 12 de marzo. La votación tendrá lugar el domingo 15 de marzo entre las 09.00 y las 20.00, tras lo cual, entre el 18 y el 21 de marzo, se llevará a cabo el escrutinio general, debiendo completarse la proclamación de los 82 procuradores - diputados - electos antes del 30 del mismo mes.

Conocidos los resultados, y de acuerdo con el decreto firmado por el presidente de la Junta, la sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León está fijada para tener lugar el 14 de abril de 2026 a las 11.30 horas.

