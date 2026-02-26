España

¿Se pueden pagar copas con el Bono Cultural Joven?: “Las empresas que permitan su uso indebido serán penalizadas”

Esta ayuda económica permite comprar de entradas para conciertos, incluso cuando se celebran en salas de fiesta o discotecas

Guardar
Bono Cultural Joven.
Bono Cultural Joven.

Hace unos días surgió una polémica en torno al Bono Cultural Joven. Se viralizó en redes sociales el vídeo de un joven que aseguraba estar cobrando copas en una discoteca con esta tarjeta. “También se puede gastar en salir de fiesta”, afirmó en el vídeo.

El protagonista de la historia es Rafa Muñoz, responsable de la sala Jowke, en Alcorcón. En un vídeo publicado en su canal de YouTube, invitaba a los jóvenes de 18 años a utilizar el bono para acudir a la discoteca. “Tenemos seis con Bono Cultural”, comentaba un trabajador del local en una escena en la que varios jóvenes trataban de acceder a un reservado, un servicio que podría incluir consumiciones.

A lo que Muñoz respondía: “Es una movida que te cagas, ahora te enseño cómo se hace fácil”. Segundos después, mirando directamente a cámara, añadía: “Voy a enseñaros cómo funciona el Bono Cultural. También se puede gastar en salir de fiesta. Si tienes una discoteca, puedes cobrar con bonos culturales”.

Botellas de alcohol. REUTERS/Jeenah Moon/File
Botellas de alcohol. REUTERS/Jeenah Moon/File Photo

Tras la repercusión mediática, Muñoz publicó un nuevo vídeo en el que anunciaba un concierto en la sala bajo el nombre de “Bono Cultural Concert”. En esta ocasión, aclaraba que las entradas podrían adquirirse con el Bono Cultural únicamente a través de la tiquetera oficial y exclusivamente para el concierto, sin incluir consumiciones. “Quien haya cogido las entradas con el Bono Cultural no tendrá consumiciones. El resto, que las haya cogido sin el Bono Cultural, sí las tendrá”, explicó.

Antes de este nuevo anuncio, el Ministerio de Cultura respondió a la polémica a través de sus redes sociales, recordando que “los beneficiarios que usen fraudulentamente el bono deberán reintegrar esos importes a la Administración”. Además, advirtió de que “las empresas que permitan su uso indebido serán penalizadas y se enfrentarán a la posibilidad de expulsión del programa”.

Una persona pagando con tarjeta
Una persona pagando con tarjeta a través de un datáfono en una discoteca (Freepik)

Bono Cultural Joven

Tras cuatro ediciones, el Bono Cultural Joven se ha consolidado como una ayuda para quienes cumplen 18 años. La iniciativa consiste en una tarjeta con 400 euros para gastar exclusivamente en productos y actividades culturales. No obstante, solo puede utilizarse en las empresas y entidades adheridas al programa. La cuantía se distribuye en tres bloques diferenciados:

La mayor cantidad, 200 euros, está destinada a artes en vivo, patrimonio cultural y artes audiovisuales. Esto incluye entradas y abonos para artes escénicas, conciertos, cine, museos, bibliotecas, exposiciones, festivales (escénicos, literarios, musicales o audiovisuales) y espectáculos taurinos.

Por otra parte, 100 euros pueden emplearse en productos culturales en soporte físico, como libros, revistas, prensa y otras publicaciones periódicas, videojuegos, partituras, discos, CD, DVD o Blu-ray.

Asimismo, los 100 euros restantes se reservan para consumo cultural digital o en línea: suscripciones y alquileres en plataformas musicales, de lectura o audiovisuales, compra de audiolibros y libros electrónicos (e-books), suscripciones para la descarga de archivos multimedia o podcasts, videojuegos en línea y suscripciones digitales a prensa, revistas u otras publicaciones periódicas.

Por lo tanto, el Bono Cultural Joven permite destinar parte del importe a la compra de entradas para conciertos y espectáculos en vivo, incluso cuando estos se celebran en salas de fiesta o discotecas, si están adheridas al programa. Sin embargo, el dinero no puede utilizarse para pagar consumiciones, como copas o bebidas. Otra cuestión es que puedan darse casos en los que se haga un uso indebido del bono.

Temas Relacionados

Bono Cultural JovenDiscotecaAlcoholEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de EuroDreams: ganadores y números premiados

Como cada jueves, aquí están los ganadores del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de EuroDreams: ganadores y

Un estudio analiza diferentes auriculares y encuentra sustancias tóxicas en todos

La presencia de estos químicos plantea riesgos para los consumidores y dificulta el reciclaje de los dispositivos

Un estudio analiza diferentes auriculares

Por qué los híbridos no enchufables son ahora tendencia de segunda mano

Son los que mejor mantienen su valor, superando a gasolina, diésel y eléctricos puros en España

Por qué los híbridos no

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

Según fuentes de la formación, la dimisión busca que la dirección nacional del partido asuma el control y resuelva una grave crisis interna de cohesión, la cual “se ha agravado notablemente en los últimos tiempos”

Dimite en bloque la dirección

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite en bloque la dirección

Dimite en bloque la dirección de Vox en Murcia: quieren forzar la destitución de su presidente

Pedro Sánchez impulsa el blindaje del derecho al aborto en la Constitución tras el informe favorable del Consejo de Estado

¿Volverá el rey Juan Carlos I a España tras la desclasificación de los documentos del 23F?: “Solo depende de él”

El presidente de la CIAF asegura que hay “un malentendido” con las piezas que se llevó Adif de Adamuz: “No creo que sea decisivo para la investigación”

El Ministerio de Ciencia solicita destituir al gerente del CNIO por un presunto caso de acoso del gerente a la entonces secretaria general

ECONOMÍA

La regulación del alquiler de

La regulación del alquiler de temporada para ayudar a los estudiantes fracasa en el Congreso: PP, Vox y Junts votan en contra

Líderes globales abordan en el Digital Summit Latam 2026 los retos de la transformación digital y la IA: “Europa y América Latina deben jugar un papel protagónico”

Muere su padre y nadie coge el teléfono en la aseguradora, lo denuncia y le indemnizan con 4.000 euros, lo que costó el entierro

Los hoteles de la Costa del Sol estiman pérdidas de 300 millones por el parón del Ave y los efectos de las borrascas en las playas

La Justicia anula la adjudicación de la legítima a una nieta de 13 años desheredada y ordena repetir el juicio para incluir a todos los herederos

DEPORTES

Expulsan a un aficionado del

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes

El Real Madrid vence a un intenso Benfica y logra la clasificación a los octavos de final de la Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Benfica en Champions

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Real Madrid y el Benfica