El empleo turístico crece un 2,8% en enero, hasta alcanzar rozar los 2,7 millones de trabajadores

El informe difundido por Turespaña señala que Andalucía experimentó el mayor aumento absoluto de empleo en hostelería y agencias de viaje y operadores turísticos, con 8.648 trabajadores más durante enero de 2026. Este crecimiento se situó por delante de la Comunidad Valenciana, que sumó 7.825 nuevos empleos, y de Canarias, con 3.773. Según reportó Turespaña, tomando el parámetro de incremento relativo, la Comunidad Valenciana lideró la tabla, seguida por Aragón con un 4,1% y Andalucía en tercera posición con un 2,9%.

La afiliación laboral en el sector turístico español creció un 2,8% interanual en enero, lo que llevó el número total de trabajadores a los 2,69 millones. Los datos publicados por Turespaña revelan que el empleo turístico supuso el 3,3% del total de afiliados a la Seguridad Social en España durante el primer mes del año, dentro de una coyuntura en la que el crecimiento del mercado laboral general fue del 2,7%. De acuerdo con la información difundida por el organismo nacional, la tendencia al alza en el número de afiliados turísticos, iniciada en junio de 2021, continua manteniéndose.

En el análisis por ramas de actividad, el empleo en hostelería registró un incremento destacado, con 43.430 trabajadores adicionales. Desagregando las cifras, se observan aumentos de 16.543 en servicios de alojamiento y de 26.887 en servicios de comidas y bebidas. Las otras actividades relacionadas con el turismo vieron una subida de 40.573 afiliados en el periodo analizado.

En contraste, el segmento de agencias de viajes registró un retroceso, contabilizándose 10.981 trabajadores menos respecto a enero del año anterior. Dentro del empleo asalariado, la reducción en agencias de viajes y operadores turísticos llegó al 11%. Por otro lado, en la hostelería el empleo asalariado creció un 2,7% interanual; dentro de este sector, el subgrupo de servicios de alojamiento aumentó un 3,9% y el de comidas y bebidas un 2,4%. Según detalló Turespaña, el total de asalariados en el sector turístico avanzó un 3,3% en enero comparado con el mismo mes del año anterior.

En lo relativo al trabajo autónomo, que representa el 18,5% del empleo turístico total, el alza fue del 0,7%. El comportamiento fue desigual en los distintos rubros, puesto que en hostelería el número de autónomos subió un 2%, con una subida destacada del 24,2% en servicios de alojamiento y un 0,3% en comidas y bebidas. En cambio, en las agencias de viajes se anotó un descenso interanual muy significativo para los autónomos, que alcanzó el 29,1%.

Centrándose en los sectores de hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos, que concentran el 65,7% del total de afiliados en alta laboral vinculados al turismo, la variación interanual señala un crecimiento del 1,9%. Este avance lo explica principalmente el aumento de asalariados, que fue del 2,3%, frente al 0,1% de los autónomos.

De acuerdo con los datos facilitados por Turespaña, todas las comunidades autónomas incrementaron su empleo en hostelería y agencias de viajes/operadores turísticos salvo Ceuta y Melilla, donde el dato permanece sin modificación respecto al año anterior.

A nivel general, el crecimiento del empleo turístico en España mantiene el ritmo registrado desde mediados de 2021, según publicó el organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La evolución dispar entre ramas de actividad muestra que la hostelería sigue impulsando los datos de empleo dentro del sector, mientras que el subsector de agencias de viajes acusa una caída sostenida tanto en asalariados como en autónomos. Los datos sobre la distribución geográfica del empleo ponen de manifiesto el peso de Andalucía, la Comunidad Valenciana y Canarias en la generación de empleo turístico durante el mes analizado.

El informe de Turespaña permite observar las variaciones y contrastes dentro del empleo turístico, que en conjunto refuerza su posición en el mercado laboral español, aunque enfrenta retos específicos en algunas áreas. Además, distribuye de forma desigual el aumento entre comunidades, con Andalucía y Comunidad Valenciana situándose a la cabeza en los incrementos absolutos de trabajadores afiliados.