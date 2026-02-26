Más de mil multas en una semana: la nueva ley cívica en Barcelona contra el botellón, los grafiteros y los dueños que no limpien el pis de su mascotas

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Urbana de Barcelona. (Europa Press)

Casi mil multas en apenas siete días ha impuesto la Guardia Urbana de Barcelona tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza de civismo, según ha comunicado este miércoles el Ayuntamiento de la ciudad.

La ordenanza, aprobada en el pleno municipal y en vigor desde mediados de febrero, ha supuesto la actualización del texto vigente desde 2006 y un refuerzo de las sanciones. La normativa endurece las sanciones por exhibicionismo o hacer grafitis, y prohíbe los botellones, el ruido nocturno o distintas formas de comportamiento en la vía pública, entre ellas orinar o masturbarse en la calle. Además, las multas ascienden para los propietarios de perros que no diluyan con agua las micciones de sus animales, con la amenaza de sanciones que pueden alcanzar los 300 euros en caso de incumplimiento.

Para asegurar la efectividad de la nueva normativa, la Guardia Urbana ha puesto en marcha un dispositivo integral que combina patrullas uniformadas y de paisano. Este despliegue se ha concentrado en los puntos donde, según el Ayuntamiento, se produce mayor recurrencia de incidencias, y se revisa periódicamente para analizar si es necesario modificar la estrategia en función de la evolución de los incidentes y denuncias.

Contra el alcohol y la venta ambulante

Según los datos facilitados este miércoles por el Ayuntamiento de Barcelona, en la primera semana de aplicación de la ordenanza, entre el 15 y el 22 de febrero, se han registrado 982 denuncias. El 36% de las sanciones corresponden al consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público, mientras que el 31% han sido por venta ambulante no autorizada. Además, un 20% de las multas ha recaído sobre personas que han orinado en la calle, un 7% sancionan la degradación visual del entorno urbano y el 5% restante sanciona utilización indebida del espacio público.

La presentación de las cifras ha tenido lugar durante la primera reunión de la Mesa de seguimiento de la Ordenanza de Convivencia, presidida por la Comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca, según ha informado el consistorio. El Ayuntamiento ha destacado en un comunicado que estos datos “reflejan las principales tipologías” previstas en la nueva normativa.

La ordenanza, tal y como recoge el comunicado del Ayuntamiento de Barcelona, endurece también las sanciones para conductas incívicas como los botellones, que se castigan ahora con importes de entre 100 y 600 euros. En el caso de las rutas etílicas, prohibidas desde el año pasado, las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros.

“Sólo debe preocupar a los sinvergüenzas”

La política municipal ha insistido en que el objetivo de la Mesa de seguimiento, en la que participan todos los partidos, es garantizar que la ordenanza sea “efectiva para mejorar la convivencia cotidiana y asegurar el derecho de todo el mundo a disfrutar de un espacio público seguro, respetuoso y ordenado”.

El alcalde, Jaume Collboni, ya ha defendido recientemente que la nueva normativa “sólo debe preocupar a los sinvergüenzas que incumplen las normas, que ensucian las calles y que no respetan la convivencia”, según sus palabras recogidas por el Ayuntamiento de Barcelona.