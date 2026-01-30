El Gobierno destina 4,7 millones de euros en la promoción del Bono Cultural Joven 2026

La promoción de la cinematografía española dirigida a estudiantes figura entre las acciones programadas por el Ministerio de Cultura para el año 2026, una iniciativa que prevé la celebración del programa Cine Escuela y la difusión de hitos y efemérides del sector. Este enfoque en el ámbito audiovisual responde a una estrategia más amplia de la Dirección General de Derechos Culturales, organismo que destinará importantes recursos económicos al impulso de campañas institucionales de alcance nacional. La medida principal consiste en una inversión de 4,7 millones de euros para la promoción del Bono Cultural Joven 2026, una ayuda de 400 euros dirigida a jóvenes que cumplan 18 años, cuyo objetivo es facilitar el acceso a bienes y servicios culturales.

Tal como informó Europa Press, el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado recoge la previsión de dedicar 155,6 millones de euros a 124 campañas institucionales en 2026, de las cuales doce corresponden al Ministerio de Cultura. Entre las áreas prioritarias figuran la promoción de la lectura, del cine, de los derechos de propiedad intelectual y del Estatuto del Artista. En lo que respecta al Bono Cultural Joven, la finalidad de las campañas será incrementar la notoriedad de la ayuda, motivar a los potenciales beneficiarios a solicitarla y fomentar la construcción de nuevos públicos vinculados a la cultura. Según el plan señalado por Europa Press, se busca consolidar los hábitos de consumo cultural entre la juventud y aumentar la demanda de la prestación entre quienes cumplen los requisitos.

En relación con el periodo de desarrollo, Europa Press detalló que la acción de comunicación sobre el Bono Cultural Joven se ejecutará entre el 15 de marzo y el 31 de diciembre de 2026, con presencia en televisión, radio, prensa, revistas, plataformas digitales y salas de cine. El programa garantiza la accesibilidad mediante subtitulación, audiodescripción y lengua de signos, y se difundirá en castellano, catalán, gallego, euskera y valenciano. Esta campaña se suma a otras que contemplan formatos y canales adaptados para llegar a diferentes segmentos de la población, incluidos medios tradicionales, soportes digitales y redes sociales.

El cine ocupa un lugar destacado en la programación del Ministerio de Cultura, con campañas específicas para el Día del Cine Español, el Premio Nacional de Cinematografía, la Filmoteca Española, así como la promoción general del cine nacional y la iniciativa Cine Escuela. El medio Europa Press indicó que para el Día del Cine Español, que alcanzará su quinta celebración en 2026, se reserva un presupuesto de 18.000 euros para actividades desarrolladas entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de ese año, con acciones coordinadas entre el sector público y privado. Las actividades tendrán un alcance nacional y estarán dirigidas tanto al público general como a profesionales del sector, incluyendo medidas de accesibilidad mediante rotulación.

La iniciativa Cine Escuela contará con otra campaña anual, también de 18.000 euros, con el fin de acercar el cine español al público juvenil y promover la cultura audiovisual en salas de cine para estudiantes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta acción se difundirá en revistas, medios digitales y redes institucionales, con accesibilidad basada en rotulación, según los detalles consignados por Europa Press. Además, la promoción y difusión del cine español dispondrá igualmente de 18.000 euros para fomentar el consumo de producciones nacionales y comunicar novedades del sector a lo largo de todo el año, en revistas, salas de exhibición y canales institucionales, dirigidos a diversas audiencias.

Dentro del mismo apartado, el programa de la Filmoteca Española manejará recursos por 12.500 euros para dar visibilidad a su programación anual, mientras que la campaña relacionada con el Premio Nacional de Cinematografía tendrá 12.000 euros y se desarrollará entre el 1 de abril y el 1 de octubre de 2026.

El fomento de la lectura constituye otra de las grandes líneas de actuación del Ministerio, con una campaña anual financiada con 3,3 millones de euros para estimular la lectura entre la población española y residente, especialmente entre quienes afirman no leer habitualmente. Europa Press puntualizó que esta labor incluye campañas multimedia a nivel nacional, desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2026, con emisión en medios de comunicación generalistas, exteriores y salas de cine, siempre en distintas lenguas cooficiales y garantizando la accesibilidad mediante subtitulación, audiodescripción y lengua de signos. Además, se busca reforzar el papel de las bibliotecas públicas como entornos clave para el derecho a la lectura.

Europa Press también informó que la protección de los derechos de propiedad intelectual se abordará mediante una campaña nacional de 100.000 euros, activa del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026, para sensibilizar sobre la importancia de estos derechos en la creación artística y cultural. La campaña se desplegará en castellano, catalán, gallego, euskera y valenciano, con contenidos digitales accesibles para todo tipo de públicos.

El Estatuto del Artista recibirá igualmente atención con una campaña dotada de 60.000 euros destinada a difundir, tanto al público general como al sector cultural, los últimos avances normativos y medidas incluidas en este marco legal. La acción se llevará a cabo desde el 25 de abril hasta el 31 de diciembre de 2026 con recursos informativos en medios digitales, portales institucionales, redes sociales y materiales impresos accesibles.

La Dirección General de Derechos Culturales también prevé campañas de menor presupuesto. Una de ellas, de 4.000 euros, estará orientada a comunicar las actividades y talleres vinculados a las oficinas de Europa Creativa y el Punto Europeo de Ciudadanía, relativos a convocatorias europeas que fomentan la cultura, la igualdad y los valores comunitarios. Otra campaña, presupuestada en 3.000 euros, se centrará en la difusión de actividades y convocatorias ligadas al programa Cultura y Ciudadanía, como Rural Experimenta V, el IX Foro Cultura y Ruralidades, así como la convocatoria de publicaciones especializadas, utilizando tanto el portal oficial como las redes sociales de alcance nacional en castellano, e incorporando siempre criterios de accesibilidad.

En conjunto, todas estas actuaciones se inscriben en la política institucional de la Administración General del Estado para 2026, con el propósito de promover el acceso a la cultura entre la juventud, consolidar la presencia de la creación artística nacional y fomentar el conocimiento de derechos y oportunidades entre profesionales del sector y el público en general, tal como resaltó Europa Press en su cobertura.